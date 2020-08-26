Голикова заявила о преобладании бессимптомных форм течения COVID-19
16:57 26.08.2020 (обновлено: 17:08 26.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В России преобладают бессимптомные формы течения коронавируса, у 3,2% - тяжелое течение заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В третьей декаде августа в структуре больных COVID-19 преобладают бессимптомные формы течения заболевания. Тяжелое клиническое течение заболевания наблюдается у 3,2% инфицированных", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
"С марта текущего года ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев новой коронавирусной инфекции снизились в 54 раза. И на сегодняшний день ежесуточный прирост составляет 0,5%", - сказала Голикова.
Татьяна Голикова заявила, что почти у четверти медработников есть поздние антитела к коронавирусу
"По результатам лабораторных исследований установлено, что практически четверть медицинского персонала, оказывающего помощь больным с COVID-инфекцией, имеют поздние антитела к возбудителю инфекции, что делает их невосприимчивыми в дальнейшем к этой инфекции", - сказала Голикова.
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