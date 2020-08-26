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https://ria.ru/20200826/krym-1576351753.html
В Крыму заявили, что Зеленский получил сигнал насчет статуса полуострова
Глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев заявил, что отказ других государств обсуждать вопрос Крыма является,... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T19:12
2020-08-26T19:12
альберт кангиев
россия
владимир зеленский
республика крым
политика
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений <a href="https://ria.ru/person_albert-kangiev" target="_blank">Альберт Кангиев</a> заявил, что отказ других государств обсуждать вопрос Крыма является, прежде всего, сигналом для властей Украины.Ранее президент Украины <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимир Зеленский</a> заявил, что сегодня не существует действенной площадки для обсуждения вопроса "возвращения" <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a>. Он отметил, что "такой платформы за эти шесть лет не было создано, ее просто не существует", а в "нормандском формате", по его словам, "никто не хочет говорить о Крыме".По его мнению, в ближайшем будущем процесс признания международным сообществом Крыма как части Российской Федерации неизбежен."Этому не может воспрепятствовать никто. Крымчане сделали свой независимый выбор в пользу сохранения мира и согласия в нашей республике. Воссоединение Крыма с Россией позволило нам не только сохранить мир и согласие, но и обеспечить достойное и уверенное будущее - будущее процветающей, развитой и защищенной республики", - подчеркнул Кангиев.По его словам, только в составе России крымский регион получил возможность быстрого и динамичного развития.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей <a href="https://ria.ru/location_Sevastopol" target="_blank">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200826/krym-1576332274.html
https://ria.ru/20200826/krym-1576324647.html
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россия
республика крым
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альберт кангиев, россия, владимир зеленский, республика крым, политика

В Крыму заявили, что Зеленский получил сигнал насчет статуса полуострова

19:12 26.08.2020
44921
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев заявил, что отказ других государств обсуждать вопрос Крыма является, прежде всего, сигналом для властей Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня не существует действенной площадки для обсуждения вопроса "возвращения" Крыма. Он отметил, что "такой платформы за эти шесть лет не было создано, ее просто не существует", а в "нормандском формате", по его словам, "никто не хочет говорить о Крыме".

"То, что статус Крыма не обсуждается в рамках "нормандской четверки", - это определенный сигнал для Украины и президента Владимира Зеленского, что вопрос о статусе Крыма не подлежит обсуждению. ​Никаких переговоров по поводу возвращения Крыма не может быть. Это свободный выбор крымчан, который необходимо уважать и принимать", - сказал РИА Новости Кангиев.

По его мнению, в ближайшем будущем процесс признания международным сообществом Крыма как части Российской Федерации неизбежен.
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"Этому не может воспрепятствовать никто. Крымчане сделали свой независимый выбор в пользу сохранения мира и согласия в нашей республике. Воссоединение Крыма с Россией позволило нам не только сохранить мир и согласие, но и обеспечить достойное и уверенное будущее - будущее процветающей, развитой и защищенной республики", - подчеркнул Кангиев.
По его словам, только в составе России крымский регион получил возможность быстрого и динамичного развития.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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20617461016
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Альберт КангиевРоссияВладимир ЗеленскийРеспублика КрымПолитика
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