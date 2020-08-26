https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576342467.html

Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

В России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости коронавирусом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:52

2020-08-26T16:52

2020-08-26T17:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> В России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости коронавирусом, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."В настоящее время в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Должна сказать, что за весь период в стране полностью сформирована нормативно-методическая база по вопросам борьбы с COVID-19", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Golikov/" target="_blank" data-auto="true">Голикова</a> на совещании <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путина</a> с членами правительства в среду.Во всех регионах России, по ее словам, "на сегодняшний день отработан алгоритм оказания помощи больным, в том числе по организации деятельности инфекционных стационаров, амбулаторно-поликлинического звена в условиях как поступления больных с коронавирусной инфекцией, так и с учетом предстоящего сезона гриппа и ОРВИ"."Причем это включает и подходы к противоэпидемическому режиму, дезинфекции, применительно к использованию средств индивидуальной защиты, соблюдению требований по работе с биологическим материалом", - добавила она.Голикова также допустила корректировку стратегии развития ситуации с COVID-19 в стране к концу сентября. "К двадцатым числам сентября мы сможем оценить ситуацию о том, как повлияло на эпидситуацию и начало учебного года, и возвращение наших граждан из отпусков, и при необходимости скорректировать стратегию наших дальнейших действий по отношению к тому, как развивается эпидситуация", - сказала она.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

https://ria.ru/20200825/vaktsina-1576303996.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, общество