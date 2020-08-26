https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576352706.html

ВОЗ призвала не верить в "бесполезность" вакцины от коронавируса

Вероятность повторного заражения коронавирусом существует, но это не означает, что вакцина бесполезна, заявила глава технической группы подразделения... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T19:47

2020-08-26T19:47

2020-08-26T19:47

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Вероятность повторного заражения коронавирусом существует, но это не означает, что вакцина бесполезна, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> Мария Ван Керкхове."Это не меняет то, что мы делаем для вакцины. Это другой вопрос - люди думают, что это означает, что вакцина не работает. Но это не так. Мы продолжаем разрабатывать вакцины, и мы достигли в этом невероятного прогресса... Да, возможно, что мы можем увидеть случаи повторного заражения, но у нас есть методы, которые могут не допустить заражения людей", - заявила Ван Керкхове в ходе онлайн-брифинга, трансляция которого велась в <a href="https://twitter.com/WHO/status/1298631799766052864" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter </a>ВОЗ.Ранее официальный представитель ВОЗ <a href="http://ria.ru/person_Margaret_KHarris/" target="_blank" data-auto="true">Маргарет Харрис</a> сообщила, что организация не исключает новые случаи повторного заражения COVID-19, но на данный момент это единичные ситуации. Харрис подчеркнула, что ВОЗ рассчитывает, что вакцины от COVID-19 приведут к более устойчивому иммунитету к вирусу, чем естественный иммунитет. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200707/1573859338.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, в мире