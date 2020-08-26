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https://ria.ru/20200826/kushtau-1576343771.html
Путин потребовал разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
Владимир Путин назвал "печальной историей" ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:07
2020-08-26T18:57
башкирская содовая компания
республика башкортостан
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал "печальной историей" ситуацию вокруг <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компании</a> (БСК) и шихана Куштау.Также глава государства поручил прокуратуре проверить законность сокращения госдоли в БСК. Он отметил, что в начале 2013 года "абсолютно чудесным образом", через объединение компании, долю государства в БСК снизили ниже контрольной.По словам президента, люди, которые обратили на внимание на ситуацию с БСК и выразили свое недоверие происходящему, "в значительной мере правы".На шихане Куштау в <a href="http://ria.ru/location_Ishimbajjskijj_rajjon/" target="_blank">Ишимбайском районе</a> Башкирии 15 и 16 августа прошли протесты экоактивистов из-за разработки горы БСК. После того как на место приехал глава региона <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank">Радий Хабиров</a>, который пообещал остановить все работы до достижения компромисса, протестующие разошлись. Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак. На ее склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря. В 2018 году Башкирская содовая компания заявила, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен она разрабатывала один из четырех шиханов — Шахтау, впоследствии он практически исчез.В декабре 2019-го Хабиров сообщил, что разрешил предприятию разрабатывать Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу жителей Стерлитамака. В августе этого года руководство БСК обратилось в полицию, заявив, что пикеты общественников мешают вырубке леса на Куштау.
https://ria.ru/20200819/1575975929.html
https://ria.ru/20200824/kushtau-1576221024.html
какая "печальная история", гарант? это повод для возбуждения уголовного дела
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Печальная экономика. Все продано.
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республика башкортостан
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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Путин о ситуации вокруг шихана Куштау: "Бесконтрольное выкачивание денег"
Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации вокруг Башкирской содовой компании, заявил, что идет бесконтрольное выкачивание денег любой ценой, это печальная история.
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башкирская содовая компания, республика башкортостан, владимир путин, экономика

Путин потребовал разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

17:07 26.08.2020 (обновлено: 18:57 26.08.2020)
68427
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Владимир Путин назвал "печальной историей" ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау.

"В Башкирской содовой компании контрольный пакет принадлежит частным лицам. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются. При общем объеме выручки в 2019 году 45 миллиардов рублей на инвестиционные цели пошло только 2,5 миллиарда рублей. Где деньги? Известно, где — в офшорах", — сказал президент на совещании с членами правительства.

Также глава государства поручил прокуратуре проверить законность сокращения госдоли в БСК. Он отметил, что в начале 2013 года "абсолютно чудесным образом", через объединение компании, долю государства в БСК снизили ниже контрольной.
"У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат — приоритеты работы компании резко изменились. <...> Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании, похоже на другое — на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме. Я прошу правительство совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение", — подчеркнул Путин.
По словам президента, люди, которые обратили на внимание на ситуацию с БСК и выразили свое недоверие происходящему, "в значительной мере правы".
Глава Башкортостана Радий Хабиров во время встречи с экоактивистами, выступающими против промышленной разработки шихана Куштау Башкирской содовой компанией
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Власти Башкирии готовы выкупить контрольный пакет акций БСК
На шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии 15 и 16 августа прошли протесты экоактивистов из-за разработки горы БСК. После того как на место приехал глава региона Радий Хабиров, который пообещал остановить все работы до достижения компромисса, протестующие разошлись.
Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак. На ее склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря. В 2018 году Башкирская содовая компания заявила, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен она разрабатывала один из четырех шиханов — Шахтау, впоследствии он практически исчез.
В декабре 2019-го Хабиров сообщил, что разрешил предприятию разрабатывать Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу жителей Стерлитамака. В августе этого года руководство БСК обратилось в полицию, заявив, что пикеты общественников мешают вырубке леса на Куштау.
Жители Башкирии во время акции протеста против разработки горы Куштау ОАО Башкирская содовая компания
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884951452547
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Башкирская содовая компанияРеспублика БашкортостанВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
какая "печальная история", гарант? это повод для возбуждения уголовного дела
26 августа, 17:14
Damir Aliev
14115510034
Печальная экономика. Все продано.
26 августа, 17:26
Ю.Юрий .
129818132
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