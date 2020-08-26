https://ria.ru/20200826/menyu-1576353779.html
Захарова рассказала о реакции замгоссекретаря США на русские блюда
Первому заместителю госсекретаря США Стивену Бигану понравилось меню, предложенное ему во время визита в Москву, считает официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T20:18
2020-08-26T20:18
2020-08-26T23:16
россия
стивен биган
мария захарова
игорь моргулов
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
москва
сша
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Первому заместителю госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивену Бигану</a> понравилось меню, предложенное ему во время визита в Москву, считает официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Биган 25-26 августа находился с визитом в Москве. Во вторник замгоссекретаря США провел переговоры с главой МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> и его заместителями - Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым. Захарова ранее рассказала, что американскому дипломату накрыли русский стол и угощают щами с лесными грибами."Мы никогда гостей ничем плохим не угощаем, всегда все остаются довольны. Мне кажется, так было и на этот раз", - сказала Захарова в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.
https://ria.ru/20191014/1559767517.html
3
россия
москва
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стивен биган, мария захарова, игорь моргулов, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва, сша, в мире