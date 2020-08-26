Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200826/krym-1576324647.html
Сенатор оценил "сетования" Зеленского на нежелание России обсуждать Крым
Президент Украины Владимир Зеленский может сетовать по поводу принадлежности Крыма, но это не изменит ситуацию вокруг полуострова ни на йоту - Россия считает... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T12:04
2020-08-26T12:04
россия
реакция на события на украине
олег морозов
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915811_0:0:2644:1487_1400x0_80_0_0_e5928dd17ce4b726ab1623f62ed77314.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> может сетовать по поводу принадлежности Крыма, но это не изменит ситуацию вокруг полуострова ни на йоту - Россия считает эту тему закрытой, заявил РИА Новости сенатор <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a>.Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Крым является украинской территорией, однако решение данного вопроса сложнее, чем решение вопроса с <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассом</a>, так как Крым никто не хочет обсуждать в рамках "нормандской четверки".Он отметил, что Россия Крым не присоединяла, это было решение граждан республики, и ни Украина, ни мировое сообщество не имеют право не считаться с мнением людей."Что касается Зеленского, то он может сетовать по поводу Крыма сколько угодно. Но это ни на миллиметр не изменит ситуацию вокруг Крыма. А вот по Донбассу ключи к миру у него. Здесь он мог бы стать президентом мира. Но пока у него мало что получается", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20200825/ukraina-1576257457.html
https://ria.ru/20200826/krym-1576315587.html
В России самим хватит мусолить тему Крыма. Вопрос решён - Крым это Россия! И хватит обсуждать это и реагировать на чубатых....
89
Украинский клоун не доволен, что зрители не хотят смотреть его выступления с роялем?!
62
10
россия
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915811_0:0:2644:1983_1400x0_80_0_0_22e50992d2baa383b12e25e52cd81d7b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, реакция на события на украине, олег морозов, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

Сенатор оценил "сетования" Зеленского на нежелание России обсуждать Крым

12:04 26.08.2020
26726
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может сетовать по поводу принадлежности Крыма, но это не изменит ситуацию вокруг полуострова ни на йоту - Россия считает эту тему закрытой, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Крым является украинской территорией, однако решение данного вопроса сложнее, чем решение вопроса с Донбассом, так как Крым никто не хочет обсуждать в рамках "нормандской четверки".
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
25 августа, 08:00
Зеленский поддержал гостерроризм. Как отреагирует Россия
"Эту тему мы в России считаем закрытой. Нормандский формат существует для той цели, которую согласовали все участники, и это не Крым", - сказал Морозов.
Он отметил, что Россия Крым не присоединяла, это было решение граждан республики, и ни Украина, ни мировое сообщество не имеют право не считаться с мнением людей.
"Что касается Зеленского, то он может сетовать по поводу Крыма сколько угодно. Но это ни на миллиметр не изменит ситуацию вокруг Крыма. А вот по Донбассу ключи к миру у него. Здесь он мог бы стать президентом мира. Но пока у него мало что получается", - заключил сенатор.
Крым
Вчера, 09:40
ООН не учитывает жителей Крыма при подсчете населения России
24281125
Обсудить 10
РоссияРеакция на события на УкраинеОлег МорозовВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В России самим хватит мусолить тему Крыма. Вопрос решён - Крым это Россия! И хватит обсуждать это и реагировать на чубатых....
26 августа, 12:09
Егор Панкратов
8401004
Украинский клоун не доволен, что зрители не хотят смотреть его выступления с роялем?!
26 августа, 12:28
Konstantin V
34260002
Рекомендуем
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Тихановская прокомментировала возможность начать диалог с Россией
Паспорт
МВД Белоруссии объяснило, почему "испортило" паспорта россиян
Мессенджер WhatsApp
WhatsApp получит новую функцию
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский поддержал гостерроризм. Как отреагирует Россия
Белорусско-украинская граница
Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов
Крым
"Сначала деоккупация". Украина назвала условие подачи воды в Крым
Книга Агаты Кристи Их было десять
Во Франции переименовали роман Агаты Кристи "Десять негритят"
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
Назван первый в истории человек, чье состояние превысило $200 миллиардов
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму заявили, что Зеленский получил сигнал насчет статуса полуострова
Учения моряков ВМС США
"Китайский флот будет уничтожен за 72 часа": планы команды Байдена
Алексей Навальный
Песков объяснил, почему в Кремле не называют Навального по имени
Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс на пресс-конференции в МИД по поводу ситуации в Республике Беларусь
Глава МИД Литвы обратился к белорусскому коллеге на русском языке
Алексей Навальный
Пригожин выкупил долг Алексея Навального и ФБК у "Московского школьника"
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
"Как унести ноги". Бальбек ответил на слова Турчинова о вторжении в Крым
Девушки выступают в традиционной одежде во Львове на празднике в День вышиванки. 17 мая 2018
На Украине разрешили использовать феминитивы в названиях профессий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
23:18Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
23:09Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
23:05В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния