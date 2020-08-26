https://ria.ru/20200826/les-1576321112.html

Всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала на Камчатке

Всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала на Камчатке 26 августа. Первыми деревья высадили замглавы Минприроды России – руководитель Рослесхоза Сергей... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T11:23

2020-08-26T11:23

2020-08-26T11:23

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

камчатский край

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала на Камчатке 26 августа. Первыми деревья высадили замглавы Минприроды России – руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко и врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, сообщает пресс–служба Рослесхоза."В этом году мы даем старт высадкам на Камчатке. Отсюда начнется шествие акции "Сохраним лес" по всей стране. Мы ожидаем, что все регионы присоединятся к восстановлению лесов, и призываем к этому. В планах – высадить еще 40 млн деревьев. Уверен, что вместе нам будет под силу реализовать эту масштабную задачу, и спустя годы высаженные деревья станут прекрасным и могучим лесом", – сказал Сергей Аноприенко. Деревья в рамках акции были высажены на лесном участке, а также в Пионерском сельском поселении. "Для Камчатки вопросы сохранения экологии и природы имеют особое значение. Наши жители особенно беспокоятся за сохранение благоприятной экологической среды. Мы гордимся природой Камчатского края и поэтому для нас очень важно участвовать в таких мероприятиях", – отметил Владимир Солодов.Общенациональная акция "Сохраним лес" впервые была проведена в прошлом году в рамках национального проекта "Экология". Тогда было высажено более 37 млн деревьев. В этом году организаторы акции планируют высадить 40 млн деревьев. Особое внимание будет уделено регионам, наиболее пострадавшим от лесных пожаров: Республике Якутия, Ханты-Мансийскому автономному округу, Красноярскому краю и Иркутской области.Принять участие в акции может каждый. Все места посадок в регионах будут нанесены на специальную интерактивную карту на сайте сохранимлес.рф, где с помощью геолокации можно будет найти координаты ближайшей к пользователю точки посадки, количество деревьев, виды саженцев, контакты координатора и приехать посадить саженцы.

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), камчатский край, общество