Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:40 26.08.2020 (обновлено: 10:28 26.08.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВертолет Ми-28Н "Ночной охотник" пилотажной группы "Беркуты" на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ в рамках государственных испытаний подвергли ракетному обстрелу с земли, сообщил в интервью РИА Новости начальник отдела летных служб, старший летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" (входит в "Вертолеты России" Ростеха) Герой России Сергей Маслов.
Такие тесты проводят с целью проверки установленного на борту комплекса обороны.
"Да, уже проверяли. С точки зрения окончания испытаний, я надеюсь, что в течение года мы их завершим, памятуя о том, что ГОЗ (гособоронзаказ. — Прим. ред.) уже сформирован", — сказал Маслов, отвечая на соответствующий вопрос.
Ми-28НМ – высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения. Способен выполнять широкий спектр задач, в числе которых уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание другим вертолетам и самолетам.
При создании новой машины конструкторы учли опыт разработки учебно-боевого Ми-28УБ: в передней кабине нового вертолета установили второй комплект органов управления. Кроме того, он оборудован новым прицельно-пилотажно-навигационным комплексом, который оснащен вычислительными средствами увеличенного быстродействия.
Также специалисты модернизировали кабину экипажа: командир и летчик-оператор теперь будут получать более полную и доступную информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины. Сама кабина надежно бронирована, что обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 миллиметров.
Первый полет Ми-28НМ состоялся в октябре 2016 года на испытательном полигоне московского вертолетного завода имени Миля.