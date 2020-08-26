Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200826/kartrayt-1576347639.html
Вдова рэпера Картрайта, обвиняемая в его убийстве, останется под арестом
Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения жалобу адвокатов об изменении меры пресечения вдове рэпера Картрайта (Александра Юшко) Марине... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T18:02
2020-08-26T18:02
марина кохал
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575338771_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_026da88eb1487a0a2eb10f3b6497d034.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. </strong>Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения жалобу адвокатов об изменении меры пресечения вдове рэпера Картрайта (Александра Юшко) <a href="http://ria.ru/person_marina-kokhal/" target="_blank" data-auto="true">Марине Кохал</a>, которую ранее арестовали по обвинению в убийстве мужа, передает корреспондент РИА Новости."Суд постановил постановление Смольнинского суда оставить без изменения, а жалобу - без удовлетворения", - объявила судья Галина Изюменко.В апелляционной жалобе защитники Кохал указывали, что результаты экспертизы по установлению причины смерти Юшко еще не готовы, а причинно-следственная связь между поведением Кохал и смертью ее супруга вызывает сомнение. В своих доводах адвокаты обвиняемой указали, что предварительное следствие считает мотивом преступления личную неприязнь, но, по их словам, это не так."Кохал знала о существовании подруги ее мужа Романенко и ранее не угрожала ей. Фактов угроз не установлено. Романенко указывает, что 20 марта они с Юшко виделись последний раз, поэтому внезапно возникшая личная неприязнь не является основанием для совершения преступления", - привели свои аргументы защитники Кохал.По словам адвоката Сергея Лукьянова, Кохал должны были избрать другую меру пресечения, не связанную с арестом, так как она не намерена скрываться и сама обратилась в полицию через адвоката. Это подтвердила сама Кохал. "Я сама обратилась в полицию. Я сделала это через адвоката, так как плохо себя чувствовала, я не ела, не пила пять дней", - сообщила суду Кохал по видеоконференцсвязи из следственного изолятора.Адвокат семьи потерпевшей стороны возражал против удовлетворения апелляционной жалобы. Обвинение также настаивало о нахождении Кохал под стражей."Хочу обратить внимание на показания матери Марины Кохал, которая говорит, что Кохал постирала в стиральной машине внутренние органы, она не дает показания о том, куда она (Марина Кохал - ред.) дела желудок, она не дает развернутые показания. Она срезала капиллярный узор с пальцев у тела. Это все затрудняет установку всех обстоятельств по делу", - заявил адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.Ранее сообщилось, что по данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.
https://ria.ru/20200806/1575433221.html
https://ria.ru/20200804/1575330427.html
https://ria.ru/20200804/1575334320.html
1
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575338771_216:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_2ddaf0b5e39982e9c572a582f2015588.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марина кохал, гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Вдова рэпера Картрайта, обвиняемая в его убийстве, останется под арестом

18:02 26.08.2020
551
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения жалобу адвокатов об изменении меры пресечения вдове рэпера Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал, которую ранее арестовали по обвинению в убийстве мужа, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил постановление Смольнинского суда оставить без изменения, а жалобу - без удовлетворения", - объявила судья Галина Изюменко.
В апелляционной жалобе защитники Кохал указывали, что результаты экспертизы по установлению причины смерти Юшко еще не готовы, а причинно-следственная связь между поведением Кохал и смертью ее супруга вызывает сомнение. В своих доводах адвокаты обвиняемой указали, что предварительное следствие считает мотивом преступления личную неприязнь, но, по их словам, это не так.
Рэпер Энди Картрайт с женой
6 августа, 10:36
Опубликована переписка жены Картрайта с любовницей рэпера
"Кохал знала о существовании подруги ее мужа Романенко и ранее не угрожала ей. Фактов угроз не установлено. Романенко указывает, что 20 марта они с Юшко виделись последний раз, поэтому внезапно возникшая личная неприязнь не является основанием для совершения преступления", - привели свои аргументы защитники Кохал.
По словам адвоката Сергея Лукьянова, Кохал должны были избрать другую меру пресечения, не связанную с арестом, так как она не намерена скрываться и сама обратилась в полицию через адвоката. Это подтвердила сама Кохал. "Я сама обратилась в полицию. Я сделала это через адвоката, так как плохо себя чувствовала, я не ела, не пила пять дней", - сообщила суду Кохал по видеоконференцсвязи из следственного изолятора.
Адвокат семьи потерпевшей стороны возражал против удовлетворения апелляционной жалобы. Обвинение также настаивало о нахождении Кохал под стражей.
Рэпер Энди Картрайт
4 августа, 01:07
Адвокат раскрыла новые подробности дела о гибели рэпера Картрайта
"Хочу обратить внимание на показания матери Марины Кохал, которая говорит, что Кохал постирала в стиральной машине внутренние органы, она не дает показания о том, куда она (Марина Кохал - ред.) дела желудок, она не дает развернутые показания. Она срезала капиллярный узор с пальцев у тела. Это все затрудняет установку всех обстоятельств по делу", - заявил адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.
Ранее сообщилось, что по данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.
Следственный эксперимент с участием жены рэпера Картрайта. Кадры СК РФ
4 августа, 09:06
Опубликовано видео следственного эксперимента с женой рэпера Картрайта
602101
Обсудить 1
Марина КохалГибель украинского рэпера в ПетербургеЭнди КартрайтСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
Лесной пожар в Анапе полностью потушили
Так в представлении художника потоки газа достигают поверхности молодой звезды по силовым линиям магнитного поля
Астрономы впервые наблюдали процесс роста молодой звезды
Знак такси на автомобиле
В Чебоксарах таксиста заподозрили в изнасиловании знакомой
Евгений Сатановский
Сатановский назвал Ефремова "последней скотиной"
Пожар на улице Кирова 93 в Керчи
В Керчи ликвидировали открытое горение в жилом доме
Глава Башкортостана Радий Хабиров во время встречи с экоактивистами, выступающими против промышленной разработки шихана Куштау Башкирской содовой компанией
Глава Башкирии поблагодарил Путина за поручения по ситуации с Куштау
Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу
Очевидцы рассказали о потопе в Третьяковской галерее
Модель Джиджи Хадид
Фото беременной Джиджи Хадид за час набрало более трех миллионов лайков
Итальянская провинция Южный Тироль
Заболевшие COVID-19 на австрийском курорте туристы обратятся в суд
Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter
Новые санкции США направлены против вакцины от COVID-19, заявил сенатор
Знак биологической опасности
Минторг США ввел санкции против двух НИИ Минобороны России
Пожар на улице Кирова 93 в Керчи
В Керчи произошел пожар в жилом доме
Вывеска Альфа-банка
В работе сервисов Альфа-банка произошел сбой
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Собянин раскрыл принцип действия вакцины от COVID-19
Автомобиль Прокуратуры России
Жительницу Кургана обвинили в экстремизме за репост десятилетней давности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
23:18Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
23:09Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
23:05В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния