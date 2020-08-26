https://ria.ru/20200826/iznasilovanie-1576341817.html

Обжалован приговор по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе

В Кировский районный суд Уфы поступило кассационное представление от башкирской прокуратуры по делу об изнасиловании дознавательницы тремя экс-полицейскими в... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:42

2020-08-26T16:42

2020-08-26T16:42

уфа

происшествия

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<strong>УФА, 26 авг – РИА Новости.</strong> В Кировский районный суд Уфы поступило кассационное представление от башкирской прокуратуры по делу об изнасиловании дознавательницы тремя экс-полицейскими в Уфе, двое из которых были оправданы, а третьему был смягчен приговор Верховным судом региона, сообщил РИА Новости представитель суда."В суд поступило кассационное представление от прокуратуры региона, в котором ведомство просит отменить апелляционный приговор Верховного суда от 3 июня 2020 года по Салавату Галиеву, Эдуарду Матвееву и Павлу Яромчуку, и направить уголовное дело на судебное рассмотрение в новом составе", - пояснили РИА Новости в Кировском районном суде Уфы.В прокуратуре Башкирии подтвердили РИА Новости, что аппеляционный приговор по делу об изнасиловании дознавательницы тремя бывшими коллегами обжалован надзорным ведомством.В конце 2019 года Кировский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфы</a> назначил от шести до семи лет колонии Павлу Яромчуку, Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву за изнасилование коллеги в отделе полиции, они также должны были заплатить потерпевшей три миллиона рублей в качестве морального вреда. Защита экс-полицейских, прокуратура Башкирии, которая просила назначить им до 9 лет лишения свободы, а также потерпевшая сторона обжаловали решение суда и Верховный суд Башкирии оправдал Матвеева и Галиева, признав за ними право на реабилитацию, а Яромчуку смягчил приговор с 6 до 4 лет колонии, обязав выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20191226/1562765239.html

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уфа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, происшествия