В России запустят мониторинг заболеваемости COVID-19 в школах и вузах
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрохожий в медицинской маске у здания Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Москве
Прохожий в медицинской маске у здания Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. С 1 сентября будет запущен проект по мониторингу заболеваемости коронавирусом среди школьников и студентов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По нашему решению с 1 сентября будет запущен дополнительный проект по мониторингу инфицированности возбудителем COVID-19 среди школьников и студентов ", - сказала Голикова на совещании с президентом РФ.
Она добавила, что в рамках данного мониторинга планируется обследовать 3 тысячи клинически здоровых человек в 10 субъектах РФ.
"Хочу сразу сказать, что полученные результаты, возможно, приведут к увеличению числа случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, но это не должно вызывать обеспокоенности, так как своевременное выявление инфицированных лиц необходимо для оценки обстановки и своевременного принятия решения", - сказала Голикова.
Она отметила, что с губернаторами на селекторном совещании уже обсудили эту тему.
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