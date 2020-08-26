https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576335587.html

В средствах от насекомых нашли компонент, способный убивать коронавирус

Один из компонентов средства защиты от насекомых может убивать штамм коронавируса, который вызывает COVID-19, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:22

2020-08-26T15:22

2020-08-26T15:22

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

минобороны великобритании

коронавирусы

великобритания

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Один из компонентов средства защиты от насекомых может убивать штамм коронавируса, который вызывает COVID-19, сообщает телеканал <a href="https://news.sky.com/story/some-insect-repellents-could-kill-coronavirus-military-study-shows-12057007" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sky News</a> со ссылкой на исследование лаборатории при <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Velikobritanii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Великобритании</a>.В апреле телеканал сообщил, что британским военным раздали репелленты от насекомых, в которых содержится цитриодиол (Citriodiol), который якобы может образовывать дополнительный защитный слой против COVID-19. Отмечается, что этот компонент уже известен своей способностью убивать другие виды коронавирусов.Ученые в лаборатории при минобороны Великобритании провели исследования, чтобы выяснить, действительно ли вещество обеспечивает защиту от COVID-19. В среду, по данным телеканала, ученые опубликовали предварительные результаты, подтверждающие это. При этом отмечается, что применение только антимоскитного спрея недостаточно, его используют только как дополнительный слой защиты.Компания-производитель цитриодиола также считает, что вещество способно защищать от коронавируса.Цитроидиол - это натуральный репеллент, который производится из масла эвкалипта лимонного. Как сообщает производитель вещества компания Citrefine, цитриодиол эффективен против целого ряда насекомых.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/koronavirus-1576334623.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, минобороны великобритании, коронавирусы, великобритания, в мире