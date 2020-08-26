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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200826/mikrofinansy-1576339975.html
Фонд микрофинансирования Тюменской области выдал займов на 155 млн рублей
Фонд микрофинансирования Тюменской области с момента старта антикризисных программ в условиях пандемии выдал 143 микрозайма на сумму около 155 миллионов рублей, РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:20
2020-08-26T16:20
тюменская область
микрозаймы
экономика
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<strong>ТЮМЕНЬ, 26 авг - РИА Новости. </strong>Фонд микрофинансирования <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> с момента старта антикризисных программ в условиях пандемии выдал 143 микрозайма на сумму около 155 миллионов рублей, сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства региона."Зачастую возможность получить микрозайм на выгодных условиях оказалась своеобразным спасательным кругом для малого бизнеса в Тюменской области, особенно в районах. С момента старта антикризисных программ мы выдали 143 <a href="https://ria.ru/category_mikrozaymy" target="_blank">микрозайма</a> на сумму порядка 155 миллионов рублей. Мы значительно упростили процедуру и время получения займов, активно работали во всех районах области", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда микрофинансирования Татьяны Матвейчук.Как отметили в департаменте, работа фонда стала одним из ключевых элементов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, через систему микрофинансирования запущена линейка специальных программ "Сохрани бизнес" и "Действуй". Представители Фонда микрофинансирования работают во всех районах Тюменской области.
https://ria.ru/20200825/konkurs-1576288198.html
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микрозаймы, экономика

Фонд микрофинансирования Тюменской области выдал займов на 155 млн рублей

16:20 26.08.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновВывеска о "быстрых займах" на улице Москвы
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
ТЮМЕНЬ, 26 авг - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Тюменской области с момента старта антикризисных программ в условиях пандемии выдал 143 микрозайма на сумму около 155 миллионов рублей, сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства региона.
"Зачастую возможность получить микрозайм на выгодных условиях оказалась своеобразным спасательным кругом для малого бизнеса в Тюменской области, особенно в районах. С момента старта антикризисных программ мы выдали 143 микрозайма на сумму порядка 155 миллионов рублей. Мы значительно упростили процедуру и время получения займов, активно работали во всех районах области", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда микрофинансирования Татьяны Матвейчук.
Как отметили в департаменте, работа фонда стала одним из ключевых элементов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, через систему микрофинансирования запущена линейка специальных программ "Сохрани бизнес" и "Действуй". Представители Фонда микрофинансирования работают во всех районах Тюменской области.
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