https://ria.ru/20200826/izrail-1576326570.html

В Израиле разъяснили, кто и как может въехать в страну

Власти Израиля пояснили, что въезд для иностранных граждан возможен исключительно после заблаговременного получения разрешения от Управления народонаселения и... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:31

2020-08-26T16:31

2020-08-26T16:31

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Власти Израиля пояснили, что въезд для иностранных граждан возможен исключительно после заблаговременного получения разрешения от Управления народонаселения и миграции страны и от других ведомств, сообщает министерство туризма Израиля."Управление народонаселения и миграции Израиля опубликовало обновленный список стран, после пребывания в которых не менее 14 дней, не будет действовать требование об обязательном карантине по прилете в Израиль. Но речь идет не о туристах, а о гражданах, возвращающихся на родину, а также о некоторых категориях иностранцев, попадающих под определенные критерии", — сказал Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. В отдельных случаях въезд разрешен близким родственникам израильтян, людям, приезжающим на лечение, студентам, специалистам, в которых заинтересована страна, и ряду других иностранных граждан. Важно подчеркнуть, что просьбы на прилет в Израиль могут подавать граждане из всех стран, но по прибытии из "красных" стран с высоким уровнем заболеваемости Covid-19, необходимо прохождение двухнедельного карантина.

https://ria.ru/20200819/1575970188.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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