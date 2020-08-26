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https://ria.ru/20200826/nalog-1576332606.html
Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза
Дмитрий Медведев назвал углеродный налог Евросоюза "скрытым протекционизмом под очень благовидным предлогом". РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:20
2020-08-26T15:10
россия
евросоюз
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank">Дмитрий Медведев</a> назвал углеродный налог Евросоюза "скрытым протекционизмом под очень благовидным предлогом".По словам зампредседателя <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_RF/" target="_blank">Совета Безопасности</a>, потери российских экспортеров из-за такого "трансграничного регулирования" могут достичь миллиардов евро, а потребление отечественных нефти и угля значительно сократится.Кроме того, подобный механизм, если его вводить без каких-либо ограничений и комментариев, будет противоречить нормам действующих международных соглашений, "включая рамочную конвенцию ООН по изменению климата, которая не позволяет использовать меры борьбы с изменением климата для ограничения международной конкурентоспособности", отметил Медведев."Страны, которые ориентируются в своих поставках на экспорт, это не только Россия, это например, Германия, весьма сдержанно к этой инициативе относятся. Ну и крупнейшие экономические державы к этому тоже относятся без восторга, я имею в виду и Соединенные Штаты Америки, и Китайскую Народную Республику", — подчеркнул он.Ранее Евросоюз заявил о намерении ввести в рамках плана "Зеленая сделка" "углеродный налог" на импортируемые иностранные товары. По мнению европейских чиновников, эта мера уравняет на внутреннем рынке продукцию ЕС, произведенную по высоким климатическим стандартам с минимальными выбросами СО2, и продукцию из других стран, которые используют более дешевые технологии с высокими выбросами СО2. Именно они, по мнению специалистов, повлияли на темпы глобального изменения климата.
https://ria.ru/20191204/1561955782.html
https://ria.ru/20200717/1574434022.html
Почему-то мне кажется, что Евросоюз сам разберётся со своими налогами, без Медведева. Зачем вообще его разбудили?
350
Время было 20 лет,чтобы привести в нормальные нормы выбросы и не только по СО.Но всё это время олигархи (которых нет в нашей стране по заявлению Пескова) только гребли деньги и выводили их из страны.Целые регионы задыхаются от выбросов,но впереди только прорыв!
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россия
РИА Новости
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60
россия, евросоюз, в мире

Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза

14:20 26.08.2020 (обновлено: 15:10 26.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоОбъем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвое
Объем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвое
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Дмитрий Медведев назвал углеродный налог Евросоюза "скрытым протекционизмом под очень благовидным предлогом".

"Этот углеродный налог может резко увеличить конкурентоспособность товаров из европейских стран по отношению к другим государствам. <...> Для российской экономики, с чем, собственно, и связано наше текущее обсуждение, это тоже будет иметь весьма серьезные последствия. Могут пострадать наши базовые отрасли, такие как черная, цветная металлургия, химическая промышленность, энергетика", — сказал он на совещании, посвященном обеспечению долгосрочных интересов России в условиях введения с 2025 года углеродного налога в ЕС.

По словам зампредседателя Совета Безопасности, потери российских экспортеров из-за такого "трансграничного регулирования" могут достичь миллиардов евро, а потребление отечественных нефти и угля значительно сократится.
Кроме того, подобный механизм, если его вводить без каких-либо ограничений и комментариев, будет противоречить нормам действующих международных соглашений, "включая рамочную конвенцию ООН по изменению климата, которая не позволяет использовать меры борьбы с изменением климата для ограничения международной конкурентоспособности", отметил Медведев.
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"Страны, которые ориентируются в своих поставках на экспорт, это не только Россия, это например, Германия, весьма сдержанно к этой инициативе относятся. Ну и крупнейшие экономические державы к этому тоже относятся без восторга, я имею в виду и Соединенные Штаты Америки, и Китайскую Народную Республику", — подчеркнул он.
Ранее Евросоюз заявил о намерении ввести в рамках плана "Зеленая сделка" "углеродный налог" на импортируемые иностранные товары. По мнению европейских чиновников, эта мера уравняет на внутреннем рынке продукцию ЕС, произведенную по высоким климатическим стандартам с минимальными выбросами СО2, и продукцию из других стран, которые используют более дешевые технологии с высокими выбросами СО2. Именно они, по мнению специалистов, повлияли на темпы глобального изменения климата.
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РоссияЕвросоюзВ мире
Популярные комментарии
Почему-то мне кажется, что Евросоюз сам разберётся со своими налогами, без Медведева. Зачем вообще его разбудили?
26 августа, 14:49
nnn uuu
16130002157
Время было 20 лет,чтобы привести в нормальные нормы выбросы и не только по СО.Но всё это время олигархи (которых нет в нашей стране по заявлению Пескова) только гребли деньги и выводили их из страны.Целые регионы задыхаются от выбросов,но впереди только прорыв!
26 августа, 14:51
Олег 84
1965261105
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