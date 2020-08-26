https://ria.ru/20200826/kushtau-1576343771.html

Путин потребовал разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Владимир Путин назвал "печальной историей" ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T17:07

2020-08-26T17:07

2020-08-26T18:57

башкирская содовая компания

республика башкортостан

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал "печальной историей" ситуацию вокруг <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компании</a> (БСК) и шихана Куштау.Также глава государства поручил прокуратуре проверить законность сокращения госдоли в БСК. Он отметил, что в начале 2013 года "абсолютно чудесным образом", через объединение компании, долю государства в БСК снизили ниже контрольной.По словам президента, люди, которые обратили на внимание на ситуацию с БСК и выразили свое недоверие происходящему, "в значительной мере правы".На шихане Куштау в <a href="http://ria.ru/location_Ishimbajjskijj_rajjon/" target="_blank">Ишимбайском районе</a> Башкирии 15 и 16 августа прошли протесты экоактивистов из-за разработки горы БСК. После того как на место приехал глава региона <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank">Радий Хабиров</a>, который пообещал остановить все работы до достижения компромисса, протестующие разошлись. Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак. На ее склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря. В 2018 году Башкирская содовая компания заявила, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен она разрабатывала один из четырех шиханов — Шахтау, впоследствии он практически исчез.В декабре 2019-го Хабиров сообщил, что разрешил предприятию разрабатывать Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу жителей Стерлитамака. В августе этого года руководство БСК обратилось в полицию, заявив, что пикеты общественников мешают вырубке леса на Куштау.

https://ria.ru/20200819/1575975929.html

https://ria.ru/20200824/kushtau-1576221024.html

Damir Aliev какая "печальная история", гарант? это повод для возбуждения уголовного дела 205

Юрий . Печальная экономика. Все продано. 179

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республика башкортостан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин о ситуации вокруг шихана Куштау: "Бесконтрольное выкачивание денег" Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации вокруг Башкирской содовой компании, заявил, что идет бесконтрольное выкачивание денег любой ценой, это печальная история. 2020-08-26T17:07 true PT0M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирская содовая компания, республика башкортостан, владимир путин, экономика