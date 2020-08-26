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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576357811.html
Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 24 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T23:09
2020-08-26T23:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в мире превысило 24 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 24 000 302. Скончались, по информации университета, 821 654 пациента с COVID-19. Выздоровел за все время 15 629 291 человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, в мире

Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона

23:09 26.08.2020
505
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи "Домашний доктор" в Тамбове
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 24 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 24 000 302. Скончались, по информации университета, 821 654 пациента с COVID-19. Выздоровел за все время 15 629 291 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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