В мурманские села приехали работать участники программы "Земский учитель"
20:53 26.08.2020 (обновлено: 21:55 26.08.2020)
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МУРМАНСК, 26 авг - РИА Новости. Пятнадцать участников программы "Земский учитель", приехавшие на Крайний Север из разных регионов России - в том числе Крыма, Башкирии и с Алтая, с 1 сентября приступают к работе в сельских школах Мурманской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"С 1 сентября в школах Мурманской области начнут работать победители конкурсного отбора программы "Земский учитель", инициированной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и направленной на ликвидацию дефицита педагогов в сельской местности и малых городах региона", - говорится в сообщении.
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Конкурс проходил с января по май 2020 года. Отмечается, что институт развития образования Мурманской области получил более 200 заявок, 15 из них были удовлетворены. "Я знакомилась с анкетами победителей, и могу сказать, что все они - не только настоящие профессионалы, но и учителя по призванию. Многие мечтали об этом с детства. Нам, несомненно, повезло, что именно эти люди решили связать свою жизнь с Севером, с Мурманской областью", - отметила вице-губернатор Елена Дягилева, слова которой приводятся в сообщении.
Учителя прибыли из Башкортостана, Крыма, Карелии, Калмыкии, Ставропольского и Забайкальского краев, Волгоградской, Архангельской, Саратовской, Оренбургской, Томской областей, Ненецкого автономного округа, Республики Алтай. Как отметили в правительстве, многие решили переехать, не раздумывая: об уникальной природе Севера и людях с приветливым характером знают далеко за пределами региона.
"Ранее по инициативе губернатора Андрея Чибиса было принято несколько важных решений, направленных на привлечение кадров в регион. Прежде всего, речь идет о так называемом законе о "полярках" молодым специалистам", - подчеркнула вице-губернатор.
С 2020 года в Мурманской области процентная надбавка к зарплате для молодых сотрудников областных учреждений за работу в районах Крайнего Севера устанавливается в полном размере с первого дня работы. По отзывам прибывших учителей, эта мера стала одним из определяющих факторов при принятии решения о трудоустройстве.
Педагоги получили полную учебную нагрузку в школах городов Оленегорск, Кировск, Гаджиево, Кандалакша, Кола, поселков Видяево, Алакуртти, Туманный, Корзуново, Раякоски и Никель. Пятеро стали классными руководителями, трое будут вести кружки и факультативы. В благоустроенное жилье по социальному найму въехали 14 педагогов, одному учителю предоставлена комната в общежитии. Согласно условиям программы "Земский учитель", педагоги, которые переезжают работать в села и малые города, получают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.