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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200826/mosoblenergo-1576341408.html
"Мособлэнерго" ввело режим повышенной готовности
АО "Мособлэнерго" ввело режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий на территории Московской области, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:37
2020-08-26T16:37
новости подмосковья
мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> АО "Мособлэнерго" ввело режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий на территории <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, сообщает пресс-служба компании."В связи с возможным ухудшением погодных условий, начиная с 15:00 26 августа 2020 года, на всей территории обслуживания сетей компании введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.Согласно прогнозам <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a>, на территории Москвы и Московской области до 21:00 среды ожидаются местами грозы и усиление ветра до 15 метров в секунду. Уровень погодной опасности в столичном регионе повышен до "желтого".
https://ria.ru/20200330/1569360660.html
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мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго"), московская область (подмосковье)

"Мособлэнерго" ввело режим повышенной готовности

16:37 26.08.2020
48
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкЖители Южно-Сахалинска
Жители Южно-Сахалинска
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. АО "Мособлэнерго" ввело режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий на территории Московской области, сообщает пресс-служба компании.
"В связи с возможным ухудшением погодных условий, начиная с 15:00 26 августа 2020 года, на всей территории обслуживания сетей компании введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозам Гидрометцентра, на территории Москвы и Московской области до 21:00 среды ожидаются местами грозы и усиление ветра до 15 метров в секунду. Уровень погодной опасности в столичном регионе повышен до "желтого".
Электрик осуществляет проверку общедомового прибора учета потребления электроэнергии в одном из жилых домов
30 марта, 16:59Новости Подмосковья
Мособлэнерго перевели на усиленный режим работы
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Новости ПодмосковьяМособлэнерго (Акционерное общество "Мособлэнерго")Московская область (Подмосковье)
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