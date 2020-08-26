https://ria.ru/20200826/krym-1576315587.html
ООН не учитывает жителей Крыма при подсчете населения России
Отдел народонаселения ООН при подготовке прогнозов о численности населения стран не включает жителей Крыма в данные по России, сообщил РИА Новости глава секции... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T09:40
2020-08-26T09:40
2020-08-26T09:40
россия
республика крым
оон
украина
в мире
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<strong>ООН, 26 авг – РИА Новости.</strong> Отдел народонаселения ООН при подготовке прогнозов о численности населения стран не включает жителей Крыма в данные по России, сообщил РИА Новости глава секции по оценкам и прогнозам населения Патрик Герланд.Ранее завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова предположила, что ООН начала считать жителей Крыма россиянами.Он рассказал, что каждые два года отдел народонаселения <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> выпускает документ под названием перспективы мирового населения, в котором содержатся оценки и прогнозы, в том числе по численности населения всех стран.По его словам, последний такой прогноз был опубликован в 2019 году. Согласно этому документу, население России в 2020 году должно было бы составить 145,9 миллиона человек. При этом, согласно таблице, ожидалось, что в 2019 году население России составит 145,872 миллиона.Между тем, как отметил Герланд, в предыдущем прогнозе, выпущенном в 2017 году, ожидалось, что в 2020 году население России будет 143,9 миллиона человек.Как пояснил глава секции, разница в 2 миллиона человек между прогнозами от 2017 и от 2019 годов связана с пересмотром тенденций рождаемости и миграции.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, по состоянию на 1 июня численность населения РФ составляла 146,6 миллиона.
https://ria.ru/20200820/zelenskiy-1576069586.html
https://ria.ru/20200318/1568772232.html
2
россия
республика крым
украина
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, оон, украина, в мире
ООН, 26 авг – РИА Новости. Отдел народонаселения ООН при подготовке прогнозов о численности населения стран не включает жителей Крыма в данные по России, сообщил РИА Новости глава секции по оценкам и прогнозам населения Патрик Герланд.
Ранее завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова предположила, что ООН начала считать жителей Крыма россиянами.
"Данные по Крыму включаются в сведения, публикуемые по Украине", - сказал Герланд.
Он рассказал, что каждые два года отдел народонаселения ООН
выпускает документ под названием перспективы мирового населения, в котором содержатся оценки и прогнозы, в том числе по численности населения всех стран.
По его словам, последний такой прогноз был опубликован в 2019 году. Согласно этому документу, население России в 2020 году должно было бы составить 145,9 миллиона человек. При этом, согласно таблице, ожидалось, что в 2019 году население России составит 145,872 миллиона.
Между тем, как отметил Герланд, в предыдущем прогнозе, выпущенном в 2017 году, ожидалось, что в 2020 году население России будет 143,9 миллиона человек.
Как пояснил глава секции, разница в 2 миллиона человек между прогнозами от 2017 и от 2019 годов связана с пересмотром тенденций рождаемости и миграции.
По данным Росстата
, по состоянию на 1 июня численность населения РФ составляла 146,6 миллиона.