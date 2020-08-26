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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20200826/konkurs-1576332464.html
Конкурс молодых предпринимателей стартовал в Ивановской области
В Ивановской области стартовал региональный этап конкурса "Молодой предприниматель России 2020", заявки на участие в нем подали 35 предпринимателей в возрасте... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:16
2020-08-26T14:16
ивановская область
бизнес
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<strong>ИВАНОВО, 25 авг – РИА Новости</strong>. В Ивановской области стартовал региональный этап конкурса "Молодой предприниматель России 2020", заявки на участие в нем подали 35 предпринимателей в возрасте до 30 лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.По его словам, победителей регионального этапа ожидает участие во всероссийском финале конкурса, который пройдет в ноябре в <a href="https://ria.ru/location_Ufa" target="_blank">Уфе</a>."Конкурсная программа "Молодой предприниматель России 2020" включает восемь номинаций: интернет-предпринимательство, франчайзинг, сельскохозяйственное и социальное предпринимательство, производство, инновационное предпринимательство, торговля, сфера услуг. Мероприятие проводится центром "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", – рассказал собеседник агентства.Он добавил, что с 24 по 28 августа конкурсанты проходят онлайн-обучение. Параллельно с получением теоретических знаний, участники учатся применять их на практике – разбирают и анализируют свои проекты вместе с менторами, опытными предпринимателями и бизнес-тренерами. Презентация бизнес-проектов участников запланирована на 31 августа . Жюри конкурса оценит финансовые показатели, конкурентоспособность, инструменты продвижения проектов, а также инновационный подход и управленческие способности предпринимателей.Всероссийский конкурс "Молодой предприниматель России" был организован в 2010 году Минэкономразвития РФ совместно с Росмолодежью. За это время его участниками стали более 6 тысяч молодых предпринимателей из всех регионов России.
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бизнес

Конкурс молодых предпринимателей стартовал в Ивановской области

14:16 26.08.2020
77
© РИА Новости / Варвара ГертьеОктябрьский район города Иваново
Октябрьский район города Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
ИВАНОВО, 25 авг – РИА Новости. В Ивановской области стартовал региональный этап конкурса "Молодой предприниматель России 2020", заявки на участие в нем подали 35 предпринимателей в возрасте до 30 лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
По его словам, победителей регионального этапа ожидает участие во всероссийском финале конкурса, который пройдет в ноябре в Уфе.
"Конкурсная программа "Молодой предприниматель России 2020" включает восемь номинаций: интернет-предпринимательство, франчайзинг, сельскохозяйственное и социальное предпринимательство, производство, инновационное предпринимательство, торговля, сфера услуг. Мероприятие проводится центром "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", – рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что с 24 по 28 августа конкурсанты проходят онлайн-обучение. Параллельно с получением теоретических знаний, участники учатся применять их на практике – разбирают и анализируют свои проекты вместе с менторами, опытными предпринимателями и бизнес-тренерами. Презентация бизнес-проектов участников запланирована на 31 августа . Жюри конкурса оценит финансовые показатели, конкурентоспособность, инструменты продвижения проектов, а также инновационный подход и управленческие способности предпринимателей.
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Всероссийский конкурс "Молодой предприниматель России" был организован в 2010 году Минэкономразвития РФ совместно с Росмолодежью. За это время его участниками стали более 6 тысяч молодых предпринимателей из всех регионов России.
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Ивановская областьБизнес
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