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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576317751.html
В России выявили 4676 новых случаев коронавируса
За сутки в 85 российских регионах выявили 4676 больных COVID-19, у 26,8 процента симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T10:32
2020-08-26T11:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> За сутки в 85 российских регионах выявили 4676 больных <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 26,8 процента симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.Выздоровели 6403 человека, 115 скончались.На первом месте по приросту заразившихся — <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> (+640 случаев), за ней следуют Санкт-Петербург (+143), Подмосковье (+143), Ростовская область (+130), Нижегородская область (+129), Свердловская область (+122), Ставрополье (+114), Красноярский край (+114) и Волгоградская область (+108). В то же время меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Чечне (пятеро заболевших), в Ненецком АО и Еврейской автономной области (по четыре), на Чукотке и в городе Севастополь (по одному).Накануне сообщалось о 4696 новых случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента, четвертый день подряд число новых больных плавно снижается). За весь период эпидемии в России зарегистрировали 970 865 заразившихся коронавирусом, из них более 16,6 тысячи умерли, 786 тысяч с лишним вылечились.В мире, согласно информации <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших превысило 23 миллиона, как минимум 800 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано почти 5,8 миллиона инфицированных), Бразилия (3,66 миллиона) и Индия (3,2 миллиона).Россия остается на четвертой строчке, далее следуют ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Испания, Чили, Иран, Аргентина и Великобритания.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576262358.html
https://ria.ru/20200826/infektsii-1576302425.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили 4676 новых случаев коронавируса

10:32 26.08.2020 (обновлено: 11:41 26.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах выявили 4676 больных COVID-19, у 26,8 процента симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
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На первом месте по приросту заразившихся — Москва (+640 случаев), за ней следуют Санкт-Петербург (+143), Подмосковье (+143), Ростовская область (+130), Нижегородская область (+129), Свердловская область (+122), Ставрополье (+114), Красноярский край (+114) и Волгоградская область (+108). В то же время меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Чечне (пятеро заболевших), в Ненецком АО и Еврейской автономной области (по четыре), на Чукотке и в городе Севастополь (по одному).
Накануне сообщалось о 4696 новых случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента, четвертый день подряд число новых больных плавно снижается).
За весь период эпидемии в России зарегистрировали 970 865 заразившихся коронавирусом, из них более 16,6 тысячи умерли, 786 тысяч с лишним вылечились.
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В мире, согласно информации ВОЗ, число заболевших превысило 23 миллиона, как минимум 800 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано почти 5,8 миллиона инфицированных), Бразилия (3,66 миллиона) и Индия (3,2 миллиона).
Россия остается на четвертой строчке, далее следуют ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Испания, Чили, Иран, Аргентина и Великобритания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
610803
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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