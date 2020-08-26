https://ria.ru/20200826/lechenie-1576322431.html

Власти Оренбуржья выделят средства из резервного фонда на лечение ребенка

Полтора миллиона рублей будет выделено из областного резервного фонда на приобретение дорогостоящего лекарственного препарата для лечения больного ребенка,... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T11:39

2020-08-26T11:39

2020-08-26T11:38

оренбургская область

денис паслер

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<strong>ОРЕНБУРГ, 26 авг- РИА Новости</strong>. Полтора миллиона рублей будет выделено из областного резервного фонда на приобретение дорогостоящего лекарственного препарата для лечения больного ребенка, говорится в сообщении пресс-службы правительства Оренбургской области."Принято решение о выделении полутора миллионов рублей из областного резервного фонда на приобретение дорогостоящего лекарственного препарата. Деньги получит семья Дураевых на лечение сына Егора. Этот препарат используется во всем мире для лечения цистиноза - редкого аутосомно- рецессивного заболевания, причиной которого является мутация в гене. Поскольку в России препарат не зарегистрирован - семья закупает лекарство самостоятельно", - отмечается в сообщении.Пресс-служба уточняет, что в марте ребенку провели необходимую операцию в первой городской больнице Оренбурга. "Выделенных средств из областного бюджета должно хватить на год лечения. Семья больного редкой болезнью ребенка очень ждет эти средства", - цитирует пресс-служба слова главы региона <a href="https://ria.ru/person_Denis_Pasler" target="_blank">Дениса Паслера</a>. ​

https://ria.ru/20200825/skoraya-1576294211.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер