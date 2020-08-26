Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200826/gripp-1576315641.html
Онищенко предупредил о вспышках гриппа с началом учебного года
С началом нового учебного года возникнет риск вспышек гриппа в связи с появлением новых штаммов вируса, рассказал первый заместитель председателя комитета... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T09:42
2020-08-26T09:42
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
борис менделевич
ирина волынец
геннадий онищенко
грипп
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576255771_0:0:3192:1796_1400x0_80_0_0_f754427a197644760f3e28cc01d370ff.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> С началом нового учебного года возникнет риск вспышек гриппа в связи с появлением новых штаммов вируса, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> в беседе с <a href="https://ura.news/news/1052446764" target="_blank">URA.RU</a>.По его словам, ситуация с COVID-19 даже в самых интенсивных очагах позволяет начать учебный год первого сентября.По его оценке, с высокой вероятностью такие возбудители будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры воздуха.Вакцинирование и средства защитыОн напомнил, что перед профильными ведомствами сейчас стоит задача осуществить вакцинирование 70% населения. К подлежащим этой процедуре катерориям прежде всего относятся ученики школ, преподаватели, работники здравоохранения и старшее поколение. Онищенко подчеркнул, что трудоспособная часть граждан должна прививаться от гриппа за счет страховщиков либо работодателей.Он подчеркнул, что коронавирус никуда не исчез, но необходимо возвращаться к нормальной жизни, не забывая при этом о средствах личной защиты от возбудителя COVID-19.На вопрос, как нужно следить за тем, чтобы все ученики носили маски, мыли руки и соблюдали дистанцию, Онищенко ответил: "Надо приучать".Обсуждение переноса начала учебного годаРанее депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> от ЛДПР направил главе Минпросвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Кравцову</a> предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не спровоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19.По его словам, его инициатива обусловлена тем, что каждый день на территории России регистрируют порядка пяти тысяч новых случаев COVID-19, и лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов, не допустив новой вспышки заболевания.В свою очередь, член комитета Госдумы по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_boris-mendelevich/" target="_blank" data-auto="true">Борис Менделевич</a> ("Единая Россия") считает, что переносить начало учебного года из-за COVID-19 на октябрь не следует.По словам депутата, это касается не только COVID-19, а в том числе и всех остальных существующих в настоящее время и возможных в будущем инфекций.Глава Национального родительского комитета (НРК), член Общественной палаты России <a href="http://ria.ru/person_Irina_Volynec/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Волынец</a> считает, что большинство российских родителей не поддержали бы перенос начала учебного года на октябрь, а предложенные минпросвещения меры предосторожности являются достаточными для того, чтобы он традиционно стартовал первого сентября."Есть специальные службы, которые за этим следят, которые это регламентируют, и большинство родителей не поддержат перенос нового учебного года на месяц", — заявила она РИА Новости.Позиция министерстваВ Минпросвещения заявили, что не считают необходимым переносить начало учебного года.Там уточнили, что профильные ведомства дали все необходимые установки регионам и провели работу по защите здоровья учеников и педагогов.Первого сентября дети придут в школы, но линейки и другие массовые мероприятия не будут проводиться, а учреждения заработают с некоторыми нововведениями. Будет, в частности, введена обязательная термометрия, дезинфекционные меры будут усилены, передвижение детей между кабинетами ограничат.
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576314109.html
https://sn.ria.ru/20200825/kravtsov-1576299682.html
https://ria.ru/20200820/1576032727.html
https://sn.ria.ru/20200811/1575631198.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576255771_18:0:2749:2048_1400x0_80_0_0_d68185af7566e00010a53de99c9a910b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, борис менделевич, ирина волынец, геннадий онищенко, грипп, общество

Онищенко предупредил о вспышках гриппа с началом учебного года

09:42 26.08.2020
3270
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДезинфекция класса школы
Дезинфекция класса школы
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. С началом нового учебного года возникнет риск вспышек гриппа в связи с появлением новых штаммов вируса, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU.
По его словам, ситуация с COVID-19 даже в самых интенсивных очагах позволяет начать учебный год первого сентября.
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
08:24Распространение нового коронавируса
В России провели более 35,1 миллиона тестов на коронавирус
"Мы видим, что дети относительно нейтрально переносят коронавирус. Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма", — отметил бывший главный санитарный врач.
По его оценке, с высокой вероятностью такие возбудители будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры воздуха.

Вакцинирование и средства защиты

Он напомнил, что перед профильными ведомствами сейчас стоит задача осуществить вакцинирование 70% населения. К подлежащим этой процедуре катерориям прежде всего относятся ученики школ, преподаватели, работники здравоохранения и старшее поколение. Онищенко подчеркнул, что трудоспособная часть граждан должна прививаться от гриппа за счет страховщиков либо работодателей.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Вчера, 17:37
Кравцов рассказал о готовности регионов к новому учебному году
Он подчеркнул, что коронавирус никуда не исчез, но необходимо возвращаться к нормальной жизни, не забывая при этом о средствах личной защиты от возбудителя COVID-19.
"Надо уверено идти к началу учебного года, дать мощный импульс, что надо возвращаться к нормальной жизни", — считает он.
На вопрос, как нужно следить за тем, чтобы все ученики носили маски, мыли руки и соблюдали дистанцию, Онищенко ответил: "Надо приучать".

Обсуждение переноса начала учебного года

Ранее депутат Госдумы Василий Власов от ЛДПР направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не спровоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19.
По его словам, его инициатива обусловлена тем, что каждый день на территории России регистрируют порядка пяти тысяч новых случаев COVID-19, и лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов, не допустив новой вспышки заболевания.
"Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру", — считает Власов.
Аудитория в университете
20 августа, 13:12
Минобрнауки исключило перенос начала учебного года в вузах
В свою очередь, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич ("Единая Россия") считает, что переносить начало учебного года из-за COVID-19 на октябрь не следует.
"Вирус с нами надолго, возможно, навсегда. И сейчас основной вопрос не в том, чтобы продлевать карантинные меры, а в том, чтобы научиться жить рядом с вирусом, соблюдая меры предосторожности", — сказал он.
По словам депутата, это касается не только COVID-19, а в том числе и всех остальных существующих в настоящее время и возможных в будущем инфекций.
Глава Национального родительского комитета (НРК), член Общественной палаты России Ирина Волынец считает, что большинство российских родителей не поддержали бы перенос начала учебного года на октябрь, а предложенные минпросвещения меры предосторожности являются достаточными для того, чтобы он традиционно стартовал первого сентября.
"Есть специальные службы, которые за этим следят, которые это регламентируют, и большинство родителей не поддержат перенос нового учебного года на месяц", — заявила она РИА Новости.

Позиция министерства

В Минпросвещения заявили, что не считают необходимым переносить начало учебного года.
"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
11 августа, 12:06
Путин попросил доложить о подготовке к новому учебному году в России
Там уточнили, что профильные ведомства дали все необходимые установки регионам и провели работу по защите здоровья учеников и педагогов.
"Информация о начале учебного года доведена до педагогической и родительской общественности, многие очень ждут возвращения учащихся за школьные парты, и разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение", — отмечают в пресс-службе.
Первого сентября дети придут в школы, но линейки и другие массовые мероприятия не будут проводиться, а учреждения заработают с некоторыми нововведениями. Будет, в частности, введена обязательная термометрия, дезинфекционные меры будут усилены, передвижение детей между кабинетами ограничат.
111108
Обсудить 3
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Борис МенделевичИрина ВолынецГеннадий ОнищенкоГриппОбщество
Рекомендуем
Ученики во время урока
Учителя раскрыли детали обучения в школах с 1 сентября
Трубы промышленных предприятий
Названы российские регионы с самым загрязненным воздухом
Взрыв в жилом доме в Москве
В жилом доме на западе Москвы прогремел взрыв
Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова на пресс-конференции в Киеве. 21 июня 2017
Мария Максакова сдала ДНК-тест, чтобы доказать родство со Сталиным
Белорусско-украинская граница
Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов
Школьное питание
Российские школы представят меню для младших классов до 1 сентября
Российские военнослужащие
Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины
Женщина гуляет с детьми в парке
Почти 40 мер соцподдержки семей с детьми действуют в Воронежской области
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
Москвичам пообещали похолодание
Алексей Навальный
В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального
Смартфон
Россиянам посоветовали сразу удалять смс с конфиденциальными данными
Смартфон
Россиянам рекомендовали сразу удалять СМС с конфиденциальными данными
Медицинское оборудование
Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса
Автомобиль полиции
Основатель "Додо Пиццы" рассказал о похищении партнера
Марсель Бухер
О швейцарцах, которые строят бизнес в российской глубинке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:48Тихановская заявила, что время для разговора с Россией не пришло
11:46Названа возможная причина пожара в доме на западе Москвы
11:43Названы медучреждения, где пройдут новые испытания вакцины от COVID-19
11:40Во Франции переименовали роман Агаты Кристи "Десять негритят"
11:39На Ставрополье мужчина ездил по селу с привязанной к машине собакой
11:37В МВД Белоруссии подвели итоги акций протеста во вторник
11:26Назван первый в истории человек, чье состояние превысило $200 миллиардов
11:21Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на южные курорты России
11:19Правозащитники сообщили о 40 задержанных участниках акций в Белоруссии
11:17Женщина нарушила многолетнее правило и сорвала джекпот
11:16Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса
11:14"Расставаться с летом рано". Москвичам рассказали о погоде на выходных
11:05"Сначала деоккупация". Украина назвала условие подачи воды в Крым
10:56В Мосгордуме не видят необходимости отказываться от газа в жилых домах
10:51При взрыве газа на западе Москвы пострадали четыре человека
10:46Пожар в жилом доме на западе Москвы потушен
10:41Основатель "Додо Пиццы" рассказал о похищении партнера
10:40Названы регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
10:37Движение в районе горящего дома на западе Москвы полностью перекрыто
10:36В России за сутки вылечились от коронавируса 6403 пациента
Лента новостейМолния