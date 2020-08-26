"Сначала деоккупация". Украина назвала условие подачи воды в Крым
2191
КИЕВ, 26 авг – РИА Новости. Воду в Крым до "деоккупации" полуострова подавать нельзя, считает "постоянный представитель президента Украины в Крыму" Антон Кориневич.
Ранее глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что "если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится", Киев может дать воду "украинцам, живущим в Крыму", но не военным и предприятиям. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что на уровне парламента и пропрезидентской фракции "Слуга народа" условия подачи воды в Крым не обсуждались.
21 августа, 20:05Сказано в эфире"Шантаж не пройдет". В Крыму ответили на слова Зеленского о воде Владимир Зеленский заявил, что подача воды в Крым будет возобновлена, но лишь в случае "возвращения" полуострова в состав Украины. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik прокомментировал эти высказывания.
"Позиция и представителя президента, и представительства президента Украины в Автономной Республике Крым однозначна, не меняется и не изменится – воду в Крым до деоккупации Крымского полуострова подавать нельзя", - заявил Кориневич в среду в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, подача воды в Крым - это значительный рычаг влияния и давления на Россию. "Позиция однозначна – никакой воды в Крым до деоккупации полуострова", - сказал Кориневич, добавив, что невозможно определить, куда пойдет вода в случае ее подачи – жителям или на военные базы.
Кориневич добавил, что власти Украины не ведут никаких переговоров и не контактируют с властями в Крыму, так как считают их "незаконными и самопровозглашенными".
Крым испытывает нехватку воды. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
При этом в Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа вводится поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ, питающих город.