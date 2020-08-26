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Онлайн-конференция о феномене интернет-инфлюенсеров
28 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Интернет-инфлюенсеры: "золотой век" позади или еще впереди?".
2020-08-26T14:57
2020-08-26T14:57
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200828/952876759.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;<br>- профессор школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ Светлана БОДРУНОВА;<br>- исследовательница сетевой структуры, научный сотрудник Школы культурологии НИУ ВШЭ Екатерина КОЛПИНЕЦ;<br>- преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Виктор МАЙКЛСОН;<br>- исследователь интернет-среды Анна ПУЗАКОВА;<br>- психолог, блогер Анетта ОРЛОВА. <br><br>Одной из наиболее заметных тенденций последних лет в развитии интернет-среды стало появление института интернет-инфлюенсеров – блогеров с большим числом подписчиков. Сегодня они – одна из наиболее активных частей интернет-сообщества, выступающая в роли трендсеттеров. Их влияние уже в полной мере оценили не только бизнес-структуры, за короткий период превратившие интернет-инфлюенсеров в инструмент коммерческого и маркетингового продвижения различных товаров и услуг, но и политики. Несмотря на активное развитие института интернет-инфлюенсеров, отношение к ним в обществе неоднозначное. Одни рассматривают их как непременное условие формирования интернет-среды, и в первую очередь социальных медиа, обращая внимание на позитивные моменты. Другие делают акцент на негативных аспектах их деятельности, подчеркивая исчерпанность потенциала.<br>Кто такие интернет-инфлюенсеры? Каковы особенности их коммуникативного воздействия на аудиторию? В чем специфика форм и механизмов работы с ними? Каким образом роль интернет-инфлюенсеров изменилась в период пандемии COVID-19? Каковы их перспективы в условиях стремительно меняющейся интернет-среды?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме. </em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о феномене интернет-инфлюенсеров

14:57 26.08.2020
8
28 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Интернет-инфлюенсеры: "золотой век" позади или еще впереди?".
Задать вопрос

Участники:
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;
- профессор школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ Светлана БОДРУНОВА;
- исследовательница сетевой структуры, научный сотрудник Школы культурологии НИУ ВШЭ Екатерина КОЛПИНЕЦ;
- преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Виктор МАЙКЛСОН;
- исследователь интернет-среды Анна ПУЗАКОВА;
- психолог, блогер Анетта ОРЛОВА.

Одной из наиболее заметных тенденций последних лет в развитии интернет-среды стало появление института интернет-инфлюенсеров – блогеров с большим числом подписчиков. Сегодня они – одна из наиболее активных частей интернет-сообщества, выступающая в роли трендсеттеров. Их влияние уже в полной мере оценили не только бизнес-структуры, за короткий период превратившие интернет-инфлюенсеров в инструмент коммерческого и маркетингового продвижения различных товаров и услуг, но и политики. Несмотря на активное развитие института интернет-инфлюенсеров, отношение к ним в обществе неоднозначное. Одни рассматривают их как непременное условие формирования интернет-среды, и в первую очередь социальных медиа, обращая внимание на позитивные моменты. Другие делают акцент на негативных аспектах их деятельности, подчеркивая исчерпанность потенциала.
Кто такие интернет-инфлюенсеры? Каковы особенности их коммуникативного воздействия на аудиторию? В чем специфика форм и механизмов работы с ними? Каким образом роль интернет-инфлюенсеров изменилась в период пандемии COVID-19? Каковы их перспективы в условиях стремительно меняющейся интернет-среды?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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