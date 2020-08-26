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https://ria.ru/20200826/kushtau-1576353432.html
Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией
Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау "печальной историей". РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T20:08
2020-08-27T01:40
башкирская содовая компания
радий хабиров
республика башкортостан
генеральная прокуратура рф
владимир путин
общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал ситуацию вокруг <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компании</a> (БСК) и шихана Куштау "печальной историей".На совещании с членами правительства президент отметил, что контрольный пакет организации принадлежит частным лицам.Путин выразил сожаление, что заработанные деньги не остаются в регионе. Он потребовал проверить законность сокращения госдоли в БСК. По словам главы государства, в 2013 году после объединения компании доля государства в ней стала ниже контрольной, опустившись с 62 до 38 процентов."И как результат — приоритеты работы компании резко изменились. &lt;...&gt; Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании, похоже на другое — на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме", - подчеркнул он.Путин поручил камбину вместе с руководством республики разобраться в ситуации и разработать решение", — подчеркнул Путин.Местные жители, которые обратили на внимание на ситуацию с БСК и выразили свое недоверие происходящему, "в значительной мере правы", считает президент.В пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> уже сообщили, что начали проверку отчуждения государственных акций.Предполагается, что по итогам решат вопрос о мерах по возврату имущественного комплекса государству. Проведение проверки находится на личном контроле главы ведомства <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank">Игоря Краснова</a>."Найдем оптимальное решение"Глава Башкирии <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> заявил, что приватизация БСК нанесла региону значительный ущерб.Хабиров выразил надежду, что в ближайшее время справедливость восторжествует."Варианты решения сырьевой проблемы мы в настоящее время прорабатываем и найдем оптимальное решение", - цитирует его пресс-служба.Протесты на шихане КуштауНа шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии 15 и 16 августа прошли протесты экологических активистов из-за разработки горы БСК. Хабиров приехал и пообещал приостановить все работы до достижения компромисса, митингующие разошлись.Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак. На ее склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря. В 2018 году Башкирская содовая компания заявила, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен она разрабатывала один из четырех шиханов — Шахтау, впоследствии он практически исчез.В декабре 2019-го Хабиров сообщил, что разрешил предприятию разрабатывать Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу жителей Стерлитамака. В августе этого года руководство БСК обратилось в полицию, заявив, что пикеты общественников мешают вырубке леса на Куштау.
https://ria.ru/20200824/kushtau-1576221024.html
https://ria.ru/20200820/1575971349.html
Вообще-то пуй руководил приватизацией в Питере, и как гос имущество оказывается в руках бандитов должен бы и знать.
42
Наконец то эту соду прикроют, наверное. Слава башкирскому народу. Молодцы, что спасли куштау. Урал с вами.
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республика башкортостан
РИА Новости
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РИА Новости
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Путин о ситуации вокруг шихана Куштау: "Бесконтрольное выкачивание денег"
Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации вокруг Башкирской содовой компании, заявил, что идет бесконтрольное выкачивание денег любой ценой, это печальная история.
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башкирская содовая компания, радий хабиров, республика башкортостан, генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество, экономика

Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией

20:08 26.08.2020 (обновлено: 01:40 27.08.2020)
34682
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау "печальной историей".
На совещании с членами правительства президент отметил, что контрольный пакет организации принадлежит частным лицам.
"При общем объеме выручки в 2019 году 45 миллиардов рублей на инвестиционные цели пошло только 2,5 миллиарда рублей. Где деньги? Известно, где — в офшорах", — сказал он.
Путин выразил сожаление, что заработанные деньги не остаются в регионе. Он потребовал проверить законность сокращения госдоли в БСК. По словам главы государства, в 2013 году после объединения компании доля государства в ней стала ниже контрольной, опустившись с 62 до 38 процентов.
"И как результат — приоритеты работы компании резко изменились. <...> Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании, похоже на другое — на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме", - подчеркнул он.
Шихан Куштау
24 августа, 09:43
Минприроды поддержало создание заповедника на горе Куштау
Путин поручил камбину вместе с руководством республики разобраться в ситуации и разработать решение", — подчеркнул Путин.
Местные жители, которые обратили на внимание на ситуацию с БСК и выразили свое недоверие происходящему, "в значительной мере правы", считает президент.
В пресс-службе Генпрокуратуры уже сообщили, что начали проверку отчуждения государственных акций.
Предполагается, что по итогам решат вопрос о мерах по возврату имущественного комплекса государству. Проведение проверки находится на личном контроле главы ведомства Игоря Краснова.

"Найдем оптимальное решение"

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что приватизация БСК нанесла региону значительный ущерб.

"Я крайне признателен президенту за поддержку стремления республики и народа разобраться в очевидно для нас несправедливой и незаконной сделке", - сказал он.

Хабиров выразил надежду, что в ближайшее время справедливость восторжествует.
"Варианты решения сырьевой проблемы мы в настоящее время прорабатываем и найдем оптимальное решение", - цитирует его пресс-служба.

Протесты на шихане Куштау

На шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии 15 и 16 августа прошли протесты экологических активистов из-за разработки горы БСК. Хабиров приехал и пообещал приостановить все работы до достижения компромисса, митингующие разошлись.
Шихан Куштау
20 августа, 08:00Туризм
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Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак. На ее склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря. В 2018 году Башкирская содовая компания заявила, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен она разрабатывала один из четырех шиханов — Шахтау, впоследствии он практически исчез.
В декабре 2019-го Хабиров сообщил, что разрешил предприятию разрабатывать Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу жителей Стерлитамака. В августе этого года руководство БСК обратилось в полицию, заявив, что пикеты общественников мешают вырубке леса на Куштау.
80430317
Обсудить 10
Башкирская содовая компанияРадий ХабировРеспублика БашкортостанГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Вообще-то пуй руководил приватизацией в Питере, и как гос имущество оказывается в руках бандитов должен бы и знать.
26 августа, 20:52
ВКВася Кремлеботов
23110017
Наконец то эту соду прикроют, наверное. Слава башкирскому народу. Молодцы, что спасли куштау. Урал с вами.
26 августа, 20:34
Роман Ушенин
3021105
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