https://ria.ru/20200826/krym-1576324647.html

Сенатор оценил "сетования" Зеленского на нежелание России обсуждать Крым

Президент Украины Владимир Зеленский может сетовать по поводу принадлежности Крыма, но это не изменит ситуацию вокруг полуострова ни на йоту - Россия считает... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T12:04

2020-08-26T12:04

2020-08-26T12:04

россия

реакция на события на украине

олег морозов

владимир зеленский

республика крым

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> может сетовать по поводу принадлежности Крыма, но это не изменит ситуацию вокруг полуострова ни на йоту - Россия считает эту тему закрытой, заявил РИА Новости сенатор <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a>.Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Крым является украинской территорией, однако решение данного вопроса сложнее, чем решение вопроса с <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассом</a>, так как Крым никто не хочет обсуждать в рамках "нормандской четверки".Он отметил, что Россия Крым не присоединяла, это было решение граждан республики, и ни Украина, ни мировое сообщество не имеют право не считаться с мнением людей."Что касается Зеленского, то он может сетовать по поводу Крыма сколько угодно. Но это ни на миллиметр не изменит ситуацию вокруг Крыма. А вот по Донбассу ключи к миру у него. Здесь он мог бы стать президентом мира. Но пока у него мало что получается", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20200825/ukraina-1576257457.html

https://ria.ru/20200826/krym-1576315587.html

Егор Панкратов В России самим хватит мусолить тему Крыма. Вопрос решён - Крым это Россия! И хватит обсуждать это и реагировать на чубатых.... 89

Konstantin V Украинский клоун не доволен, что зрители не хотят смотреть его выступления с роялем?! 62

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россия

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, реакция на события на украине, олег морозов, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире