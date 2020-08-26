https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576358569.html

Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции

Еврокомиссар по торговле Фил Хоган подал прошение об отставке после резонансной истории, связанной с несоблюдением им правил по борьбе с COVID-19 во время... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T23:33

2020-08-26T23:33

2020-08-26T23:33

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

евросоюз

ирландия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Еврокомиссар по торговле Фил Хоган подал прошение об отставке после резонансной истории, связанной с несоблюдением им правил по борьбе с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> во время поездки в <a href="http://ria.ru/location_Ireland/" target="_blank" data-auto="true">Ирландию</a>, говорится в заявлении Хогана."Сегодня вечером я подал заявление об уходе с поста комиссара ЕС по торговле... Становилось все более очевидным, что разногласия по поводу моего недавнего визита в Ирландию отвлекали меня от моей работы в качестве комиссара ЕС и могли бы подрывать мою работу в предстоящие ключевые месяцы", - говорится в нем.Как сообщали СМИ, Хоган принял участие в Ирландии в мероприятии, на котором было порядка 80 человек. Агентство Рейтер писало, что еврокомиссар трижды приносил извинения за произошедшее. Однако он попал под давление, когда стало ясно, что он не прошёл двухнедельную самоизоляцию по правилам для лиц, прибывающих в Ирландию.Хоган являлся еврокомиссаром от Ирландии."Я глубоко сожалею о том, что моя поездка в Ирландию - страну, которую я с гордостью представляю в качестве государственного служащего большую часть своей сознательной жизни, - вызвала такое беспокойство. Я всегда старался соблюдать все соответствующие правила по COVID-19 в Ирландии и понял, что я соблюдал все соответствующие рекомендации общественного здравоохранения, особенно после отрицательного результата теста на COVID-19. Я повторяю свои сердечные извинения ирландскому народу за ошибки, которые я сделал во время моего визита", - говорится в заявлении."Важно отметить, что я не нарушал никаких законов. Как общественному представителю мне следовало более строго придерживаться рекомендациям по COVID", - заявил он. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576320734.html

https://ria.ru/20200208/1564431261.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, евросоюз, ирландия, в мире