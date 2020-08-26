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Захваченные в Гвинейском заливе российские моряки освобождены
Семь российских моряков, захваченных в Гвинейском заливе, освобождены, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T19:50
2020-08-26T19:50
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
абуджа
нигерия
происшествия
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Семь российских моряков, захваченных в Гвинейском заливе, освобождены, сообщает <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a>.Сейчас моряки находятся в региональном штабе ВМС Нигерии в Порт-Харкорте, где им предстоит медосмотр перед возвращением на родину, добавили в МИД."У нас на днях 24 августа освободили семь российских моряков… это к вопросу о том, чем занимается министерство иностранных дел, вот, наверное, для кого-то этот вопрос покажется немасштабным, но семь человек… освобождены", - сказала официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a> в эфире канала "Россия 1".
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), абуджа, нигерия, происшествия, в мире

Захваченные в Гвинейском заливе российские моряки освобождены

19:50 26.08.2020
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоВывеска на здании МИД России
Вывеска на здании МИД России
© РИА Новости / Виктор Толочко
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Семь российских моряков, захваченных в Гвинейском заливе, освобождены, сообщает МИД РФ.

"Двадцать четвертого августа в результате совместных усилий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских официальных властей и представителя судовладельца освобождены семь российских моряков, похищенных с судна "Кюрасао Трейдер" 17 июля в ходе разбойного нападения в Гвинейском заливе", - сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Сейчас моряки находятся в региональном штабе ВМС Нигерии в Порт-Харкорте, где им предстоит медосмотр перед возвращением на родину, добавили в МИД.
"У нас на днях 24 августа освободили семь российских моряков… это к вопросу о том, чем занимается министерство иностранных дел, вот, наверное, для кого-то этот вопрос покажется немасштабным, но семь человек… освобождены", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала "Россия 1".
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АбуджаНигерияПроисшествияВ мире
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