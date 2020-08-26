https://ria.ru/20200826/internet-1576334313.html

Онлайн-конференция о феномене интернет-инфлюенсеров

28 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Интернет-инфлюенсеры: "золотой век" позади или еще впереди?".

2020-08-26T14:57

2020-08-26T14:57

2020-08-26T14:57

анонсы

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https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1576334313.jpg?1598443024

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200828/952876759.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;<br>- профессор школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ Светлана БОДРУНОВА;<br>- исследовательница сетевой структуры, научный сотрудник Школы культурологии НИУ ВШЭ Екатерина КОЛПИНЕЦ;<br>- преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Виктор МАЙКЛСОН;<br>- исследователь интернет-среды Анна ПУЗАКОВА;<br>- психолог, блогер Анетта ОРЛОВА. <br><br>Одной из наиболее заметных тенденций последних лет в развитии интернет-среды стало появление института интернет-инфлюенсеров – блогеров с большим числом подписчиков. Сегодня они – одна из наиболее активных частей интернет-сообщества, выступающая в роли трендсеттеров. Их влияние уже в полной мере оценили не только бизнес-структуры, за короткий период превратившие интернет-инфлюенсеров в инструмент коммерческого и маркетингового продвижения различных товаров и услуг, но и политики. Несмотря на активное развитие института интернет-инфлюенсеров, отношение к ним в обществе неоднозначное. Одни рассматривают их как непременное условие формирования интернет-среды, и в первую очередь социальных медиа, обращая внимание на позитивные моменты. Другие делают акцент на негативных аспектах их деятельности, подчеркивая исчерпанность потенциала.<br>Кто такие интернет-инфлюенсеры? Каковы особенности их коммуникативного воздействия на аудиторию? В чем специфика форм и механизмов работы с ними? Каким образом роль интернет-инфлюенсеров изменилась в период пандемии COVID-19? Каковы их перспективы в условиях стремительно меняющейся интернет-среды?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме. </em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы