Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
https://ria.ru/20200826/murmansk-1576354807.html
В мурманские села приехали работать участники программы "Земский учитель"
Пятнадцать участников программы "Земский учитель", приехавшие на Крайний Север из разных регионов России - в том числе Крыма, Башкирии и с Алтая, с 1 сентября... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T20:53
2020-08-26T21:55
мурманская область
андрей чибис
мурманская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_0:0:1500:844_1400x0_80_0_0_41aa380288973ed7edaaae86ca7d22a5.jpg
<strong>МУРМАНСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Пятнадцать участников программы "Земский учитель", приехавшие на Крайний Север из разных регионов России - в том числе Крыма, Башкирии и с Алтая, с 1 сентября приступают к работе в сельских школах <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a>, сообщила пресс-служба регионального правительства."С 1 сентября в школах Мурманской области начнут работать победители конкурсного отбора программы "Земский учитель", инициированной президентом <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> и направленной на ликвидацию дефицита педагогов в сельской местности и малых городах региона", - говорится в сообщении.Конкурс проходил с января по май 2020 года. Отмечается, что институт развития образования Мурманской области получил более 200 заявок, 15 из них были удовлетворены. "Я знакомилась с анкетами победителей, и могу сказать, что все они - не только настоящие профессионалы, но и учителя по призванию. Многие мечтали об этом с детства. Нам, несомненно, повезло, что именно эти люди решили связать свою жизнь с Севером, с Мурманской областью", - отметила вице-губернатор Елена Дягилева, слова которой приводятся в сообщении.Учителя прибыли из Башкортостана, Крыма, Карелии, Калмыкии, Ставропольского и Забайкальского краев, Волгоградской, Архангельской, Саратовской, Оренбургской, Томской областей, Ненецкого автономного округа, <a href="http://ria.ru/location_Altajj/" target="_blank" data-auto="true">Республики Алтай</a>. Как отметили в правительстве, многие решили переехать, не раздумывая: об уникальной природе Севера и людях с приветливым характером знают далеко за пределами региона."Ранее по инициативе губернатора <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_CHibis/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Чибиса</a> было принято несколько важных решений, направленных на привлечение кадров в регион. Прежде всего, речь идет о так называемом законе о "полярках" молодым специалистам", - подчеркнула вице-губернатор.С 2020 года в Мурманской области процентная надбавка к зарплате для молодых сотрудников областных учреждений за работу в районах Крайнего Севера устанавливается в полном размере с первого дня работы. По отзывам прибывших учителей, эта мера стала одним из определяющих факторов при принятии решения о трудоустройстве.Педагоги получили полную учебную нагрузку в школах городов <a href="http://ria.ru/location_Olenegorsk/" target="_blank" data-auto="true">Оленегорск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kirovsk/" target="_blank" data-auto="true">Кировск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Gadzhievo/" target="_blank" data-auto="true">Гаджиево</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kandalaksha/" target="_blank" data-auto="true">Кандалакша</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kola/" target="_blank" data-auto="true">Кола</a>, поселков Видяево, Алакуртти, Туманный, Корзуново, Раякоски и Никель. Пятеро стали классными руководителями, трое будут вести кружки и факультативы. В благоустроенное жилье по социальному найму въехали 14 педагогов, одному учителю предоставлена комната в общежитии. Согласно условиям программы "Земский учитель", педагоги, которые переезжают работать в села и малые города, получают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.
https://ria.ru/20200804/1575357351.html
https://ria.ru/20200720/1574585235.html
https://ria.ru/20200731/1575208834.html
1
мурманская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_188:0:1313:844_1400x0_80_0_0_6e5b0ed0b4e83685876d4ba7172d9af8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей чибис, мурманская область, общество

В мурманские села приехали работать участники программы "Земский учитель"

20:53 26.08.2020 (обновлено: 21:55 26.08.2020)
28
© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на город Мурманск
Вид на город Мурманск
© РИА Новости / Павел Львов
МУРМАНСК, 26 авг - РИА Новости. Пятнадцать участников программы "Земский учитель", приехавшие на Крайний Север из разных регионов России - в том числе Крыма, Башкирии и с Алтая, с 1 сентября приступают к работе в сельских школах Мурманской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"С 1 сентября в школах Мурманской области начнут работать победители конкурсного отбора программы "Земский учитель", инициированной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и направленной на ликвидацию дефицита педагогов в сельской местности и малых городах региона", - говорится в сообщении.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
4 августа, 15:55
Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
Конкурс проходил с января по май 2020 года. Отмечается, что институт развития образования Мурманской области получил более 200 заявок, 15 из них были удовлетворены. "Я знакомилась с анкетами победителей, и могу сказать, что все они - не только настоящие профессионалы, но и учителя по призванию. Многие мечтали об этом с детства. Нам, несомненно, повезло, что именно эти люди решили связать свою жизнь с Севером, с Мурманской областью", - отметила вице-губернатор Елена Дягилева, слова которой приводятся в сообщении.
Учителя прибыли из Башкортостана, Крыма, Карелии, Калмыкии, Ставропольского и Забайкальского краев, Волгоградской, Архангельской, Саратовской, Оренбургской, Томской областей, Ненецкого автономного округа, Республики Алтай. Как отметили в правительстве, многие решили переехать, не раздумывая: об уникальной природе Севера и людях с приветливым характером знают далеко за пределами региона.
Мурманск
20 июля, 11:40Ядерные технологии
В Мурманской области с плавтехбазы "Лепсе" выгрузили последнюю партию ОЯТ
"Ранее по инициативе губернатора Андрея Чибиса было принято несколько важных решений, направленных на привлечение кадров в регион. Прежде всего, речь идет о так называемом законе о "полярках" молодым специалистам", - подчеркнула вице-губернатор.
С 2020 года в Мурманской области процентная надбавка к зарплате для молодых сотрудников областных учреждений за работу в районах Крайнего Севера устанавливается в полном размере с первого дня работы. По отзывам прибывших учителей, эта мера стала одним из определяющих факторов при принятии решения о трудоустройстве.
Педагоги получили полную учебную нагрузку в школах городов Оленегорск, Кировск, Гаджиево, Кандалакша, Кола, поселков Видяево, Алакуртти, Туманный, Корзуново, Раякоски и Никель. Пятеро стали классными руководителями, трое будут вести кружки и факультативы. В благоустроенное жилье по социальному найму въехали 14 педагогов, одному учителю предоставлена комната в общежитии. Согласно условиям программы "Земский учитель", педагоги, которые переезжают работать в села и малые города, получают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.
Врачи в инфекционном отделении Мурманской областной больницы
31 июля, 12:03Распространение нового коронавируса
В Мурманской области продлили ограничения из-за коронавируса
010000
Обсудить 1
Мурманская областьАндрей ЧибисМурманская областьОбщество
Рекомендуем
Жители Новых берегов
В единственном в России мини-городке для инвалидов открыли третий дом
Алексей Навальный
"Ъ" сообщил, что Навальному в омской больнице провели 59 анализов
Заседание Совета Федерации РФ
В СФ предложили создать филиалы пензенского арт-поместья для инвалидов
Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2019 в Чите
ОП РФ поддержала учреждение в Забайкалье премии имени Юрия Яременко
Протестующие возле Гродно Азот
Лидер стачкома "Гродно Азота" уехал в Польшу, опасаясь задержания
Урок в школе
Власти Ленобласти закупили оборудование для допобразования детей
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин
Новый глава Белорусской церкви выступил с первым обращением к верующим
Посетители ВДНХ катаются на самокатах у фонтанов. В центре: фонтан Каменный цветок и павильон № 58
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
Возвращение кавказских барсов в дикую природу Северной Осетии
Возвращение кавказских барсов в дикую природу Северной Осетии
Алексей Навальный
Мясникова возмутило заявление немецкой клиники по диагнозу Навальному
Государственная Третьяковская галерея
Названа причина потопа в Третьяковской галерее
Обложка книги Непобедимое солнце
Нужно знать пароль, чтобы попасть на презентацию нового романа Пелевина
Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы выводят пожарную технику из гаража
При пожаре в ТРЦ "Ханой-Москва" эвакуировали более 500 человек
Фото предоставлено пресс-службой Новикомбанка
Новикомбанк подписал соглашение о сотрудничестве с "Нацпромлизингом"
ОНФ выявил нарушения в рекультивации мусорного полигона Кулаковский
В Мичуринске Тамбовской области рекультивируют мусорный полигон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В России создали прибор, определяющий COVID-19 в воздухе
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
23:18Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
23:09Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
Лента новостейМолния