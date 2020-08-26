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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576352706.html
ВОЗ призвала не верить в "бесполезность" вакцины от коронавируса
Вероятность повторного заражения коронавирусом существует, но это не означает, что вакцина бесполезна, заявила глава технической группы подразделения... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T19:47
2020-08-26T19:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Вероятность повторного заражения коронавирусом существует, но это не означает, что вакцина бесполезна, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> Мария Ван Керкхове."Это не меняет то, что мы делаем для вакцины. Это другой вопрос - люди думают, что это означает, что вакцина не работает. Но это не так. Мы продолжаем разрабатывать вакцины, и мы достигли в этом невероятного прогресса... Да, возможно, что мы можем увидеть случаи повторного заражения, но у нас есть методы, которые могут не допустить заражения людей", - заявила Ван Керкхове в ходе онлайн-брифинга, трансляция которого велась в <a href="https://twitter.com/WHO/status/1298631799766052864" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter </a>ВОЗ.Ранее официальный представитель ВОЗ <a href="http://ria.ru/person_Margaret_KHarris/" target="_blank" data-auto="true">Маргарет Харрис</a> сообщила, что организация не исключает новые случаи повторного заражения COVID-19, но на данный момент это единичные ситуации. Харрис подчеркнула, что ВОЗ рассчитывает, что вакцины от COVID-19 приведут к более устойчивому иммунитету к вирусу, чем естественный иммунитет. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, воз, в мире

ВОЗ призвала не верить в "бесполезность" вакцины от коронавируса

19:47 26.08.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вероятность повторного заражения коронавирусом существует, но это не означает, что вакцина бесполезна, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Это не меняет то, что мы делаем для вакцины. Это другой вопрос - люди думают, что это означает, что вакцина не работает. Но это не так. Мы продолжаем разрабатывать вакцины, и мы достигли в этом невероятного прогресса... Да, возможно, что мы можем увидеть случаи повторного заражения, но у нас есть методы, которые могут не допустить заражения людей", - заявила Ван Керкхове в ходе онлайн-брифинга, трансляция которого велась в Twitter ВОЗ.
Ранее официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис сообщила, что организация не исключает новые случаи повторного заражения COVID-19, но на данный момент это единичные ситуации. Харрис подчеркнула, что ВОЗ рассчитывает, что вакцины от COVID-19 приведут к более устойчивому иммунитету к вирусу, чем естественный иммунитет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
1111034
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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