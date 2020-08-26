Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576332768.html
В России изучат вторичный иммунитет к коронавирусу у вакцинированных
Центр имени Гамалеи планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации, то есть выяснить, вырабатываются ли клетки... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:27
2020-08-26T14:27
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574378807_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_a712801380e0c98989b9f420bac5e269.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Центр имени Гамалеи планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации, то есть выяснить, вырабатываются ли клетки памяти после вакцинации, которые при отсутствии антител могут начать их вырабатывать при встрече с возбудителем инфекции, сообщил РИА Новости директор центра <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Он пояснил, что у вакцины два основных свойства – формировать иммунитет и вырабатывать клетки памяти. Клетки памяти при отсутствии антител быстро начинают их вырабатывать, если в организм попадает возбудитель, уточнил Гинцбург.Чтобы определить есть ли клетки памяти, нужно определить на какой день вырабатываются антитела при встрече с возбудителем, если на второй-третий, они есть, если на 12-14 – нет, подчеркнул Гинцбург."По всей видимости, это будет отдельное исследование. Инфекция новая, на все вопросы сразу не ответишь", - отметил он.По словам Гинцбурга, который поставил себе прививку от коронавируса еще весной, он планирует через год после вакцинации, сдать анализ и выяснить, сохранились ли титры антител."Я себе такой анализ наметил через год, моя супруга сделала через 4 месяца, у нее сохранился тот же титр антител. Я даже немного удивился, потому что думал, что он немножко упадет, но нет. Поэтому я решил, что раньше чем через год не буду смотреть титр антител", - сказал Гинцбург.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200811/1575651253.html
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576320734.html
https://ria.ru/20200825/povtorno-1576292229.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574378807_240:0:1680:1080_1400x0_80_0_0_a2112788e244abb459627b8e229526bf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество

В России изучат вторичный иммунитет к коронавирусу у вакцинированных

14:27 26.08.2020
3097
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗабор крови на анализ перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса
Забор крови на анализ перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Забор крови на анализ перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Центр имени Гамалеи планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации, то есть выяснить, вырабатываются ли клетки памяти после вакцинации, которые при отсутствии антител могут начать их вырабатывать при встрече с возбудителем инфекции, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
"Мы будем проводить серьезные исследования, даже если титр антител упал, это еще не значит, что человек не защищен, потому что надо смотреть так называемый вторичный иммунный ответ", - рассказал Гинцбург.
Осмотр перед выпиской добровольцев, участвовавших в испытаниях вакцины от COVID-19
11 августа, 16:44
Запад переживает за "путинских подопытных свинок"
Он пояснил, что у вакцины два основных свойства – формировать иммунитет и вырабатывать клетки памяти. Клетки памяти при отсутствии антител быстро начинают их вырабатывать, если в организм попадает возбудитель, уточнил Гинцбург.
Чтобы определить есть ли клетки памяти, нужно определить на какой день вырабатываются антитела при встрече с возбудителем, если на второй-третий, они есть, если на 12-14 – нет, подчеркнул Гинцбург.
Медицинское оборудование
Вчера, 11:16Распространение нового коронавируса
Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса
"По всей видимости, это будет отдельное исследование. Инфекция новая, на все вопросы сразу не ответишь", - отметил он.
По словам Гинцбурга, который поставил себе прививку от коронавируса еще весной, он планирует через год после вакцинации, сдать анализ и выяснить, сохранились ли титры антител.
"Я себе такой анализ наметил через год, моя супруга сделала через 4 месяца, у нее сохранился тот же титр антител. Я даже немного удивился, потому что думал, что он немножко упадет, но нет. Поэтому я решил, что раньше чем через год не буду смотреть титр антител", - сказал Гинцбург.
Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве
25 августа, 15:32Распространение нового коронавируса
Повторно заразившаяся коронавирусом пациентка описала страшные симптомы
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
1210003
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургНИИ им. ГамалеиЗдоровье - Общество
Рекомендуем
Медик готовит шприц с вакциной
В центре Гамалеи рассказали, как подготовиться к вакцинации от COVID-19
Лауреат Нобелевской премии по литературе, член Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич у здания Следственного комитета в Минске
Алексиевич не стала давать показания в СК Белоруссии
Пригород города Сус, порт Эль-Кантауи, Тунис
В Тунисе рассказали, как будут принимать туристов
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Украина закроет въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Объем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвое
Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза
Медицинское оборудование
Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса
Салон автомобиля ВАЗ-2101 в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
Британцы внесли два российских автомобиля в список самых долгоживущих
Алексей Навальный
В Германии рассказали, где применяются вещества из диагноза Навального
Участница конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж
"И стрелять не надо". Жириновский предложил брать в армию больше женщин
Алексей Навальный
Омские врачи обратились к немецким коллегам из-за ситуации с Навальным
Снимок коронавируса
Объяснена связь коронавируса с накоплением жира
Влияние коронавируса на лимфоциты
В средствах от насекомых нашли компонент, способный убивать коронавирус
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
В Иране заявили об очередном поражении США
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Академик РАН назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон будет добиваться расследования произошедшего с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
23:18Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
23:09Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
23:05В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния