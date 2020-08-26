https://ria.ru/20200826/miting-1576353980.html
В Минске началась акция сторонников оппозиции
Очередная несанкционированная акция сторонников белорусской оппозиции проходит в Минске в среду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T20:24
2020-08-26T20:24
2020-08-26T20:24
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Очередная несанкционированная акция сторонников белорусской оппозиции проходит в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске </a>в среду, передает корреспондент РИА Новости.Люди стали собираться на площади Независимости после 18.00 (совпадает с мск). В отличие от предыдущих дней, на площади не очень много активистов.Через громкоговорители на одном из зданий напротив площади звучат сообщения о том, что акция несанкционированная, а собравшиеся нарушают закон и могут понести ответственность. На самой площади, кроме сторонников оппозиции, также есть обычные горожане, пришедшие отдохнуть.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200826/dopros-1576332814.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире