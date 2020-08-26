https://ria.ru/20200826/laboratoriya-1576345955.html

Россия и Китай подписали меморандум о совместной лаборатории по COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова открыла Годы китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества, в ходе церемонии был подписан меморандум РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T17:37

2020-08-26T17:37

2020-08-26T17:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

татьяна голикова

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575784428_0:221:3247:2047_1400x0_80_0_0_dff25eef8fadb6125698f26de4754f6b.jpg

<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> открыла Годы китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества, в ходе церемонии был подписан меморандум о совместной лаборатории по исследованиям COVID-2019, сообщили в секретариате вице-премьера.По словам Голиковой, пандемия новой коронавирусной инфекции оказала большое влияние на выработку новых форм и направлений международного научного сотрудничества в современном мире и способствовала объединению ученых из разных стран для решения глобальной проблемы.В рамках Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества запланировано более тысячи совместных мероприятий, в которых примут участие разнопрофильные научные организации из разных регионов двух стран, добавили в секретариате.На церемонии были подписаны протокол о реализации плана мероприятий в рамках Годов китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020-2021 годах, а также дорожная карта сотрудничества в области науки, технологий и инноваций на период 2020-2025 годов.Добавляется, что на церемонии было подписано соглашение между Объединенным институтом ядерных исследований и министерством науки и технологий КНР об участии <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в строительстве и эксплуатации комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576342539.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/koronavirus-1576334623.html

1

россия

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, китай, в мире