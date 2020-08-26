https://ria.ru/20200826/kartrayt-1576347639.html

Вдова рэпера Картрайта, обвиняемая в его убийстве, останется под арестом

Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения жалобу адвокатов об изменении меры пресечения вдове рэпера Картрайта (Александра Юшко) Марине... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T18:02

2020-08-26T18:02

2020-08-26T18:02

марина кохал

гибель украинского рэпера в петербурге

энди картрайт

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. </strong>Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения жалобу адвокатов об изменении меры пресечения вдове рэпера Картрайта (Александра Юшко) <a href="http://ria.ru/person_marina-kokhal/" target="_blank" data-auto="true">Марине Кохал</a>, которую ранее арестовали по обвинению в убийстве мужа, передает корреспондент РИА Новости."Суд постановил постановление Смольнинского суда оставить без изменения, а жалобу - без удовлетворения", - объявила судья Галина Изюменко.В апелляционной жалобе защитники Кохал указывали, что результаты экспертизы по установлению причины смерти Юшко еще не готовы, а причинно-следственная связь между поведением Кохал и смертью ее супруга вызывает сомнение. В своих доводах адвокаты обвиняемой указали, что предварительное следствие считает мотивом преступления личную неприязнь, но, по их словам, это не так."Кохал знала о существовании подруги ее мужа Романенко и ранее не угрожала ей. Фактов угроз не установлено. Романенко указывает, что 20 марта они с Юшко виделись последний раз, поэтому внезапно возникшая личная неприязнь не является основанием для совершения преступления", - привели свои аргументы защитники Кохал.По словам адвоката Сергея Лукьянова, Кохал должны были избрать другую меру пресечения, не связанную с арестом, так как она не намерена скрываться и сама обратилась в полицию через адвоката. Это подтвердила сама Кохал. "Я сама обратилась в полицию. Я сделала это через адвоката, так как плохо себя чувствовала, я не ела, не пила пять дней", - сообщила суду Кохал по видеоконференцсвязи из следственного изолятора.Адвокат семьи потерпевшей стороны возражал против удовлетворения апелляционной жалобы. Обвинение также настаивало о нахождении Кохал под стражей."Хочу обратить внимание на показания матери Марины Кохал, которая говорит, что Кохал постирала в стиральной машине внутренние органы, она не дает показания о том, куда она (Марина Кохал - ред.) дела желудок, она не дает развернутые показания. Она срезала капиллярный узор с пальцев у тела. Это все затрудняет установку всех обстоятельств по делу", - заявил адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.Ранее сообщилось, что по данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.

https://ria.ru/20200806/1575433221.html

https://ria.ru/20200804/1575330427.html

https://ria.ru/20200804/1575334320.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина кохал, гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия