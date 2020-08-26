https://ria.ru/20200826/konkurs-1576332464.html

Конкурс молодых предпринимателей стартовал в Ивановской области

В Ивановской области стартовал региональный этап конкурса "Молодой предприниматель России 2020", заявки на участие в нем подали 35 предпринимателей в возрасте... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T14:16

2020-08-26T14:16

2020-08-26T14:16

ивановская область

бизнес

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<strong>ИВАНОВО, 25 авг – РИА Новости</strong>. В Ивановской области стартовал региональный этап конкурса "Молодой предприниматель России 2020", заявки на участие в нем подали 35 предпринимателей в возрасте до 30 лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.По его словам, победителей регионального этапа ожидает участие во всероссийском финале конкурса, который пройдет в ноябре в <a href="https://ria.ru/location_Ufa" target="_blank">Уфе</a>."Конкурсная программа "Молодой предприниматель России 2020" включает восемь номинаций: интернет-предпринимательство, франчайзинг, сельскохозяйственное и социальное предпринимательство, производство, инновационное предпринимательство, торговля, сфера услуг. Мероприятие проводится центром "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", – рассказал собеседник агентства.Он добавил, что с 24 по 28 августа конкурсанты проходят онлайн-обучение. Параллельно с получением теоретических знаний, участники учатся применять их на практике – разбирают и анализируют свои проекты вместе с менторами, опытными предпринимателями и бизнес-тренерами. Презентация бизнес-проектов участников запланирована на 31 августа . Жюри конкурса оценит финансовые показатели, конкурентоспособность, инструменты продвижения проектов, а также инновационный подход и управленческие способности предпринимателей.Всероссийский конкурс "Молодой предприниматель России" был организован в 2010 году Минэкономразвития РФ совместно с Росмолодежью. За это время его участниками стали более 6 тысяч молодых предпринимателей из всех регионов России.

https://ria.ru/20200807/1575489619.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бизнес