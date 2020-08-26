https://ria.ru/20200826/intsident-1576356837.html
Пентагон и Минобороны России обсудили инцидент с военными в Сирии
Глава генерального штаба Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провели телефонный разговор, заявили... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T22:11
2020-08-26T22:11
2020-08-26T23:36
война в сирии
россия
война в сирии
министерство обороны сша
сирия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. </strong>Глава генерального штаба <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a> и председатель объединенного комитета начальников штабов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> генерал <a href="http://ria.ru/person_Mark_Milli/" target="_blank" data-auto="true">Марк Милли</a> провели телефонный разговор, заявили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a>.Ранее СМИ писали, что на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> между российскими и американскими военными произошел инцидент, в результате которого, как утверждается, пострадали несколько солдат из США. Авторы материалов ссылались на неопубликованное заявление Пентагона. Официального подтверждения этой информации не было.
https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574890575.html
kumalisska
Грош цена правде, если не умееш за собой постоять. А россия разучилась.
166
Чипалина Лукин
Вот скажи мне, американец, в чём сила! Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кого обманул, за ним правда! Значит, он сильней!
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, война в сирии, министерство обороны сша, сирия, сша, в мире