Губернатор Кубани рассказал о господдержке бизнеса в регионе
КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Господдержка бизнеса Краснодарского края в ближайшие четыре года составит 116 миллиардов рублей, сообщает администрация региона.
Уточняется, что поддержку бизнеса региона в среду обсудили на заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата. Впервые мероприятие проводится совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). По данным краевых властей, в регионе действует комплекс мер поддержки инвесторов - от разработки проекта до предоставления субсидий и преференций. Ежегодно выделяется 25 миллиардов рублей господдержки, в том числе 11 миллиардов рублей в виде налоговых льгот.
"Сначала мы даем преференции, а потом будем получать результат - рабочие места и налоги. В ближайшие четыре года предоставим 116 миллиардов рублей в виде налоговых льгот, микрозаймов, поручительств, субсидий, в том числе на создание инженерной инфраструктуры. Краснодарский край - энергодефицитный регион, думаю, что при поддержке АСИ сможем эту проблему решать", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
Как отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева, Агентство готово подключиться и помогать на федеральном уровне. "Мы уже видим серьезную динамику по настройке сервисов для бизнеса в крае. Регион вырос в общероссийском рейтинге инвестклимата с 13 на 6 место", - цитирует ведомство Чупшеву.
Отмечается, что сроки подключения к инженерным сетям и выдачи разрешений на строительство сократились в два раза.
По данным региональных властей, на Кубань приходится 40% крупнейших инвестпроектов ЮФО. За пять лет реализовано 387 крупных проектов на общую сумму 450 миллиардов рублей - стоимость каждого не менее 100 миллионов рублей.