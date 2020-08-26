https://ria.ru/20200826/nalog-1576332606.html

Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза

Дмитрий Медведев назвал углеродный налог Евросоюза "скрытым протекционизмом под очень благовидным предлогом". РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T14:20

2020-08-26T14:20

2020-08-26T15:10

россия

евросоюз

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank">Дмитрий Медведев</a> назвал углеродный налог Евросоюза "скрытым протекционизмом под очень благовидным предлогом".По словам зампредседателя <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_RF/" target="_blank">Совета Безопасности</a>, потери российских экспортеров из-за такого "трансграничного регулирования" могут достичь миллиардов евро, а потребление отечественных нефти и угля значительно сократится.Кроме того, подобный механизм, если его вводить без каких-либо ограничений и комментариев, будет противоречить нормам действующих международных соглашений, "включая рамочную конвенцию ООН по изменению климата, которая не позволяет использовать меры борьбы с изменением климата для ограничения международной конкурентоспособности", отметил Медведев."Страны, которые ориентируются в своих поставках на экспорт, это не только Россия, это например, Германия, весьма сдержанно к этой инициативе относятся. Ну и крупнейшие экономические державы к этому тоже относятся без восторга, я имею в виду и Соединенные Штаты Америки, и Китайскую Народную Республику", — подчеркнул он.Ранее Евросоюз заявил о намерении ввести в рамках плана "Зеленая сделка" "углеродный налог" на импортируемые иностранные товары. По мнению европейских чиновников, эта мера уравняет на внутреннем рынке продукцию ЕС, произведенную по высоким климатическим стандартам с минимальными выбросами СО2, и продукцию из других стран, которые используют более дешевые технологии с высокими выбросами СО2. Именно они, по мнению специалистов, повлияли на темпы глобального изменения климата.

https://ria.ru/20191204/1561955782.html

https://ria.ru/20200717/1574434022.html

nnn uuu Почему-то мне кажется, что Евросоюз сам разберётся со своими налогами, без Медведева. Зачем вообще его разбудили? 350

Олег 84 Время было 20 лет,чтобы привести в нормальные нормы выбросы и не только по СО.Но всё это время олигархи (которых нет в нашей стране по заявлению Пескова) только гребли деньги и выводили их из страны.Целые регионы задыхаются от выбросов,но впереди только прорыв! 315

93

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евросоюз, в мире