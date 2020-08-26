https://ria.ru/20200826/kuban-1576352935.html

Губернатор Кубани рассказал о господдержке бизнеса в регионе

Господдержка бизнеса Краснодарского края в ближайшие четыре года составит 116 миллиардов рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T19:56

2020-08-26T19:56

2020-08-26T19:56

краснодарский край

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости.</strong> Господдержка бизнеса <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> в ближайшие четыре года составит 116 миллиардов рублей, сообщает администрация региона.Уточняется, что поддержку бизнеса региона в среду обсудили на заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата. Впервые мероприятие проводится совместно с Агентством стратегических инициатив (<a href="http://ria.ru/organization_Agentstvo_strategicheskikh_iniciativ_ASI/" target="_blank" data-auto="true">АСИ</a>). По данным краевых властей, в регионе действует комплекс мер поддержки инвесторов - от разработки проекта до предоставления субсидий и преференций. Ежегодно выделяется 25 миллиардов рублей господдержки, в том числе 11 миллиардов рублей в виде налоговых льгот.Как отметила гендиректор АСИ <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_CHupsheva/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Чупшева</a>, Агентство готово подключиться и помогать на федеральном уровне. "Мы уже видим серьезную динамику по настройке сервисов для бизнеса в крае. Регион вырос в общероссийском рейтинге инвестклимата с 13 на 6 место", - цитирует ведомство Чупшеву.Отмечается, что сроки подключения к инженерным сетям и выдачи разрешений на строительство сократились в два раза.По данным региональных властей, на Кубань приходится 40% крупнейших инвестпроектов ЮФО. За пять лет реализовано 387 крупных проектов на общую сумму 450 миллиардов рублей - стоимость каждого не менее 100 миллионов рублей.

https://ria.ru/20200825/kuban-1576299999.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика