Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576354597.html
В Греции выявили рекордное число новых случаев коронавируса
В Греции за минувшие сутки выявлены 293 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 22 туристов при въезде в страну, сообщила в среду национальная... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T20:42
2020-08-26T20:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910795_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ef35426b34291e3572f521ca6377f0ad.jpg
<strong>АФИНЫ, 26 авг - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> за минувшие сутки выявлены 293 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 22 туристов при въезде в страну, сообщила в среду национальная организация общественного здравоохранения.Это рекордное число заболевших за сутки с начала пандемии.Общее число заразившихся за все время возросло до 9280. За минувшие сутки пять человек умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в Греции стали 248 человек.В отделениях интенсивной терапии интубированы 33 человека. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 145 человек, говорится в сообщении.В последние недели растет количество инфицированных коронавирусом. В связи с этим власти Греции ужесточили ограничительные меры. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
греция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910795_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e90b4f723ab1b828ff333e339d976dbf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, греция, в мире

В Греции выявили рекордное число новых случаев коронавируса

20:42 26.08.2020
1429
© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
АФИНЫ, 26 авг - РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявлены 293 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 22 туристов при въезде в страну, сообщила в среду национальная организация общественного здравоохранения.
Это рекордное число заболевших за сутки с начала пандемии.
Общее число заразившихся за все время возросло до 9280. За минувшие сутки пять человек умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в Греции стали 248 человек.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 33 человека. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 145 человек, говорится в сообщении.
В последние недели растет количество инфицированных коронавирусом. В связи с этим власти Греции ужесточили ограничительные меры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
264614
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрецияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске
Путин заявил о заинтересованности в расследовании инцидента с Навальным
Алексей Навальный
Мясникова возмутило заявление немецкой клиники по диагнозу Навальному
Встреча Сергея Лаврова с первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом в Москве
Захарова рассказала о реакции замгоссекретаря США на русские блюда
Протестующие возле Гродно Азот
Лидер стачкома "Гродно Азота" уехал в Польшу, опасаясь задержания
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на заявления Запада из-за ситуации с Навальным
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин
Новый глава Белорусской церкви выступил с первым обращением к верующим
Деловая женщина
Женщина нашла оригинальный способ отучить мужа "командовать" в семье
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Путин обсудил с премьером Италии Белоруссию, Ливию и коронавирус
Митинг оппозиции в Минске
В Минске началась акция сторонников оппозиции
Президент Украины Владимир Зеленский
Охрану Зеленского обвинили в избиении беженки из Донбасса
Кибербезопасность
В Kaspersky рассказали, как злоумышленники распространяют шпионское ПО
Беспорядки в городе Кеноша, штат Висконсин
Трамп отправит нацгвардию в Висконсин для подавления беспорядков
Задержание нескольких сторонников оппозиции. Кадры из Минска
ОМОН разогнал митингующих у Дома правительства в Минске
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории готовит препарат
В России создадут уникальную вакцину от коронавируса
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
ВОЗ призвала не верить в "бесполезность" вакцины от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
23:18Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
23:09Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
23:05В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния