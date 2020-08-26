Новикомбанк подписал соглашение о сотрудничестве с "Нацпромлизингом"
21:24 26.08.2020 (обновлено: 22:25 26.08.2020)
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© Пресс-служба НовикомбанкаФото предоставлено пресс-службой Новикомбанка
© Пресс-служба Новикомбанка
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, заключил на форуме "Армия 2020" соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией "Нацпромлизинг" (входит в контур Ростеха), в рамках которого будет организовано финансирование в размере 7 миллиардов рублей.
Соглашение предполагает совместную реализацию программы развития промышленности для повышения ее экспортного потенциала, роста конкурентоспособности, а также достижения национальных целей развития, сообщает пресс-служба банка.
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Подписи под документом на форуме "Армия 2020" поставили председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и генеральный директор "Нацпромлизинга" Дмитрий Ерошок.
Как отметил Ерошок, лизинг стал эффективным инструментом развития промышленности, модернизации основных средств и инфраструктуры предприятий.
"Банк создает механизмы, с помощью которых можно увеличить платежеспособный спрос на высокотехнологичную продукцию предприятий. Наша общая цель — исполнение поручения президента России по диверсификации производства и, как следствие, увеличение доли гражданской продукции, выпускаемой на предприятиях промышленного сектора с высоким экспортным потенциалом", — отметила, в свою очередь, Георгиева.