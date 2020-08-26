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"Вопрос закрыт навсегда". В Госдуме ответили на слова Зеленского о Крыме
Обсуждение вопроса возврата Крыма в состав Украины после принятия поправок в Конституцию находится вне закона, вопрос о принадлежности полуострова закрыт раз и... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:13
2020-08-26T15:15
россия
антон морозов
госдума рф
владимир зеленский
владимир путин
республика крым
севастополь
украина
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Обсуждение вопроса возврата Крыма в состав Украины после принятия поправок в Конституцию находится вне закона, вопрос о принадлежности полуострова закрыт раз и навсегда, считает член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Anton_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Морозов</a>.Ранее президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что сегодня не существует действенной площадки для обсуждения вопроса о возвращении Крыма в состав Украины. Он отметил, что с 2014 года "такой платформы за эти 6 лет не было создано, ее просто не существует", а в "нормандском формате" , по его словам, "никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия".Он подчеркнул, что вопросы нормализации отношений РФ и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> по гуманитарной линии, например, обеспечения Крыма водой, можно решать по действующим дипломатическим каналам.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В июле <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму. Авторами законопроекта стали депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a> и сенатор <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>. Законопроект был подготовлен в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ.Кроме того, в рамках реализации нормы Клишас и Крашенинников внесли в Госдуму проекты с поправками в КоАП, УК и УПК с санкциями за призывы и действия по отчуждению территорий. Максимальное наказание за подобные нарушения по УК составит до 10 лет лишения свободы. Рассмотрение инициатив запланировано на осеннюю сессию Госдумы.
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россия
республика крым
севастополь
украина
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россия, антон морозов, госдума рф, владимир зеленский, владимир путин, республика крым, севастополь, украина

"Вопрос закрыт навсегда". В Госдуме ответили на слова Зеленского о Крыме

14:13 26.08.2020 (обновлено: 15:15 26.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Обсуждение вопроса возврата Крыма в состав Украины после принятия поправок в Конституцию находится вне закона, вопрос о принадлежности полуострова закрыт раз и навсегда, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня не существует действенной площадки для обсуждения вопроса о возвращении Крыма в состав Украины. Он отметил, что с 2014 года "такой платформы за эти 6 лет не было создано, ее просто не существует", а в "нормандском формате" , по его словам, "никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия".

"Подобные обсуждения после принятия поправок в Конституцию Российской Федерации находятся вне закона в соответствии с нашим законодательством - мы ни права, ни желания не имеем обсуждать вопросы, связанные с Крымом по поводу возвращения в состав Украины. Этот вопрос закрыт раз и навсегда", - сказал Морозов РИА Новости.

Он подчеркнул, что вопросы нормализации отношений РФ и Украины по гуманитарной линии, например, обеспечения Крыма водой, можно решать по действующим дипломатическим каналам.

"Как известно, у нас работает посольство Украины в Москве, наше посольство в Киеве тоже работает. Дипломаты все на местах, послы на местах, их можно пригласить для беседы и выработать взаимоприемлемые пути урегулирования всех имеющихся разногласий", - добавил депутат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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В июле Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму. Авторами законопроекта стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Законопроект был подготовлен в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ.
Кроме того, в рамках реализации нормы Клишас и Крашенинников внесли в Госдуму проекты с поправками в КоАП, УК и УПК с санкциями за призывы и действия по отчуждению территорий. Максимальное наказание за подобные нарушения по УК составит до 10 лет лишения свободы. Рассмотрение инициатив запланировано на осеннюю сессию Госдумы.
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РоссияАнтон МорозовГосдума РФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольУкраина
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