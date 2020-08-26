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Обжалован приговор по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе
В Кировский районный суд Уфы поступило кассационное представление от башкирской прокуратуры по делу об изнасиловании дознавательницы тремя экс-полицейскими в... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:42
2020-08-26T16:42
уфа
происшествия
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<strong>УФА, 26 авг – РИА Новости.</strong> В Кировский районный суд Уфы поступило кассационное представление от башкирской прокуратуры по делу об изнасиловании дознавательницы тремя экс-полицейскими в Уфе, двое из которых были оправданы, а третьему был смягчен приговор Верховным судом региона, сообщил РИА Новости представитель суда."В суд поступило кассационное представление от прокуратуры региона, в котором ведомство просит отменить апелляционный приговор Верховного суда от 3 июня 2020 года по Салавату Галиеву, Эдуарду Матвееву и Павлу Яромчуку, и направить уголовное дело на судебное рассмотрение в новом составе", - пояснили РИА Новости в Кировском районном суде Уфы.В прокуратуре Башкирии подтвердили РИА Новости, что аппеляционный приговор по делу об изнасиловании дознавательницы тремя бывшими коллегами обжалован надзорным ведомством.В конце 2019 года Кировский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфы</a> назначил от шести до семи лет колонии Павлу Яромчуку, Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву за изнасилование коллеги в отделе полиции, они также должны были заплатить потерпевшей три миллиона рублей в качестве морального вреда. Защита экс-полицейских, прокуратура Башкирии, которая просила назначить им до 9 лет лишения свободы, а также потерпевшая сторона обжаловали решение суда и Верховный суд Башкирии оправдал Матвеева и Галиева, признав за ними право на реабилитацию, а Яромчуку смягчил приговор с 6 до 4 лет колонии, обязав выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20191226/1562765239.html
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уфа, происшествия

Обжалован приговор по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе

16:42 26.08.2020
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© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкЭкс-сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе
Экс-сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в фотобанк
Экс-сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе. Архивное фото
УФА, 26 авг – РИА Новости. В Кировский районный суд Уфы поступило кассационное представление от башкирской прокуратуры по делу об изнасиловании дознавательницы тремя экс-полицейскими в Уфе, двое из которых были оправданы, а третьему был смягчен приговор Верховным судом региона, сообщил РИА Новости представитель суда.
"В суд поступило кассационное представление от прокуратуры региона, в котором ведомство просит отменить апелляционный приговор Верховного суда от 3 июня 2020 года по Салавату Галиеву, Эдуарду Матвееву и Павлу Яромчуку, и направить уголовное дело на судебное рассмотрение в новом составе", - пояснили РИА Новости в Кировском районном суде Уфы.
Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018
26 декабря 2019, 03:42
Дело об изнасиловании сотрудницы полиции в Уфе
В прокуратуре Башкирии подтвердили РИА Новости, что аппеляционный приговор по делу об изнасиловании дознавательницы тремя бывшими коллегами обжалован надзорным ведомством.
В конце 2019 года Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии Павлу Яромчуку, Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву за изнасилование коллеги в отделе полиции, они также должны были заплатить потерпевшей три миллиона рублей в качестве морального вреда. Защита экс-полицейских, прокуратура Башкирии, которая просила назначить им до 9 лет лишения свободы, а также потерпевшая сторона обжаловали решение суда и Верховный суд Башкирии оправдал Матвеева и Галиева, признав за ними право на реабилитацию, а Яромчуку смягчил приговор с 6 до 4 лет колонии, обязав выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей.
19931143
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УфаПроисшествия
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