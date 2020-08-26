https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576357811.html

Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 24 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T23:09

2020-08-26T23:09

2020-08-26T23:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в мире превысило 24 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 24 000 302. Скончались, по информации университета, 821 654 пациента с COVID-19. Выздоровел за все время 15 629 291 человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, в мире