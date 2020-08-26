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"Сначала деоккупация". Украина назвала условие подачи воды в Крым
Воду в Крым до "деоккупации" полуострова подавать нельзя, считает "постоянный представитель президента Украины в Крыму" Антон Кориневич. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T11:05
2020-08-26T11:05
антон кориневич
дмитрий разумков
леонид кравчук
верховная рада украины
симферополь
республика крым
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 26 авг – РИА Новости.</strong> Воду в Крым до "деоккупации" полуострова подавать нельзя, считает "постоянный представитель президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в Крыму" Антон Кориневич.Ранее глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что "если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится", Киев может дать воду "украинцам, живущим в Крыму", но не военным и предприятиям. Спикер <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> Украины Дмитрий Разумков заявил, что на уровне парламента и пропрезидентской фракции "Слуга народа" условия подачи воды в Крым не обсуждались.По его словам, подача воды в Крым - это значительный рычаг влияния и давления на Россию. "Позиция однозначна – никакой воды в Крым до деоккупации полуострова", - сказал Кориневич, добавив, что невозможно определить, куда пойдет вода в случае ее подачи – жителям или на военные базы.Кориневич добавил, что власти Украины не ведут никаких переговоров и не контактируют с властями в Крыму, так как считают их "незаконными и самопровозглашенными".Крым испытывает нехватку воды. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.При этом в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа вводится поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ, питающих город.
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576112849.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200711/1574203451.html
Примерно так некоторые брошенные жены всю жизнь мстят и гадят бывшим мужьям,доказывая,тем самым, что брошены были не случайно.
25
дать воду украинцам, живущим в Крыму... то есть татарам, грекам, русским и прочим не дадуть?) А как определять будут - по талонам выдавать? Вот только ЗА это жителям Крыма следует навсегда забыть про украинцев. Ибо люди им не нужны, как и в Донбассе, им только земелька треба. Причем, желательно, на халяву
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симферополь
республика крым
украина
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антон кориневич, дмитрий разумков, леонид кравчук, верховная рада украины, симферополь, республика крым, украина, в мире

"Сначала деоккупация". Украина назвала условие подачи воды в Крым

11:05 26.08.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
КИЕВ, 26 авг – РИА Новости. Воду в Крым до "деоккупации" полуострова подавать нельзя, считает "постоянный представитель президента Украины в Крыму" Антон Кориневич.
Ранее глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что "если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится", Киев может дать воду "украинцам, живущим в Крыму", но не военным и предприятиям. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что на уровне парламента и пропрезидентской фракции "Слуга народа" условия подачи воды в Крым не обсуждались.
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"Шантаж не пройдет". В Крыму ответили на слова Зеленского о воде Владимир Зеленский заявил, что подача воды в Крым будет возобновлена, но лишь в случае "возвращения" полуострова в состав Украины. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik прокомментировал эти высказывания.

"Позиция и представителя президента, и представительства президента Украины в Автономной Республике Крым однозначна, не меняется и не изменится – воду в Крым до деоккупации Крымского полуострова подавать нельзя", - заявил Кориневич в среду в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, подача воды в Крым - это значительный рычаг влияния и давления на Россию. "Позиция однозначна – никакой воды в Крым до деоккупации полуострова", - сказал Кориневич, добавив, что невозможно определить, куда пойдет вода в случае ее подачи – жителям или на военные базы.
Кориневич добавил, что власти Украины не ведут никаких переговоров и не контактируют с властями в Крыму, так как считают их "незаконными и самопровозглашенными".
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Крым испытывает нехватку воды. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
При этом в Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа вводится поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ, питающих город.
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Антон КориневичДмитрий РазумковЛеонид КравчукВерховная Рада УкраиныСимферопольРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Примерно так некоторые брошенные жены всю жизнь мстят и гадят бывшим мужьям,доказывая,тем самым, что брошены были не случайно.
26 августа, 11:09
Von Stirliz
1930102
дать воду украинцам, живущим в Крыму... то есть татарам, грекам, русским и прочим не дадуть?) А как определять будут - по талонам выдавать? Вот только ЗА это жителям Крыма следует навсегда забыть про украинцев. Ибо люди им не нужны, как и в Донбассе, им только земелька треба. Причем, желательно, на халяву
26 августа, 11:08
О Ольга Занкова
2000102
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