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https://ria.ru/20200826/laboratoriya-1576345955.html
Россия и Китай подписали меморандум о совместной лаборатории по COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова открыла Годы китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества, в ходе церемонии был подписан меморандум РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:37
2020-08-26T17:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна голикова
китай
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> открыла Годы китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества, в ходе церемонии был подписан меморандум о совместной лаборатории по исследованиям COVID-2019, сообщили в секретариате вице-премьера.По словам Голиковой, пандемия новой коронавирусной инфекции оказала большое влияние на выработку новых форм и направлений международного научного сотрудничества в современном мире и способствовала объединению ученых из разных стран для решения глобальной проблемы.В рамках Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества запланировано более тысячи совместных мероприятий, в которых примут участие разнопрофильные научные организации из разных регионов двух стран, добавили в секретариате.На церемонии были подписаны протокол о реализации плана мероприятий в рамках Годов китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020-2021 годах, а также дорожная карта сотрудничества в области науки, технологий и инноваций на период 2020-2025 годов.Добавляется, что на церемонии было подписано соглашение между Объединенным институтом ядерных исследований и министерством науки и технологий КНР об участии <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в строительстве и эксплуатации комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576342539.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/koronavirus-1576334623.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, китай, в мире

Россия и Китай подписали меморандум о совместной лаборатории по COVID-19

17:37 26.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова открыла Годы китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества, в ходе церемонии был подписан меморандум о совместной лаборатории по исследованиям COVID-2019, сообщили в секретариате вице-премьера.
"На церемонии открытия Татьяна Голикова выразила уверенность в том, что Годы китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества будут способствовать гармонизации целей, задач и приоритетов двустороннего научно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.
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По словам Голиковой, пандемия новой коронавирусной инфекции оказала большое влияние на выработку новых форм и направлений международного научного сотрудничества в современном мире и способствовала объединению ученых из разных стран для решения глобальной проблемы.
В рамках Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества запланировано более тысячи совместных мероприятий, в которых примут участие разнопрофильные научные организации из разных регионов двух стран, добавили в секретариате.
На церемонии были подписаны протокол о реализации плана мероприятий в рамках Годов китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020-2021 годах, а также дорожная карта сотрудничества в области науки, технологий и инноваций на период 2020-2025 годов.
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"Также были подписаны... Меморандум о взаимопонимании между Научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова и Институтом микробиологии Китайской академии наук о создании совместной лаборатории по исследованиям COVID-2019", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на церемонии было подписано соглашение между Объединенным институтом ядерных исследований и министерством науки и технологий КНР об участии Китая в строительстве и эксплуатации комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
3500013
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваКитайВ мире
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