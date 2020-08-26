https://ria.ru/20200826/kushtau-1576353432.html

Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией

Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау "печальной историей". РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T20:08

2020-08-26T20:08

2020-08-27T01:40

башкирская содовая компания

радий хабиров

республика башкортостан

генеральная прокуратура рф

владимир путин

общество

экономика

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал ситуацию вокруг <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компании</a> (БСК) и шихана Куштау "печальной историей".На совещании с членами правительства президент отметил, что контрольный пакет организации принадлежит частным лицам.Путин выразил сожаление, что заработанные деньги не остаются в регионе. Он потребовал проверить законность сокращения госдоли в БСК. По словам главы государства, в 2013 году после объединения компании доля государства в ней стала ниже контрольной, опустившись с 62 до 38 процентов."И как результат — приоритеты работы компании резко изменились. <...> Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании, похоже на другое — на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме", - подчеркнул он.Путин поручил камбину вместе с руководством республики разобраться в ситуации и разработать решение", — подчеркнул Путин.Местные жители, которые обратили на внимание на ситуацию с БСК и выразили свое недоверие происходящему, "в значительной мере правы", считает президент.В пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> уже сообщили, что начали проверку отчуждения государственных акций.Предполагается, что по итогам решат вопрос о мерах по возврату имущественного комплекса государству. Проведение проверки находится на личном контроле главы ведомства <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank">Игоря Краснова</a>."Найдем оптимальное решение"Глава Башкирии <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> заявил, что приватизация БСК нанесла региону значительный ущерб.Хабиров выразил надежду, что в ближайшее время справедливость восторжествует."Варианты решения сырьевой проблемы мы в настоящее время прорабатываем и найдем оптимальное решение", - цитирует его пресс-служба.Протесты на шихане КуштауНа шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии 15 и 16 августа прошли протесты экологических активистов из-за разработки горы БСК. Хабиров приехал и пообещал приостановить все работы до достижения компромисса, митингующие разошлись.Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак. На ее склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря. В 2018 году Башкирская содовая компания заявила, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен она разрабатывала один из четырех шиханов — Шахтау, впоследствии он практически исчез.В декабре 2019-го Хабиров сообщил, что разрешил предприятию разрабатывать Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу жителей Стерлитамака. В августе этого года руководство БСК обратилось в полицию, заявив, что пикеты общественников мешают вырубке леса на Куштау.

https://ria.ru/20200824/kushtau-1576221024.html

https://ria.ru/20200820/1575971349.html

Вася Кремлеботов Вообще-то пуй руководил приватизацией в Питере, и как гос имущество оказывается в руках бандитов должен бы и знать. 42

Роман Ушенин Наконец то эту соду прикроют, наверное. Слава башкирскому народу. Молодцы, что спасли куштау. Урал с вами. 39

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республика башкортостан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин о ситуации вокруг шихана Куштау: "Бесконтрольное выкачивание денег" Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации вокруг Башкирской содовой компании, заявил, что идет бесконтрольное выкачивание денег любой ценой, это печальная история. 2020-08-26T20:08 true PT0M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирская содовая компания, радий хабиров, республика башкортостан, генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество, экономика