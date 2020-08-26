https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576354597.html
В Греции выявили рекордное число новых случаев коронавируса
В Греции за минувшие сутки выявлены 293 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 22 туристов при въезде в страну, сообщила в среду национальная... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T20:42
2020-08-26T20:42
2020-08-26T20:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
греция
в мире
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<strong>АФИНЫ, 26 авг - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> за минувшие сутки выявлены 293 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 22 туристов при въезде в страну, сообщила в среду национальная организация общественного здравоохранения.Это рекордное число заболевших за сутки с начала пандемии.Общее число заразившихся за все время возросло до 9280. За минувшие сутки пять человек умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в Греции стали 248 человек.В отделениях интенсивной терапии интубированы 33 человека. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 145 человек, говорится в сообщении.В последние недели растет количество инфицированных коронавирусом. В связи с этим власти Греции ужесточили ограничительные меры. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, греция, в мире