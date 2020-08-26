https://ria.ru/20200826/menyu-1576353779.html

Захарова рассказала о реакции замгоссекретаря США на русские блюда

Первому заместителю госсекретаря США Стивену Бигану понравилось меню, предложенное ему во время визита в Москву, считает официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T20:18

2020-08-26T20:18

2020-08-26T23:16

россия

стивен биган

мария захарова

игорь моргулов

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

москва

сша

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Первому заместителю госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивену Бигану</a> понравилось меню, предложенное ему во время визита в Москву, считает официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Биган 25-26 августа находился с визитом в Москве. Во вторник замгоссекретаря США провел переговоры с главой МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> и его заместителями - Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым. Захарова ранее рассказала, что американскому дипломату накрыли русский стол и угощают щами с лесными грибами."Мы никогда гостей ничем плохим не угощаем, всегда все остаются довольны. Мне кажется, так было и на этот раз", - сказала Захарова в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.

https://ria.ru/20191014/1559767517.html

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россия

москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, стивен биган, мария захарова, игорь моргулов, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва, сша, в мире