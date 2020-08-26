https://ria.ru/20200826/novikombank-1576355843.html

Новикомбанк подписал соглашение о сотрудничестве с "Нацпромлизингом"

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, заключил на форуме "Армия 2020" соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией "Нацпромлизинг" (входит в РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T21:24

2020-08-26T21:24

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новикомбанк

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Novikombank/" target="_blank" data-auto="true">Новикомбанк</a>, опорный банк Госкорпорации Ростех, заключил на форуме "Армия 2020" соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией "Нацпромлизинг" (входит в контур <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>), в рамках которого будет организовано финансирование в размере 7 миллиардов рублей.Соглашение предполагает совместную реализацию программы развития промышленности для повышения ее экспортного потенциала, роста конкурентоспособности, а также достижения национальных целей развития, сообщает пресс-служба банка. Подписи под документом на форуме "Армия 2020" поставили председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и генеральный директор "Нацпромлизинга" Дмитрий Ерошок.Как отметил Ерошок, лизинг стал эффективным инструментом развития промышленности, модернизации основных средств и инфраструктуры предприятий.

https://ria.ru/20200821/novikombank-1576091548.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новикомбанк, новости компаний - экономика