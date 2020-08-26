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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576320734.html
Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса
Пациенты, госпитализированные с коронавирусом, имеют в три раза больше шансов умереть, если у них есть метаболический синдром, сообщает сайт Eurekalert со... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T11:16
2020-08-26T11:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
индия
новый орлеан
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Пациенты, госпитализированные с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank" rel="nofollow noopener">коронавирусом</a>, имеют в три раза больше шансов умереть, если у них есть метаболический синдром, сообщает сайт <a href="https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-08/tu-msl082420.php" target="_blank" rel="nofollow noopener">Eurekalert</a> со ссылкой на исследование ученых из Тулейнского университета.Как отмечается в статье, этот синдром — совокупность по крайней мере трех из пяти отклонений: гипертонии, высокого уровня сахара в крови, ожирения, а также низкого уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и высокого уровня триглицеридов. Ученые следили за 287 пациентами, госпитализированными с коронавирусом в период с 30 марта по 5 апреля — во время пика заболеваемости в <a href="http://ria.ru/location_New_Orleans/" target="_blank" data-auto="true">Новом Орлеане</a>. Средний возраст пациента составлял 61 год. Больше всего среди заболевших была распространена гипертония (80%), ожирение (65%), а также диабет (54%). Кроме того, у 39% был низкий уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).Около 66% процентов пациентов имели метаболический синдром. Порядка 56% из них нуждались в лечении в отделении интенсивной терапии (против 24% пациентов без метаболического синдрома), в аппарате ИВЛ нуждались 48% процентов (против 18%). Отмечается, что вероятность смерти от коронавируса у пациентов с метаболическим синдромом в 3,4 раза была выше, чем у людей без него.Всего в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, выявлено 23,5 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Погибли более 810 тысяч человек. Согласно статистике университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 23,9 миллиона заболевших коронавирусом, а умерли почти 820 тысяч человек. Больше всего заболевших — в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>.В России выявлено более 970 тысяч заболевших COVID-19, выздоровели более 786 тысяч человек. Умерло 16 683 человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200825/povtorno-1576292229.html
https://ria.ru/20200821/1576075548.html
бразилия
индия
новый орлеан
сша
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коронавирус covid-19, бразилия, индия, новый орлеан, сша, общество

Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса

11:16 26.08.2020
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© Fotolia / Sudok1Медицинское оборудование
Медицинское оборудование
© Fotolia / Sudok1
Медицинское оборудование. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пациенты, госпитализированные с коронавирусом, имеют в три раза больше шансов умереть, если у них есть метаболический синдром, сообщает сайт Eurekalert со ссылкой на исследование ученых из Тулейнского университета.
Как отмечается в статье, этот синдром — совокупность по крайней мере трех из пяти отклонений: гипертонии, высокого уровня сахара в крови, ожирения, а также низкого уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и высокого уровня триглицеридов.
"Чем больше у вас таких диагнозов, тем хуже исход", — цитирует портал одного из авторов исследования доктора Джошуа Денсона.
Ученые следили за 287 пациентами, госпитализированными с коронавирусом в период с 30 марта по 5 апреля — во время пика заболеваемости в Новом Орлеане. Средний возраст пациента составлял 61 год. Больше всего среди заболевших была распространена гипертония (80%), ожирение (65%), а также диабет (54%). Кроме того, у 39% был низкий уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).
Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве
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Около 66% процентов пациентов имели метаболический синдром. Порядка 56% из них нуждались в лечении в отделении интенсивной терапии (против 24% пациентов без метаболического синдрома), в аппарате ИВЛ нуждались 48% процентов (против 18%). Отмечается, что вероятность смерти от коронавируса у пациентов с метаболическим синдромом в 3,4 раза была выше, чем у людей без него.
Всего в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, выявлено 23,5 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Погибли более 810 тысяч человек. Согласно статистике университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 23,9 миллиона заболевших коронавирусом, а умерли почти 820 тысяч человек. Больше всего заболевших — в США, Бразилии и Индии.
В России выявлено более 970 тысяч заболевших COVID-19, выздоровели более 786 тысяч человек. Умерло 16 683 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияИндияНовый ОрлеанСШАОбщество
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