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Зеленский пообещал Помпео не вмешиваться в выборы в США
Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео обсудили в телефонном разговоре процесс мирного урегулирования в Донбассе, а... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T19:25
2020-08-26T19:25
майк помпео
донбасс
владимир зеленский
белоруссия
сша
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Президент Украины <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимир Зеленский</a> и государственный секретарь США <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Майк Помпео</a> обсудили в телефонном разговоре процесс мирного урегулирования в Донбассе, а также обменялись мнениями по ситуации в Белоруссии, в ходе разговора глава украинского государства подчеркнул, что Киев не вмешивается в выборы в других государствах, не будет этого и на выборах в США, передает офис Зеленского."Главное - чтобы в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства", - цитирует Зеленского его пресс-служба. Он также выразил надежду, что "свобода белорусского народа" будет реализована в ближайшее время.Зеленский отметил, что более подробно некоторые вопросы двусторонних отношений он обсудит с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом во время встречи в Кривом Роге.В офисе сообщили, что Зеленский также отметил важность финансовой помощи от <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> для поддержания стабильности экономики и государственных финансов Украины. Глава государства отметил исключительно важное значение для <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a> сотрудничества с США в сфере безопасности и принятие мер для обеспечения ее реализации.Уточняется, что президент проинформировал государственного секретаря об усилиях украинской стороны для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации в Донбассе и поблагодарил за неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. "Тридцать один день продолжается режим тишины в <a href="https://ria.ru/location_Donbass" target="_blank">Донбассе</a>. К счастью, боевые потери среди наших военных отсутствуют. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке - Европы и вашей", - добавил Зеленский. Помпео поприветствовал это достижение и отметил, что Украина имеет двухпартийную поддержку США.
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576220326.html
https://ria.ru/20200825/ukraina-1576257457.html
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донбасс
белоруссия
сша
украина
РИА Новости
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майк помпео, донбасс, владимир зеленский, белоруссия, сша, украина, в мире

Зеленский пообещал Помпео не вмешиваться в выборы в США

19:25 26.08.2020
639
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 26 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео обсудили в телефонном разговоре процесс мирного урегулирования в Донбассе, а также обменялись мнениями по ситуации в Белоруссии, в ходе разговора глава украинского государства подчеркнул, что Киев не вмешивается в выборы в других государствах, не будет этого и на выборах в США, передает офис Зеленского.
"Главное - чтобы в Белоруссии стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства", - цитирует Зеленского его пресс-служба. Он также выразил надежду, что "свобода белорусского народа" будет реализована в ближайшее время.

Кроме того, президент отметил, что "не допустит никакого вмешательства Украины в американский избирательный процесс" и что любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления "имеют четко выраженный провокационный след общих противников Украины и США".

Зеленский отметил, что более подробно некоторые вопросы двусторонних отношений он обсудит с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом во время встречи в Кривом Роге.
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В офисе сообщили, что Зеленский также отметил важность финансовой помощи от США для поддержания стабильности экономики и государственных финансов Украины. Глава государства отметил исключительно важное значение для Украины сотрудничества с США в сфере безопасности и принятие мер для обеспечения ее реализации.
Уточняется, что президент проинформировал государственного секретаря об усилиях украинской стороны для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации в Донбассе и поблагодарил за неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. "Тридцать один день продолжается режим тишины в Донбассе. К счастью, боевые потери среди наших военных отсутствуют. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке - Европы и вашей", - добавил Зеленский. Помпео поприветствовал это достижение и отметил, что Украина имеет двухпартийную поддержку США.
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Майк ПомпеоДонбассВладимир ЗеленскийБелоруссияСШАУкраинаВ мире
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