https://ria.ru/20200826/internet-1576355324.html

В Минске снизили скорость интернета по требованию властей

Белорусский мобильный оператор А1 сообщил, что по требованию властей снизил пропускную способность сетей в Минске. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T21:09

2020-08-26T21:09

2020-08-26T22:36

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 26 авг — РИА Новости.</strong> Белорусский мобильный оператор А1 сообщил, что по требованию властей снизил пропускную способность сетей в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>."Уважаемые абоненты! По распоряжению уполномоченных государственных органов 26 августа с 20:40 (совпадает с мск - ред.) в Минске будет снижена пропускная способность мобильного интернета. Исполнение данного требования ведет к ухудшению качества передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в <a href="https://twitter.com/a1belarus?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a>, размещенном в Twitter-аккаунте А1.Компания предупредила, что "о восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным"."Надеемся на скорое восстановление обслуживания", - говорится в сообщении.Позднее оператор сообщил о восстановлении доступа в интернет."Услуга мобильного интернета предоставляется в полном объеме", - говорится в <a href="https://twitter.com/a1belarus/status/1298697766529650690" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении </a>провайдера в Twitter.Компания отмечает, что в течение часа, когда был снижена пропускная способность сетей, недоступной была и фиксированная связь.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире