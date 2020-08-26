https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576317751.html

В России выявили 4676 новых случаев коронавируса

За сутки в 85 российских регионах выявили 4676 больных COVID-19, у 26,8 процента симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T10:32

2020-08-26T10:32

2020-08-26T11:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> За сутки в 85 российских регионах выявили 4676 больных <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 26,8 процента симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.Выздоровели 6403 человека, 115 скончались.На первом месте по приросту заразившихся — <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> (+640 случаев), за ней следуют Санкт-Петербург (+143), Подмосковье (+143), Ростовская область (+130), Нижегородская область (+129), Свердловская область (+122), Ставрополье (+114), Красноярский край (+114) и Волгоградская область (+108). В то же время меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Чечне (пятеро заболевших), в Ненецком АО и Еврейской автономной области (по четыре), на Чукотке и в городе Севастополь (по одному).Накануне сообщалось о 4696 новых случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента, четвертый день подряд число новых больных плавно снижается). За весь период эпидемии в России зарегистрировали 970 865 заразившихся коронавирусом, из них более 16,6 тысячи умерли, 786 тысяч с лишним вылечились.В мире, согласно информации <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших превысило 23 миллиона, как минимум 800 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано почти 5,8 миллиона инфицированных), Бразилия (3,66 миллиона) и Индия (3,2 миллиона).Россия остается на четвертой строчке, далее следуют ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Испания, Чили, Иран, Аргентина и Великобритания.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576262358.html

https://ria.ru/20200826/infektsii-1576302425.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество