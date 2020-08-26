Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576358569.html
Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
Еврокомиссар по торговле Фил Хоган подал прошение об отставке после резонансной истории, связанной с несоблюдением им правил по борьбе с COVID-19 во время... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T23:33
2020-08-26T23:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
евросоюз
ирландия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576358474_0:197:2831:1789_1400x0_80_0_0_37cd6112b92e432353b0fad2ad799cb1.jpg
<strong>БРЮССЕЛЬ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Еврокомиссар по торговле Фил Хоган подал прошение об отставке после резонансной истории, связанной с несоблюдением им правил по борьбе с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> во время поездки в <a href="http://ria.ru/location_Ireland/" target="_blank" data-auto="true">Ирландию</a>, говорится в заявлении Хогана."Сегодня вечером я подал заявление об уходе с поста комиссара ЕС по торговле... Становилось все более очевидным, что разногласия по поводу моего недавнего визита в Ирландию отвлекали меня от моей работы в качестве комиссара ЕС и могли бы подрывать мою работу в предстоящие ключевые месяцы", - говорится в нем.Как сообщали СМИ, Хоган принял участие в Ирландии в мероприятии, на котором было порядка 80 человек. Агентство Рейтер писало, что еврокомиссар трижды приносил извинения за произошедшее. Однако он попал под давление, когда стало ясно, что он не прошёл двухнедельную самоизоляцию по правилам для лиц, прибывающих в Ирландию.Хоган являлся еврокомиссаром от Ирландии."Я глубоко сожалею о том, что моя поездка в Ирландию - страну, которую я с гордостью представляю в качестве государственного служащего большую часть своей сознательной жизни, - вызвала такое беспокойство. Я всегда старался соблюдать все соответствующие правила по COVID-19 в Ирландии и понял, что я соблюдал все соответствующие рекомендации общественного здравоохранения, особенно после отрицательного результата теста на COVID-19. Я повторяю свои сердечные извинения ирландскому народу за ошибки, которые я сделал во время моего визита", - говорится в заявлении."Важно отметить, что я не нарушал никаких законов. Как общественному представителю мне следовало более строго придерживаться рекомендациям по COVID", - заявил он. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576320734.html
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
1
ирландия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576358474_51:0:2780:2047_1400x0_80_0_0_af97c576fc4d7dc4ff668defae843ba4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, евросоюз, ирландия, в мире

Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции

23:33 26.08.2020
1182
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАфрикано-европейский форум в Вене
Африкано-европейский форум в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Еврокомиссар по торговле Фил Хоган подал прошение об отставке после резонансной истории, связанной с несоблюдением им правил по борьбе с COVID-19 во время поездки в Ирландию, говорится в заявлении Хогана.
"Сегодня вечером я подал заявление об уходе с поста комиссара ЕС по торговле... Становилось все более очевидным, что разногласия по поводу моего недавнего визита в Ирландию отвлекали меня от моей работы в качестве комиссара ЕС и могли бы подрывать мою работу в предстоящие ключевые месяцы", - говорится в нем.
Медицинское оборудование
Вчера, 11:16Распространение нового коронавируса
Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса
Как сообщали СМИ, Хоган принял участие в Ирландии в мероприятии, на котором было порядка 80 человек. Агентство Рейтер писало, что еврокомиссар трижды приносил извинения за произошедшее. Однако он попал под давление, когда стало ясно, что он не прошёл двухнедельную самоизоляцию по правилам для лиц, прибывающих в Ирландию.
Хоган являлся еврокомиссаром от Ирландии.
"Я глубоко сожалею о том, что моя поездка в Ирландию - страну, которую я с гордостью представляю в качестве государственного служащего большую часть своей сознательной жизни, - вызвала такое беспокойство. Я всегда старался соблюдать все соответствующие правила по COVID-19 в Ирландии и понял, что я соблюдал все соответствующие рекомендации общественного здравоохранения, особенно после отрицательного результата теста на COVID-19. Я повторяю свои сердечные извинения ирландскому народу за ошибки, которые я сделал во время моего визита", - говорится в заявлении.
"Важно отметить, что я не нарушал никаких законов. Как общественному представителю мне следовало более строго придерживаться рекомендациям по COVID", - заявил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
4141001
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвросоюзИрландияВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста в Минске
Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России
Совместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе
Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
Здание Государственного бюро расследований в Киеве
Данилюк пожаловался на некомпетентность украинских силовиков
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвоката Ефремова проверят на полиграфе по делу о мошенничестве
Шихан Куштау
Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Пентагон и Минобороны России обсудили инцидент с военными в Сирии
Деловая женщина
Женщина нашла оригинальный способ отучить мужа "командовать" в семье
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017
Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
Государственная Третьяковская галерея
Названа причина потопа в Третьяковской галерее
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Посетители ВДНХ катаются на самокатах у фонтанов. В центре: фонтан Каменный цветок и павильон № 58
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
Belarus Presidential Election Protest
В Киеве прошла акция в поддержку белорусских протестующих
Алексей Навальный
Мясникова возмутило заявление немецкой клиники по диагнозу Навальному
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
23:18Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
23:09Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
23:05В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния