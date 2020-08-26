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В России запустят мониторинг заболеваемости COVID-19 в школах и вузах
С 1 сентября будет запущен проект по мониторингу заболеваемости коронавирусом среди школьников и студентов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:13
2020-08-26T17:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> С 1 сентября будет запущен проект по мониторингу заболеваемости коронавирусом среди школьников и студентов, сообщила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."По нашему решению с 1 сентября будет запущен дополнительный проект по мониторингу инфицированности возбудителем COVID-19 среди школьников и студентов ", - сказала Голикова на совещании с президентом РФ.Она добавила, что в рамках данного мониторинга планируется обследовать 3 тысячи клинически здоровых человек в 10 субъектах РФ.Она отметила, что с губернаторами на селекторном совещании уже обсудили эту тему.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

В России запустят мониторинг заболеваемости COVID-19 в школах и вузах

17:13 26.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрохожий в медицинской маске у здания Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Москве
Прохожий в медицинской маске у здания Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Прохожий в медицинской маске у здания Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. С 1 сентября будет запущен проект по мониторингу заболеваемости коронавирусом среди школьников и студентов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По нашему решению с 1 сентября будет запущен дополнительный проект по мониторингу инфицированности возбудителем COVID-19 среди школьников и студентов ", - сказала Голикова на совещании с президентом РФ.
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Она добавила, что в рамках данного мониторинга планируется обследовать 3 тысячи клинически здоровых человек в 10 субъектах РФ.
"Хочу сразу сказать, что полученные результаты, возможно, приведут к увеличению числа случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, но это не должно вызывать обеспокоенности, так как своевременное выявление инфицированных лиц необходимо для оценки обстановки и своевременного принятия решения", - сказала Голикова.
Она отметила, что с губернаторами на селекторном совещании уже обсудили эту тему.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
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