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Пензенская область
Пензенская область
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В единственном в России мини-городке для инвалидов открыли третий дом
Третий жилой дом открыли в среду в арт-поместье "Новые берега" в пензенском селе Богословка, которое станет для молодых людей с инвалидностью альтернативой... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T21:18
2020-08-26T21:43
религия
новости - религия и мировоззрение
вологда
екатеринбург
пензенская область
россия
иван белозерцев
жизнь без преград
общество
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<strong>ПЕНЗА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Третий жилой дом открыли в среду в арт-поместье "Новые берега" в пензенском селе Богословка, которое станет для молодых людей с инвалидностью альтернативой проживания в психоневрологических интернатах и домах ветеранов труда, сообщает правительство региона.Проект задуман как многофункциональный комплекс и ресурсный центр доступной среды. Здесь будут отрабатываться современные инклюзивные практики и технологии. Площадка станет местом жительства, работы и самореализации людей с разной формой инвалидности. Первая очередь "Новых берегов" - два дома - приняла первых 30 резидентов из <a href="http://ria.ru/location_Vologda/" target="_blank" data-auto="true">Вологды</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a>, Самарской, Воронежской, Орловской и Пензенской областей 4 декабря прошлого года. Полностью достроить арт-поместье планируется к началу 2022 года.Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Belozercev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Белозерцев</a> на церемонии открытия нового дома в арт-поместье "Новые берега" отметил эффективность государственно-частного партнерства в этой сфере. "Реализация таких проектов подчеркивает зрелость государства, отношение государства к людям с ограниченными возможностями здоровья… Из других регионов России приезжают к нам люди с ограниченными возможностями здоровья. Здесь они самореализуются, получают дополнительные знания, повышают уровень образования, становятся участниками процесса адаптации. И впоследствии, возвращаясь в свои регионы, передают этот бесценный опыт", - цитирует Белозерцева пресс-служба.Всего арт-поместье рассчитано на 120 резидентов. Планируется организовать 70 рабочих мест, большинство из них для инвалидов. Разрабатываемые ими авторские проекты должны быть направлены на решение общественно значимых проблем. Они могут быть посвящены творчеству, дизайну, образованию, просветительской деятельности, коммерции, социальному предпринимательству, изобретательству и другим сферам по желанию участника.Инициатором создания мини-городка является исполнительный директор общественно-церковного проекта АНО "Квартал Луи" Мария Львова-Белова. Проект реализован при поддержке Русской православной церкви, губернатора и правительства области, среди спонсоров - ГК "Дамате".
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религия, новости - религия и мировоззрение, вологда, екатеринбург, россия, иван белозерцев, жизнь без преград, общество

В единственном в России мини-городке для инвалидов открыли третий дом

21:18 26.08.2020 (обновлено: 21:43 26.08.2020)
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© Фото предоставлено арт-поместьем "Новые берега"Жители "Новых берегов"
Жители Новых берегов
© Фото предоставлено арт-поместьем "Новые берега"
ПЕНЗА, 26 авг - РИА Новости. Третий жилой дом открыли в среду в арт-поместье "Новые берега" в пензенском селе Богословка, которое станет для молодых людей с инвалидностью альтернативой проживания в психоневрологических интернатах и домах ветеранов труда, сообщает правительство региона.
Проект задуман как многофункциональный комплекс и ресурсный центр доступной среды. Здесь будут отрабатываться современные инклюзивные практики и технологии. Площадка станет местом жительства, работы и самореализации людей с разной формой инвалидности. Первая очередь "Новых берегов" - два дома - приняла первых 30 резидентов из Вологды, Екатеринбурга, Самарской, Воронежской, Орловской и Пензенской областей 4 декабря прошлого года. Полностью достроить арт-поместье планируется к началу 2022 года.

"Торжественная церемония запуска в эксплуатацию третьего жилого дома и инфраструктурных площадок состоялась… в селе Богословка в среду… Резидентами очередного жилого дома станут 22 человека с инвалидностью из Пензы, Петрозаводска, Хабаровского и Красноярского края", - говорится в сообщении.

Губернатор Иван Белозерцев на церемонии открытия нового дома в арт-поместье "Новые берега" отметил эффективность государственно-частного партнерства в этой сфере. "Реализация таких проектов подчеркивает зрелость государства, отношение государства к людям с ограниченными возможностями здоровья… Из других регионов России приезжают к нам люди с ограниченными возможностями здоровья. Здесь они самореализуются, получают дополнительные знания, повышают уровень образования, становятся участниками процесса адаптации. И впоследствии, возвращаясь в свои регионы, передают этот бесценный опыт", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
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Всего арт-поместье рассчитано на 120 резидентов. Планируется организовать 70 рабочих мест, большинство из них для инвалидов. Разрабатываемые ими авторские проекты должны быть направлены на решение общественно значимых проблем. Они могут быть посвящены творчеству, дизайну, образованию, просветительской деятельности, коммерции, социальному предпринимательству, изобретательству и другим сферам по желанию участника.
Инициатором создания мини-городка является исполнительный директор общественно-церковного проекта АНО "Квартал Луи" Мария Львова-Белова. Проект реализован при поддержке Русской православной церкви, губернатора и правительства области, среди спонсоров - ГК "Дамате".
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Пензенская областьРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВологдаЕкатеринбургРоссияИван БелозерцевЖизнь без преградОбщество
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