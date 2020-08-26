Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200826/kushtau-1576348644.html
Глава Башкирии поблагодарил Путина за поручения по ситуации с Куштау
Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил президента РФ Владимира Путина после его заявления о ситуации с Башкирской содовой компанией (БСК). РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T18:18
2020-08-26T18:27
башкирская содовая компания
радий хабиров
республика башкортостан
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575880651_0:0:1000:564_1400x0_80_0_0_a8f6dd202b4dabc21ccfa67a0c279b96.jpg
<strong>УФА, 26 авг – РИА Новости.</strong> Глава Башкирии <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> поблагодарил президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> после его заявления о ситуации с <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компанией</a> (БСК).В среду Путин поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК."Спасибо Президенту. Справедливость должна восторжествовать", - написал Хабиров на своей странице в социальной сети <a href="https://vk.com/radiyhabirov?w=wall413272232_452508" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ВКонтакте"</a>.В пресс-службе главы Башкирии РИА Новости ранее сообщали, что по поручению Хабирова в министерстве земельных и имущественных отношений республики создана юридическая группа, которая изучает документы по приватизации БСК.На шихане Куш-тау в <a href="http://ria.ru/location_Ishimbajjskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ишимбайском районе</a> Башкирии 15 и 16 августа протестовали экоактивисты из-за разработки горы БСК. Общественную безопасность обеспечивали полицейские и омоновцы. Активисты разошлись после того, как глава региона Радий Хабиров прибыл к протестующим и заявил, что на горе приостановят все работы до нахождения компромисса и создадут координационный совет. По данным властей, во время конфликта пострадали двое полицейских, СПЧ при главе региона сообщал о 30 арестованных за неповиновение законному распоряжению полиции и 90 административных протоколах в отношении участников конфликта.На встрече с защитниками горы Куш-тау 21 августа глава Башкирии заявил, что шихану дадут статус особо охраняемой территории, она не будет разрабатываться содовой компанией. Кроме того, власти региона намерены выкупить контрольный пакет акций компании. Сейчас Башкирия владеет 38,28% акций БСК.
https://ria.ru/20200824/kushtau-1576221024.html
https://ria.ru/20200820/1575971349.html
3
республика башкортостан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575880651_128:0:952:618_1400x0_80_0_0_d13c199ca1d45d20d65353d2cfb6dd51.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
башкирская содовая компания, радий хабиров, республика башкортостан, владимир путин, общество

Глава Башкирии поблагодарил Путина за поручения по ситуации с Куштау

18:18 26.08.2020 (обновлено: 18:27 26.08.2020)
974
© Фото : Администрация Главы РБГлава Башкортостана Радий Хабиров во время встречи с экоактивистами, выступающими против промышленной разработки шихана Куштау "Башкирской содовой компанией"
Глава Башкортостана Радий Хабиров во время встречи с экоактивистами, выступающими против промышленной разработки шихана Куштау Башкирской содовой компанией
© Фото : Администрация Главы РБ
УФА, 26 авг – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил президента РФ Владимира Путина после его заявления о ситуации с Башкирской содовой компанией (БСК).
В среду Путин поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК.
"Спасибо Президенту. Справедливость должна восторжествовать", - написал Хабиров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
В пресс-службе главы Башкирии РИА Новости ранее сообщали, что по поручению Хабирова в министерстве земельных и имущественных отношений республики создана юридическая группа, которая изучает документы по приватизации БСК.
Шихан Куштау
24 августа, 09:43
Минприроды поддержало создание заповедника на горе Куштау
На шихане Куш-тау в Ишимбайском районе Башкирии 15 и 16 августа протестовали экоактивисты из-за разработки горы БСК. Общественную безопасность обеспечивали полицейские и омоновцы. Активисты разошлись после того, как глава региона Радий Хабиров прибыл к протестующим и заявил, что на горе приостановят все работы до нахождения компромисса и создадут координационный совет. По данным властей, во время конфликта пострадали двое полицейских, СПЧ при главе региона сообщал о 30 арестованных за неповиновение законному распоряжению полиции и 90 административных протоколах в отношении участников конфликта.
На встрече с защитниками горы Куш-тау 21 августа глава Башкирии заявил, что шихану дадут статус особо охраняемой территории, она не будет разрабатываться содовой компанией. Кроме того, власти региона намерены выкупить контрольный пакет акций компании. Сейчас Башкирия владеет 38,28% акций БСК.
Шихан Куштау
20 августа, 08:00Туризм
Конюхов напишет этюд. Почему знаменитости отстаивают шиханы в Башкирии
2342004
Обсудить 3
Башкирская содовая компанияРадий ХабировРеспублика БашкортостанВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Евгений Сатановский
Сатановский назвал Ефремова "последней скотиной"
Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter
Новые санкции США направлены против вакцины от COVID-19, заявил сенатор
Итальянская провинция Южный Тироль
Заболевшие COVID-19 на австрийском курорте туристы обратятся в суд
Пожар на улице Кирова 93 в Керчи
В Керчи ликвидировали открытое горение в жилом доме
Боевые возможности ПВО. Кадры с форума Армия-2020
В рамках "Армии-2020" продемонстрировали боевые возможности средств ПВО
Знак такси на автомобиле
В Чебоксарах таксиста заподозрили в изнасиловании знакомой
Путин о ситуации вокруг шихана Куштау: Бесконтрольное выкачивание денег
Путин потребовал разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
Косачев о новых санкциях США: "Вашингтон не может соперничать на равных"
Производство Башкирской содовой компании
Генпрокуратура начала проверку ситуации с Башкирской содовой компанией
Модель Джиджи Хадид
Фото беременной Джиджи Хадид за час набрало более трех миллионов лайков
Знак биологической опасности
Минторг США ввел санкции против двух НИИ Минобороны России
Вывеска Альфа-банка
В работе сервисов Альфа-банка произошел сбой
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Вдова рэпера Картрайта, обвиняемая в его убийстве, останется под арестом
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Собянин раскрыл принцип действия вакцины от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
23:18Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
23:09Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
23:05В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния