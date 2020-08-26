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Мультсериал "Дракоша Тоша" будут продвигать на зарубежных рынках
Компания "Той Рой Медиа" объявляет о планах по продвижению мультсериала "Дракоша Тоша" на зарубежном рынке. Компания сосредоточится на США, Индии и Китае для... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T19:37
2020-08-26T19:37
пресс-релизы
москва
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<strong>МОСКВА, 26 авг - Пресс-служба "Той Рой Медиа".</strong> Компания "Той Рой Медиа" объявляет о планах по продвижению мультсериала "Дракоша Тоша" на зарубежном рынке. Компания сосредоточится на США, Индии и Китае для масштабирования проекта.Мультсериал "Дракоша Тоша" на днях вышел в США на платформе TUBI Fox Corporation. Также в ближайшее время состоится выход "Дракоши Тоши" на техасской платформе CGMtv, а в Индии - на платформе Heeroz на языке панджаби."Североамериканский рынок контента - самый высокомаржинальный. К началу 2021 года мы будем там на семи платформах. И это только начало, - заявляет коммерческий директор "Той Рой Медиа" Евгений Венковский.Язык панджаби занимает седьмое место по числу носителей в Индии (более 57 миллионов) и является родным для 92 миллионов жителей Пакистана. "Таким образом, с "Дракошей Тошей" сможет познакомиться население Южной Азии, превышающее по численности россиян", - резюмировал Венковский. Отметим, что ранее "Той Рой Медиа" объявила, что мультсериал "Дракоша Тоша" вышел на рынок Тайваня и начала сотрудничество с тайваньской Wave Entertainment Co.Ltd. - B.Happy Corporation.Кроме этого, автор сериала Олег Рой недавно заявил о запуске новой литературной Вселенной "Дракоша Тоша. Перезагрузка", состоящей из множества миров. Цикл включает 9 сезонов новых увлекательных историй:- "Приключения Дракоши Тоши и принцессы Гороши";- "Космические приключения Дракоши Тоши и его друзей";- "Морские приключения Дракоши Тоши и его друзей";- "Подземные приключения Дракоши Тоши и его друзей";- "Приключения Дракоши Тоши и его друзей в Счастливом городе",- "Загородные приключения Дракоши Тоши и его друзей";- "Приключения Дракоши Тоши и его друзей в будущем";- "Путешествия Дракоши Тоши и его друзей на качелях времени". Мультсериал "Дракоша "Тоша" для детей от 0 до 5 лет создан в вертикальном формате. Автор идеи - известный писатель Олег Рой. На данный момент вышло уже 2 сезона - 52 серии. Его транслируют на Amazon prime, телеканалах "Карусель", "Мульт", "Мама" и других. Также "Дракоша Тоша" занимает верхние строки рейтингов самых популярных и востребованных мультсериалов в российских онлайн-кинотеатрах ivi, Okko, tvzavr. Сериал стал обладателем серебряной кнопки на YouTube Россия за быстрое наращивание аудитории. На сегодняшний день ее общее количество в месяц на YouTube составляет более 20 миллионов зрителей. Отметим, что идёт работа над третьим сезоном мультсериала "Дракоша Тоша", автором сценария которого стал калифорнийский сценарист Майкл Маурер, работавший над "Черепашками Ниндзя", "Чёрным плащём" и "Мишками Гамми", на которых выросло нынешнее поколение.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<br><a href="https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза.</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
пресс-релизы, москва

Мультсериал "Дракоша Тоша" будут продвигать на зарубежных рынках

19:37 26.08.2020
27
© Фото : предоставлено пресс-службой "Той Рой Медиа"Мультсериал "Дракоша Тоша" будут продвигать на зарубежных рынках
Мультсериал Дракоша Тоша будут продвигать на зарубежных рынках
© Фото : предоставлено пресс-службой "Той Рой Медиа"
МОСКВА, 26 авг - Пресс-служба "Той Рой Медиа". Компания "Той Рой Медиа" объявляет о планах по продвижению мультсериала "Дракоша Тоша" на зарубежном рынке. Компания сосредоточится на США, Индии и Китае для масштабирования проекта.
Мультсериал "Дракоша Тоша" на днях вышел в США на платформе TUBI Fox Corporation. Также в ближайшее время состоится выход "Дракоши Тоши" на техасской платформе CGMtv, а в Индии - на платформе Heeroz на языке панджаби.
"Североамериканский рынок контента - самый высокомаржинальный. К началу 2021 года мы будем там на семи платформах. И это только начало, - заявляет коммерческий директор "Той Рой Медиа" Евгений Венковский.
Язык панджаби занимает седьмое место по числу носителей в Индии (более 57 миллионов) и является родным для 92 миллионов жителей Пакистана. "Таким образом, с "Дракошей Тошей" сможет познакомиться население Южной Азии, превышающее по численности россиян", - резюмировал Венковский.
Отметим, что ранее "Той Рой Медиа" объявила, что мультсериал "Дракоша Тоша" вышел на рынок Тайваня и начала сотрудничество с тайваньской Wave Entertainment Co.Ltd. - B.Happy Corporation.
Кроме этого, автор сериала Олег Рой недавно заявил о запуске новой литературной Вселенной "Дракоша Тоша. Перезагрузка", состоящей из множества миров. Цикл включает 9 сезонов новых увлекательных историй:
- "Приключения Дракоши Тоши и принцессы Гороши";
- "Космические приключения Дракоши Тоши и его друзей";
- "Морские приключения Дракоши Тоши и его друзей";
- "Подземные приключения Дракоши Тоши и его друзей";
- "Приключения Дракоши Тоши и его друзей в Счастливом городе",
- "Загородные приключения Дракоши Тоши и его друзей";
- "Приключения Дракоши Тоши и его друзей в будущем";
- "Путешествия Дракоши Тоши и его друзей на качелях времени".
Мультсериал "Дракоша "Тоша" для детей от 0 до 5 лет создан в вертикальном формате. Автор идеи - известный писатель Олег Рой. На данный момент вышло уже 2 сезона - 52 серии. Его транслируют на Amazon prime, телеканалах "Карусель", "Мульт", "Мама" и других. Также "Дракоша Тоша" занимает верхние строки рейтингов самых популярных и востребованных мультсериалов в российских онлайн-кинотеатрах ivi, Okko, tvzavr. Сериал стал обладателем серебряной кнопки на YouTube Россия за быстрое наращивание аудитории. На сегодняшний день ее общее количество в месяц на YouTube составляет более 20 миллионов зрителей. Отметим, что идёт работа над третьим сезоном мультсериала "Дракоша Тоша", автором сценария которого стал калифорнийский сценарист Майкл Маурер, работавший над "Черепашками Ниндзя", "Чёрным плащём" и "Мишками Гамми", на которых выросло нынешнее поколение.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
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Пресс-релизыМосква
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