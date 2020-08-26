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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576342955.html
Голикова заявила о преобладании бессимптомных форм течения COVID-19
В России преобладают бессимптомные формы течения коронавируса, у 3,2% - тяжелое течение заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:57
2020-08-26T17:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> В России преобладают бессимптомные формы течения коронавируса, у 3,2% - тяжелое течение заболевания, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."С марта текущего года ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев новой коронавирусной инфекции снизились в 54 раза. И на сегодняшний день ежесуточный прирост составляет 0,5%", - сказала Голикова.Татьяна Голикова заявила, что почти у четверти медработников есть поздние антитела к коронавирусу<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576300890.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, общество

Голикова заявила о преобладании бессимптомных форм течения COVID-19

16:57 26.08.2020 (обновлено: 17:08 26.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В России преобладают бессимптомные формы течения коронавируса, у 3,2% - тяжелое течение заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В третьей декаде августа в структуре больных COVID-19 преобладают бессимптомные формы течения заболевания. Тяжелое клиническое течение заболевания наблюдается у 3,2% инфицированных", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
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"С марта текущего года ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев новой коронавирусной инфекции снизились в 54 раза. И на сегодняшний день ежесуточный прирост составляет 0,5%", - сказала Голикова.
Татьяна Голикова заявила, что почти у четверти медработников есть поздние антитела к коронавирусу
"По результатам лабораторных исследований установлено, что практически четверть медицинского персонала, оказывающего помощь больным с COVID-инфекцией, имеют поздние антитела к возбудителю инфекции, что делает их невосприимчивыми в дальнейшем к этой инфекции", - сказала Голикова.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваОбщество
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