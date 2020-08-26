https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576342955.html

Голикова заявила о преобладании бессимптомных форм течения COVID-19

В России преобладают бессимптомные формы течения коронавируса, у 3,2% - тяжелое течение заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:57

2020-08-26T16:57

2020-08-26T17:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> В России преобладают бессимптомные формы течения коронавируса, у 3,2% - тяжелое течение заболевания, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."С марта текущего года ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев новой коронавирусной инфекции снизились в 54 раза. И на сегодняшний день ежесуточный прирост составляет 0,5%", - сказала Голикова.Татьяна Голикова заявила, что почти у четверти медработников есть поздние антитела к коронавирусу<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576300890.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, общество