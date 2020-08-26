https://ria.ru/20200826/kushtau-1576358137.html

Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным

Глава Башкирии Радий Хабиров в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что ситуацию вокруг горы Куштау и Башкирской содовой компании (БСК) можно считать... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T23:18

2020-08-26T23:18

2020-08-27T01:52

башкирская содовая компания

радий хабиров

республика башкортостан

генеральная прокуратура рф

владимир путин

ишимбайский район

стерлитамак

экономика

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Глава Башкирии <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> в эфире телеканала <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a> заявил, что ситуацию вокруг горы Куштау и <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компании</a> (БСК) можно считать исчерпанной.Руководитель региона добавил, что прокуратура и правоохранительные органы изучат обстоятельства сделки по приватизации БСК, в результате которой государство понесло убытки. Как подчеркнул Хабиров, предварительно ущерб оценили в несколько десятков миллиардов рублей.Ранее президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на совещании с членами правительства возмутился "печальной историей" вокруг Куштау. Глава государства напомнил, что в Башкирской содовой компании контрольный пакет принадлежит частным лицам. Деньги, заработанные организацией, в развитие практически не инвестируют, средства в регионе не остаются. Путин поручил проверить законность сокращения госдоли в БСК в 2013 году. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> уже начала проверку.В середине августа на шихане Куштау в <a href="http://ria.ru/location_Ishimbajjskijj_rajjon/" target="_blank">Ишимбайском районе</a> Башкирии прошли протесты экоактивистов из-за разработки горы БСК. Они разошлись только после того, как на место приехал Хабиров, который пообещал остановить все работы до достижения компромисса.Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города <a href="http://ria.ru/location_Sterlitamak/" target="_blank" data-auto="true">Стерлитамака</a>. На ее склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря. В 2018 году Башкирская содовая компания заявила, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен она разрабатывала один из четырех шиханов — Шахтау, впоследствии он практически исчез.

https://ria.ru/20200824/kushtau-1576221024.html

https://ria.ru/20200825/kushtau-1576289742.html

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республика башкортостан

ишимбайский район

стерлитамак

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирская содовая компания, радий хабиров, республика башкортостан, генеральная прокуратура рф, владимир путин, ишимбайский район, стерлитамак, экономика