Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
23:18 26.08.2020 (обновлено: 01:52 27.08.2020)
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Шихан Куштау. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что ситуацию вокруг горы Куштау и Башкирской содовой компании (БСК) можно считать исчерпанной.
"Давно уже закончился конфликт, потому что именно тогда, когда люди — жители нашей республики — очень объединенно и очень солидарно сказали "нет", мы начали понимать, что Куштау как сырьевую проблему мы не имеем права рассматривать", — сказал он.
Руководитель региона добавил, что прокуратура и правоохранительные органы изучат обстоятельства сделки по приватизации БСК, в результате которой государство понесло убытки. Как подчеркнул Хабиров, предварительно ущерб оценили в несколько десятков миллиардов рублей.
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Ранее президент Владимир Путин на совещании с членами правительства возмутился "печальной историей" вокруг Куштау. Глава государства напомнил, что в Башкирской содовой компании контрольный пакет принадлежит частным лицам. Деньги, заработанные организацией, в развитие практически не инвестируют, средства в регионе не остаются. Путин поручил проверить законность сокращения госдоли в БСК в 2013 году. Генпрокуратура уже начала проверку.
В середине августа на шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии прошли протесты экоактивистов из-за разработки горы БСК. Они разошлись только после того, как на место приехал Хабиров, который пообещал остановить все работы до достижения компромисса.
Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамака. На ее склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря. В 2018 году Башкирская содовая компания заявила, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен она разрабатывала один из четырех шиханов — Шахтау, впоследствии он практически исчез.
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