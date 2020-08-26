Россия и Китай подписали меморандум о совместной лаборатории по COVID-19
В лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова открыла Годы китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества, в ходе церемонии был подписан меморандум о совместной лаборатории по исследованиям COVID-2019, сообщили в секретариате вице-премьера.
"На церемонии открытия Татьяна Голикова выразила уверенность в том, что Годы китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества будут способствовать гармонизации целей, задач и приоритетов двустороннего научно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.
По словам Голиковой, пандемия новой коронавирусной инфекции оказала большое влияние на выработку новых форм и направлений международного научного сотрудничества в современном мире и способствовала объединению ученых из разных стран для решения глобальной проблемы.
В рамках Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества запланировано более тысячи совместных мероприятий, в которых примут участие разнопрофильные научные организации из разных регионов двух стран, добавили в секретариате.
На церемонии были подписаны протокол о реализации плана мероприятий в рамках Годов китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020-2021 годах, а также дорожная карта сотрудничества в области науки, технологий и инноваций на период 2020-2025 годов.
"Также были подписаны... Меморандум о взаимопонимании между Научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова и Институтом микробиологии Китайской академии наук о создании совместной лаборатории по исследованиям COVID-2019", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на церемонии было подписано соглашение между Объединенным институтом ядерных исследований и министерством науки и технологий КНР об участии Китая в строительстве и эксплуатации комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA.
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