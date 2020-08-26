https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576344170.html

В России запустят мониторинг заболеваемости COVID-19 в школах и вузах

С 1 сентября будет запущен проект по мониторингу заболеваемости коронавирусом среди школьников и студентов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T17:13

2020-08-26T17:13

2020-08-26T17:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> С 1 сентября будет запущен проект по мониторингу заболеваемости коронавирусом среди школьников и студентов, сообщила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."По нашему решению с 1 сентября будет запущен дополнительный проект по мониторингу инфицированности возбудителем COVID-19 среди школьников и студентов ", - сказала Голикова на совещании с президентом РФ.Она добавила, что в рамках данного мониторинга планируется обследовать 3 тысячи клинически здоровых человек в 10 субъектах РФ.Она отметила, что с губернаторами на селекторном совещании уже обсудили эту тему.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество