https://ria.ru/20200826/moryaki-1576352739.html

Захваченные в Гвинейском заливе российские моряки освобождены

Семь российских моряков, захваченных в Гвинейском заливе, освобождены, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T19:50

2020-08-26T19:50

2020-08-26T19:50

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

абуджа

нигерия

происшествия

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Семь российских моряков, захваченных в Гвинейском заливе, освобождены, сообщает <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a>.Сейчас моряки находятся в региональном штабе ВМС Нигерии в Порт-Харкорте, где им предстоит медосмотр перед возвращением на родину, добавили в МИД."У нас на днях 24 августа освободили семь российских моряков… это к вопросу о том, чем занимается министерство иностранных дел, вот, наверное, для кого-то этот вопрос покажется немасштабным, но семь человек… освобождены", - сказала официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a> в эфире канала "Россия 1".

https://radiosputnik.ria.ru/20200718/1574534441.html

абуджа

нигерия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), абуджа, нигерия, происшествия, в мире