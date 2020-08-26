https://ria.ru/20200826/murmansk-1576354807.html

В мурманские села приехали работать участники программы "Земский учитель"

Пятнадцать участников программы "Земский учитель", приехавшие на Крайний Север из разных регионов России - в том числе Крыма, Башкирии и с Алтая, с 1 сентября... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T20:53

2020-08-26T20:53

2020-08-26T21:55

мурманская область

андрей чибис

мурманская область

общество

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<strong>МУРМАНСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Пятнадцать участников программы "Земский учитель", приехавшие на Крайний Север из разных регионов России - в том числе Крыма, Башкирии и с Алтая, с 1 сентября приступают к работе в сельских школах <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a>, сообщила пресс-служба регионального правительства."С 1 сентября в школах Мурманской области начнут работать победители конкурсного отбора программы "Земский учитель", инициированной президентом <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> и направленной на ликвидацию дефицита педагогов в сельской местности и малых городах региона", - говорится в сообщении.Конкурс проходил с января по май 2020 года. Отмечается, что институт развития образования Мурманской области получил более 200 заявок, 15 из них были удовлетворены. "Я знакомилась с анкетами победителей, и могу сказать, что все они - не только настоящие профессионалы, но и учителя по призванию. Многие мечтали об этом с детства. Нам, несомненно, повезло, что именно эти люди решили связать свою жизнь с Севером, с Мурманской областью", - отметила вице-губернатор Елена Дягилева, слова которой приводятся в сообщении.Учителя прибыли из Башкортостана, Крыма, Карелии, Калмыкии, Ставропольского и Забайкальского краев, Волгоградской, Архангельской, Саратовской, Оренбургской, Томской областей, Ненецкого автономного округа, <a href="http://ria.ru/location_Altajj/" target="_blank" data-auto="true">Республики Алтай</a>. Как отметили в правительстве, многие решили переехать, не раздумывая: об уникальной природе Севера и людях с приветливым характером знают далеко за пределами региона."Ранее по инициативе губернатора <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_CHibis/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Чибиса</a> было принято несколько важных решений, направленных на привлечение кадров в регион. Прежде всего, речь идет о так называемом законе о "полярках" молодым специалистам", - подчеркнула вице-губернатор.С 2020 года в Мурманской области процентная надбавка к зарплате для молодых сотрудников областных учреждений за работу в районах Крайнего Севера устанавливается в полном размере с первого дня работы. По отзывам прибывших учителей, эта мера стала одним из определяющих факторов при принятии решения о трудоустройстве.Педагоги получили полную учебную нагрузку в школах городов <a href="http://ria.ru/location_Olenegorsk/" target="_blank" data-auto="true">Оленегорск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kirovsk/" target="_blank" data-auto="true">Кировск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Gadzhievo/" target="_blank" data-auto="true">Гаджиево</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kandalaksha/" target="_blank" data-auto="true">Кандалакша</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kola/" target="_blank" data-auto="true">Кола</a>, поселков Видяево, Алакуртти, Туманный, Корзуново, Раякоски и Никель. Пятеро стали классными руководителями, трое будут вести кружки и факультативы. В благоустроенное жилье по социальному найму въехали 14 педагогов, одному учителю предоставлена комната в общежитии. Согласно условиям программы "Земский учитель", педагоги, которые переезжают работать в села и малые города, получают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.

https://ria.ru/20200804/1575357351.html

https://ria.ru/20200720/1574585235.html

https://ria.ru/20200731/1575208834.html

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мурманская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей чибис, мурманская область, общество