https://ria.ru/20200826/ispytaniya-1576311803.html

Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

Модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ в рамках государственных испытаний подвергли ракетному обстрелу с земли, сообщил в интервью РИА Новости начальник... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T03:40

2020-08-26T03:40

2020-08-26T10:28

новое оружие россии

бронетехника - новое оружие россии

ми-28нм

вертолеты россии

ростех

армия

безопасность

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Модернизированный ударный вертолет <a href="http://ria.ru/product_Mi-28NM/" target="_blank" data-auto="true">Ми-28НМ</a> в рамках государственных испытаний подвергли ракетному обстрелу с земли, сообщил в интервью РИА Новости начальник отдела летных служб, старший летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" (входит в "Вертолеты России" <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>) Герой России Сергей Маслов.Такие тесты проводят с целью проверки установленного на борту комплекса обороны.Ми-28НМ – высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения. Способен выполнять широкий спектр задач, в числе которых уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание другим вертолетам и самолетам.При создании новой машины конструкторы учли опыт разработки учебно-боевого <a href="http://ria.ru/product_Mi-28UB/" target="_blank" data-auto="true">Ми-28УБ</a>: в передней кабине нового вертолета установили второй комплект органов управления. Кроме того, он оборудован новым прицельно-пилотажно-навигационным комплексом, который оснащен вычислительными средствами увеличенного быстродействия. Также специалисты модернизировали кабину экипажа: командир и летчик-оператор теперь будут получать более полную и доступную информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины. Сама кабина надежно бронирована, что обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 миллиметров.Первый полет Ми-28НМ состоялся в октябре 2016 года на испытательном полигоне московского вертолетного завода имени Миля.

https://ria.ru/20200824/armata-1576231396.html

https://ria.ru/20200824/armiya-1576220880.html

Серый Wolf Какими ракетами он был обстрелян: сигнальными, осветительными, ПЗРК, С-500 или Тор? На фото показан отстрел тепловых ловушек, однако. 109

vldchb А надо было на фото показать именно обстрел теми ракетами, которые были на испытаниях??? У Вас бы не возник вопрос к министерству обороны, мол, откуда у РИА такие секретные фото? 47

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бронетехника - новое оружие россии, ми-28нм, вертолеты россии, ростех, армия, безопасность