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https://ria.ru/20200826/kholms-1576298059.html
Милли Бобби Браун становится суперсыщиком в "Эноле Холмс"
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разместили первый трейлер художественного фильма с элементами детектива "Энола Холмс" со звездой сериала "Очень РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T07:35
2020-08-26T07:35
культура
фильмы 2020
генри кавилл
милли бобби браун
кино и сериалы
новости культуры
netflix
шерлок холмс
хелена бонэм картер
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разместили первый трейлер художественного фильма с элементами детектива "Энола Холмс" со звездой сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун в главной роли. Действие происходит в 1884 году. Энола Холмс (Браун) просыпается в день своего 16-летия и обнаруживает, что ее мама (Хелен Бонэм Картер) пропала. Старшие братья Шерлок (Генри Кавилл) и Майкрофт (Сэм Клафлин) встречают ее на вокзале и планируют отправить сестру в школу-пансион, но она сбегает в Лондон, чтобы найти мать. Энола становится самостоятельным суперсыщиком, и теперь пытается разгадать опасную тайну, связанную с загадочным молодым лордом. Лента <a href="https://collider.com/enola-holmes-netflix-teaser-trailer-millie-bobby-brown/" target="_blank">основана</a> на рассказах из книжной серии американской писательницы Нэнси Спрингер "The Enola Holmes Mysteries" ("Расследования Энолы Холмс"). Автор переделала классическую историю о сыщике Шерлоке Холмсе и сделала главной героиней его младшую сестру.Сценарий написал Джек Торн, который ранее работал над сериалом "Отбросы", а снял фильм — режиссер Гарри Брэдбир ("Дрянь", "Убивая Еву").Премьера фильма состоится на Netflix 23 сентября.
https://ria.ru/20200820/kino-1576029550.html
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фильмы 2020, генри кавилл, милли бобби браун, кино и сериалы, новости культуры, netflix, шерлок холмс, хелена бонэм картер, лондон

Милли Бобби Браун становится суперсыщиком в "Эноле Холмс"

07:35 26.08.2020
92
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разместили первый трейлер художественного фильма с элементами детектива "Энола Холмс" со звездой сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун в главной роли.
Действие происходит в 1884 году. Энола Холмс (Браун) просыпается в день своего 16-летия и обнаруживает, что ее мама (Хелен Бонэм Картер) пропала. Старшие братья Шерлок (Генри Кавилл) и Майкрофт (Сэм Клафлин) встречают ее на вокзале и планируют отправить сестру в школу-пансион, но она сбегает в Лондон, чтобы найти мать. Энола становится самостоятельным суперсыщиком, и теперь пытается разгадать опасную тайну, связанную с загадочным молодым лордом.
Лента основана на рассказах из книжной серии американской писательницы Нэнси Спрингер "The Enola Holmes Mysteries" ("Расследования Энолы Холмс"). Автор переделала классическую историю о сыщике Шерлоке Холмсе и сделала главной героиней его младшую сестру.
Сценарий написал Джек Торн, который ранее работал над сериалом "Отбросы", а снял фильм — режиссер Гарри Брэдбир ("Дрянь", "Убивая Еву").
Премьера фильма состоится на Netflix 23 сентября.
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Культурафильмы 2020Генри КавиллМилли Бобби БраунКино и сериалыНовости культурыNetflixШерлок ХолмсХелена Бонэм КартерЛондон
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