https://ria.ru/20200826/mosoblenergo-1576341408.html

"Мособлэнерго" ввело режим повышенной готовности

АО "Мособлэнерго" ввело режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий на территории Московской области, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:37

2020-08-26T16:37

2020-08-26T16:37

новости подмосковья

мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> АО "Мособлэнерго" ввело режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий на территории <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, сообщает пресс-служба компании."В связи с возможным ухудшением погодных условий, начиная с 15:00 26 августа 2020 года, на всей территории обслуживания сетей компании введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.Согласно прогнозам <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a>, на территории Москвы и Московской области до 21:00 среды ожидаются местами грозы и усиление ветра до 15 метров в секунду. Уровень погодной опасности в столичном регионе повышен до "желтого".

https://ria.ru/20200330/1569360660.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго"), московская область (подмосковье)