В России выявили 4676 новых случаев коронавируса
10:32 26.08.2020 (обновлено: 11:41 26.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах выявили 4676 больных COVID-19, у 26,8 процента симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Выздоровели 6403 человека, 115 скончались.
На первом месте по приросту заразившихся — Москва (+640 случаев), за ней следуют Санкт-Петербург (+143), Подмосковье (+143), Ростовская область (+130), Нижегородская область (+129), Свердловская область (+122), Ставрополье (+114), Красноярский край (+114) и Волгоградская область (+108). В то же время меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Чечне (пятеро заболевших), в Ненецком АО и Еврейской автономной области (по четыре), на Чукотке и в городе Севастополь (по одному).
Накануне сообщалось о 4696 новых случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента, четвертый день подряд число новых больных плавно снижается).
За весь период эпидемии в России зарегистрировали 970 865 заразившихся коронавирусом, из них более 16,6 тысячи умерли, 786 тысяч с лишним вылечились.
В мире, согласно информации ВОЗ, число заболевших превысило 23 миллиона, как минимум 800 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано почти 5,8 миллиона инфицированных), Бразилия (3,66 миллиона) и Индия (3,2 миллиона).
Россия остается на четвертой строчке, далее следуют ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Испания, Чили, Иран, Аргентина и Великобритания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.