https://ria.ru/20200826/nevmeshatelstvo-1576352092.html

Зеленский пообещал Помпео не вмешиваться в выборы в США

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео обсудили в телефонном разговоре процесс мирного урегулирования в Донбассе, а... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T19:25

2020-08-26T19:25

2020-08-26T19:25

майк помпео

донбасс

владимир зеленский

белоруссия

сша

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Президент Украины <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимир Зеленский</a> и государственный секретарь США <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Майк Помпео</a> обсудили в телефонном разговоре процесс мирного урегулирования в Донбассе, а также обменялись мнениями по ситуации в Белоруссии, в ходе разговора глава украинского государства подчеркнул, что Киев не вмешивается в выборы в других государствах, не будет этого и на выборах в США, передает офис Зеленского."Главное - чтобы в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства", - цитирует Зеленского его пресс-служба. Он также выразил надежду, что "свобода белорусского народа" будет реализована в ближайшее время.Зеленский отметил, что более подробно некоторые вопросы двусторонних отношений он обсудит с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом во время встречи в Кривом Роге.В офисе сообщили, что Зеленский также отметил важность финансовой помощи от <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> для поддержания стабильности экономики и государственных финансов Украины. Глава государства отметил исключительно важное значение для <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a> сотрудничества с США в сфере безопасности и принятие мер для обеспечения ее реализации.Уточняется, что президент проинформировал государственного секретаря об усилиях украинской стороны для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации в Донбассе и поблагодарил за неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. "Тридцать один день продолжается режим тишины в <a href="https://ria.ru/location_Donbass" target="_blank">Донбассе</a>. К счастью, боевые потери среди наших военных отсутствуют. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке - Европы и вашей", - добавил Зеленский. Помпео поприветствовал это достижение и отметил, что Украина имеет двухпартийную поддержку США.

https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576220326.html

https://ria.ru/20200825/ukraina-1576257457.html

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Алексей Князев Как был клоуном, так и остался))) 14

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, донбасс, владимир зеленский, белоруссия, сша, украина, в мире