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Новое оружие России
https://ria.ru/20200826/ispytaniya-1576311803.html
Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
Модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ в рамках государственных испытаний подвергли ракетному обстрелу с земли, сообщил в интервью РИА Новости начальник... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T03:40
2020-08-26T10:28
новое оружие россии
бронетехника - новое оружие россии
ми-28нм
вертолеты россии
ростех
армия
безопасность
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Модернизированный ударный вертолет <a href="http://ria.ru/product_Mi-28NM/" target="_blank" data-auto="true">Ми-28НМ</a> в рамках государственных испытаний подвергли ракетному обстрелу с земли, сообщил в интервью РИА Новости начальник отдела летных служб, старший летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" (входит в "Вертолеты России" <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>) Герой России Сергей Маслов.Такие тесты проводят с целью проверки установленного на борту комплекса обороны.Ми-28НМ – высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения. Способен выполнять широкий спектр задач, в числе которых уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание другим вертолетам и самолетам.При создании новой машины конструкторы учли опыт разработки учебно-боевого <a href="http://ria.ru/product_Mi-28UB/" target="_blank" data-auto="true">Ми-28УБ</a>: в передней кабине нового вертолета установили второй комплект органов управления. Кроме того, он оборудован новым прицельно-пилотажно-навигационным комплексом, который оснащен вычислительными средствами увеличенного быстродействия. Также специалисты модернизировали кабину экипажа: командир и летчик-оператор теперь будут получать более полную и доступную информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины. Сама кабина надежно бронирована, что обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 миллиметров.Первый полет Ми-28НМ состоялся в октябре 2016 года на испытательном полигоне московского вертолетного завода имени Миля.
https://ria.ru/20200824/armata-1576231396.html
https://ria.ru/20200824/armiya-1576220880.html
Какими ракетами он был обстрелян: сигнальными, осветительными, ПЗРК, С-500 или Тор? На фото показан отстрел тепловых ловушек, однако.
109
А надо было на фото показать именно обстрел теми ракетами, которые были на испытаниях??? У Вас бы не возник вопрос к министерству обороны, мол, откуда у РИА такие секретные фото?
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бронетехника - новое оружие россии, ми-28нм, вертолеты россии, ростех, армия, безопасность

Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

03:40 26.08.2020 (обновлено: 10:28 26.08.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВертолет Ми-28Н "Ночной охотник" пилотажной группы "Беркуты" на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
Вертолет Ми-28Н Ночной охотник пилотажной группы Беркуты на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ в рамках государственных испытаний подвергли ракетному обстрелу с земли, сообщил в интервью РИА Новости начальник отдела летных служб, старший летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" (входит в "Вертолеты России" Ростеха) Герой России Сергей Маслов.
Такие тесты проводят с целью проверки установленного на борту комплекса обороны.

"Да, уже проверяли. С точки зрения окончания испытаний, я надеюсь, что в течение года мы их завершим, памятуя о том, что ГОЗ (гособоронзаказ. — Прим. ред.) уже сформирован", — сказал Маслов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ми-28НМ – высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения. Способен выполнять широкий спектр задач, в числе которых уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание другим вертолетам и самолетам.
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При создании новой машины конструкторы учли опыт разработки учебно-боевого Ми-28УБ: в передней кабине нового вертолета установили второй комплект органов управления. Кроме того, он оборудован новым прицельно-пилотажно-навигационным комплексом, который оснащен вычислительными средствами увеличенного быстродействия.
Также специалисты модернизировали кабину экипажа: командир и летчик-оператор теперь будут получать более полную и доступную информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины. Сама кабина надежно бронирована, что обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 миллиметров.
Первый полет Ми-28НМ состоялся в октябре 2016 года на испытательном полигоне московского вертолетного завода имени Миля.
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Новое оружие РоссииБронетехника - Новое оружие РоссииМи-28НМВертолеты РоссииРостехАрмияБезопасность
Популярные комментарии
Какими ракетами он был обстрелян: сигнальными, осветительными, ПЗРК, С-500 или Тор? На фото показан отстрел тепловых ловушек, однако.
26 августа, 05:08
Серый Wolf
34710067
А надо было на фото показать именно обстрел теми ракетами, которые были на испытаниях??? У Вас бы не возник вопрос к министерству обороны, мол, откуда у РИА такие секретные фото?
26 августа, 07:44
vvldchb
3722006
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