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https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576342467.html
Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
В России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости коронавирусом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:52
2020-08-26T17:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> В России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости коронавирусом, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."В настоящее время в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Должна сказать, что за весь период в стране полностью сформирована нормативно-методическая база по вопросам борьбы с COVID-19", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Golikov/" target="_blank" data-auto="true">Голикова</a> на совещании <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путина</a> с членами правительства в среду.Во всех регионах России, по ее словам, "на сегодняшний день отработан алгоритм оказания помощи больным, в том числе по организации деятельности инфекционных стационаров, амбулаторно-поликлинического звена в условиях как поступления больных с коронавирусной инфекцией, так и с учетом предстоящего сезона гриппа и ОРВИ"."Причем это включает и подходы к противоэпидемическому режиму, дезинфекции, применительно к использованию средств индивидуальной защиты, соблюдению требований по работе с биологическим материалом", - добавила она.Голикова также допустила корректировку стратегии развития ситуации с COVID-19 в стране к концу сентября. "К двадцатым числам сентября мы сможем оценить ситуацию о том, как повлияло на эпидситуацию и начало учебного года, и возвращение наших граждан из отпусков, и при необходимости скорректировать стратегию наших дальнейших действий по отношению к тому, как развивается эпидситуация", - сказала она.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

16:52 26.08.2020 (обновлено: 17:11 26.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости коронавирусом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В настоящее время в Российской Федерации наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Должна сказать, что за весь период в стране полностью сформирована нормативно-методическая база по вопросам борьбы с COVID-19", - сказала Голикова на совещании Путина с членами правительства в среду.
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Во всех регионах России, по ее словам, "на сегодняшний день отработан алгоритм оказания помощи больным, в том числе по организации деятельности инфекционных стационаров, амбулаторно-поликлинического звена в условиях как поступления больных с коронавирусной инфекцией, так и с учетом предстоящего сезона гриппа и ОРВИ".
"Причем это включает и подходы к противоэпидемическому режиму, дезинфекции, применительно к использованию средств индивидуальной защиты, соблюдению требований по работе с биологическим материалом", - добавила она.
Голикова также допустила корректировку стратегии развития ситуации с COVID-19 в стране к концу сентября.
"К двадцатым числам сентября мы сможем оценить ситуацию о том, как повлияло на эпидситуацию и начало учебного года, и возвращение наших граждан из отпусков, и при необходимости скорректировать стратегию наших дальнейших действий по отношению к тому, как развивается эпидситуация", - сказала она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваОбщество
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