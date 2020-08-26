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Захарова рассказала о реакции замгоссекретаря США на русские блюда
Первому заместителю госсекретаря США Стивену Бигану понравилось меню, предложенное ему во время визита в Москву, считает официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T20:18
2020-08-26T23:16
россия
стивен биган
мария захарова
игорь моргулов
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
москва
сша
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Первому заместителю госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивену Бигану</a> понравилось меню, предложенное ему во время визита в Москву, считает официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Биган 25-26 августа находился с визитом в Москве. Во вторник замгоссекретаря США провел переговоры с главой МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> и его заместителями - Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым. Захарова ранее рассказала, что американскому дипломату накрыли русский стол и угощают щами с лесными грибами."Мы никогда гостей ничем плохим не угощаем, всегда все остаются довольны. Мне кажется, так было и на этот раз", - сказала Захарова в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.
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россия, стивен биган, мария захарова, игорь моргулов, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва, сша, в мире

Захарова рассказала о реакции замгоссекретаря США на русские блюда

20:18 26.08.2020 (обновлено: 23:16 26.08.2020)
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© Фото : Мария Захарова /FacebookВстреча Сергея Лаврова с первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом в Москве
Встреча Сергея Лаврова с первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом в Москве
© Фото : Мария Захарова /Facebook
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Первому заместителю госсекретаря США Стивену Бигану понравилось меню, предложенное ему во время визита в Москву, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Биган 25-26 августа находился с визитом в Москве. Во вторник замгоссекретаря США провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его заместителями - Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым. Захарова ранее рассказала, что американскому дипломату накрыли русский стол и угощают щами с лесными грибами.
"Мы никогда гостей ничем плохим не угощаем, всегда все остаются довольны. Мне кажется, так было и на этот раз", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Эр-Рияд
14 октября 2019, 15:26
Стало известно, чем угощали российскую делегацию на приеме в Эр-Рияде
722610624
Обсудить 3
РоссияСтивен БиганМария ЗахароваИгорь МоргуловСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковМоскваСШАВ мире
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