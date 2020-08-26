https://ria.ru/20200826/intsident-1576356837.html

Пентагон и Минобороны России обсудили инцидент с военными в Сирии

Глава генерального штаба Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провели телефонный разговор, заявили... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T22:11

2020-08-26T22:11

2020-08-26T23:36

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<strong>ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. </strong>Глава генерального штаба <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a> и председатель объединенного комитета начальников штабов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> генерал <a href="http://ria.ru/person_Mark_Milli/" target="_blank" data-auto="true">Марк Милли</a> провели телефонный разговор, заявили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a>.Ранее СМИ писали, что на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> между российскими и американскими военными произошел инцидент, в результате которого, как утверждается, пострадали несколько солдат из США. Авторы материалов ссылались на неопубликованное заявление Пентагона. Официального подтверждения этой информации не было.

https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574890575.html

Чипалина Лукин

Вот скажи мне, американец, в чём сила! Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кого обманул, за ним правда! Значит, он сильней!

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