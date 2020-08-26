https://ria.ru/20200826/kushtau-1576348644.html

Глава Башкирии поблагодарил Путина за поручения по ситуации с Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил президента РФ Владимира Путина после его заявления о ситуации с Башкирской содовой компанией (БСК). РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T18:18

2020-08-26T18:18

2020-08-26T18:27

башкирская содовая компания

радий хабиров

республика башкортостан

владимир путин

общество

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<strong>УФА, 26 авг – РИА Новости.</strong> Глава Башкирии <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> поблагодарил президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> после его заявления о ситуации с <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компанией</a> (БСК).В среду Путин поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК."Спасибо Президенту. Справедливость должна восторжествовать", - написал Хабиров на своей странице в социальной сети <a href="https://vk.com/radiyhabirov?w=wall413272232_452508" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ВКонтакте"</a>.В пресс-службе главы Башкирии РИА Новости ранее сообщали, что по поручению Хабирова в министерстве земельных и имущественных отношений республики создана юридическая группа, которая изучает документы по приватизации БСК.На шихане Куш-тау в <a href="http://ria.ru/location_Ishimbajjskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ишимбайском районе</a> Башкирии 15 и 16 августа протестовали экоактивисты из-за разработки горы БСК. Общественную безопасность обеспечивали полицейские и омоновцы. Активисты разошлись после того, как глава региона Радий Хабиров прибыл к протестующим и заявил, что на горе приостановят все работы до нахождения компромисса и создадут координационный совет. По данным властей, во время конфликта пострадали двое полицейских, СПЧ при главе региона сообщал о 30 арестованных за неповиновение законному распоряжению полиции и 90 административных протоколах в отношении участников конфликта.На встрече с защитниками горы Куш-тау 21 августа глава Башкирии заявил, что шихану дадут статус особо охраняемой территории, она не будет разрабатываться содовой компанией. Кроме того, власти региона намерены выкупить контрольный пакет акций компании. Сейчас Башкирия владеет 38,28% акций БСК.

https://ria.ru/20200824/kushtau-1576221024.html

https://ria.ru/20200820/1575971349.html

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республика башкортостан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирская содовая компания, радий хабиров, республика башкортостан, владимир путин, общество