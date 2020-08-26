https://ria.ru/20200826/kholms-1576298059.html

Милли Бобби Браун становится суперсыщиком в "Эноле Холмс"

На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разместили первый трейлер художественного фильма с элементами детектива "Энола Холмс" со звездой сериала "Очень РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T07:35

2020-08-26T07:35

2020-08-26T07:35

культура

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генри кавилл

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шерлок холмс

хелена бонэм картер

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разместили первый трейлер художественного фильма с элементами детектива "Энола Холмс" со звездой сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун в главной роли. Действие происходит в 1884 году. Энола Холмс (Браун) просыпается в день своего 16-летия и обнаруживает, что ее мама (Хелен Бонэм Картер) пропала. Старшие братья Шерлок (Генри Кавилл) и Майкрофт (Сэм Клафлин) встречают ее на вокзале и планируют отправить сестру в школу-пансион, но она сбегает в Лондон, чтобы найти мать. Энола становится самостоятельным суперсыщиком, и теперь пытается разгадать опасную тайну, связанную с загадочным молодым лордом. Лента <a href="https://collider.com/enola-holmes-netflix-teaser-trailer-millie-bobby-brown/" target="_blank">основана</a> на рассказах из книжной серии американской писательницы Нэнси Спрингер "The Enola Holmes Mysteries" ("Расследования Энолы Холмс"). Автор переделала классическую историю о сыщике Шерлоке Холмсе и сделала главной героиней его младшую сестру.Сценарий написал Джек Торн, который ранее работал над сериалом "Отбросы", а снял фильм — режиссер Гарри Брэдбир ("Дрянь", "Убивая Еву").Премьера фильма состоится на Netflix 23 сентября.

https://ria.ru/20200820/kino-1576029550.html

лондон

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фильмы 2020, генри кавилл, милли бобби браун, кино и сериалы, новости культуры, netflix, шерлок холмс, хелена бонэм картер, лондон