https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576317938.html

В России за сутки умерли 115 пациентов с COVID-19

За сутки в России умерли 115 человек с COVID-19, за все время 16 683, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T10:34

2020-08-26T10:34

2020-08-26T10:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

свердловская область

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 115 человек с COVID-19, за все время 16 683, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 18 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 12 - в Свердловской области, 11 - в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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москва

свердловская область

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, свердловская область, санкт-петербург, общество