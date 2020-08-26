Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200826/miting-1576353980.html
В Минске началась акция сторонников оппозиции
Очередная несанкционированная акция сторонников белорусской оппозиции проходит в Минске в среду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T20:24
2020-08-26T20:24
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576304978_0:0:2897:1630_1400x0_80_0_0_778a6d17165fcd65f44c838a21ad6038.jpg
<strong>МИНСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Очередная несанкционированная акция сторонников белорусской оппозиции проходит в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске </a>в среду, передает корреспондент РИА Новости.Люди стали собираться на площади Независимости после 18.00 (совпадает с мск). В отличие от предыдущих дней, на площади не очень много активистов.Через громкоговорители на одном из зданий напротив площади звучат сообщения о том, что акция несанкционированная, а собравшиеся нарушают закон и могут понести ответственность. На самой площади, кроме сторонников оппозиции, также есть обычные горожане, пришедшие отдохнуть.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200826/dopros-1576332814.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
9
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576304978_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_dc5c43b20ca4b4a864775602fa2f13df.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

В Минске началась акция сторонников оппозиции

20:24 26.08.2020
2012
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Минске
Митинг оппозиции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Очередная несанкционированная акция сторонников белорусской оппозиции проходит в Минске в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Люди стали собираться на площади Независимости после 18.00 (совпадает с мск). В отличие от предыдущих дней, на площади не очень много активистов.
Лауреат Нобелевской премии по литературе, член Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич у здания Следственного комитета в Минске
Вчера, 14:28Протесты в Белоруссии
Алексиевич не стала давать показания в СК Белоруссии
Через громкоговорители на одном из зданий напротив площади звучат сообщения о том, что акция несанкционированная, а собравшиеся нарушают закон и могут понести ответственность. На самой площади, кроме сторонников оппозиции, также есть обычные горожане, пришедшие отдохнуть.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
11702459
Обсудить 9
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Путин обсудил с премьером Италии Белоруссию, Ливию и коронавирус
Протестующие возле Гродно Азот
Лидер стачкома "Гродно Азота" уехал в Польшу, опасаясь задержания
Задержание нескольких сторонников оппозиции. Кадры из Минска
ОМОН разогнал митингующих у Дома правительства в Минске
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова объяснила позицию России по ситуации в Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский
Охрану Зеленского обвинили в избиении беженки из Донбасса
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин
Новый глава Белорусской церкви выступил с первым обращением к верующим
Кибербезопасность
В Kaspersky рассказали, как злоумышленники распространяют шпионское ПО
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на заявления Запада из-за ситуации с Навальным
Участники акции протеста в Минске
В Минске снизили скорость интернета по требованию властей
Города мира. Варшава
Польша выступила за обширные санкции против Белоруссии
Встреча Сергея Лаврова с первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом в Москве
Захарова рассказала о реакции замгоссекретаря США на русские блюда
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Акция в Литве в знак солидарности с протестующими в Белоруссии
Белорусская оппозиция не намерена менять статус русского языка
Автомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске
Путин заявил о заинтересованности в расследовании инцидента с Навальным
Алексей Навальный
Мясникова возмутило заявление немецкой клиники по диагнозу Навальному
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В России создали прибор, определяющий COVID-19 в воздухе
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
23:18Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
23:09Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
Лента новостейМолния