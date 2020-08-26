https://ria.ru/20200826/gripp-1576315641.html

Онищенко предупредил о вспышках гриппа с началом учебного года

С началом нового учебного года возникнет риск вспышек гриппа в связи с появлением новых штаммов вируса, рассказал первый заместитель председателя комитета... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T09:42

2020-08-26T09:42

2020-08-26T09:42

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

борис менделевич

ирина волынец

геннадий онищенко

грипп

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> С началом нового учебного года возникнет риск вспышек гриппа в связи с появлением новых штаммов вируса, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> в беседе с <a href="https://ura.news/news/1052446764" target="_blank">URA.RU</a>.По его словам, ситуация с COVID-19 даже в самых интенсивных очагах позволяет начать учебный год первого сентября.По его оценке, с высокой вероятностью такие возбудители будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры воздуха.Вакцинирование и средства защитыОн напомнил, что перед профильными ведомствами сейчас стоит задача осуществить вакцинирование 70% населения. К подлежащим этой процедуре катерориям прежде всего относятся ученики школ, преподаватели, работники здравоохранения и старшее поколение. Онищенко подчеркнул, что трудоспособная часть граждан должна прививаться от гриппа за счет страховщиков либо работодателей.Он подчеркнул, что коронавирус никуда не исчез, но необходимо возвращаться к нормальной жизни, не забывая при этом о средствах личной защиты от возбудителя COVID-19.На вопрос, как нужно следить за тем, чтобы все ученики носили маски, мыли руки и соблюдали дистанцию, Онищенко ответил: "Надо приучать".Обсуждение переноса начала учебного годаРанее депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> от ЛДПР направил главе Минпросвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Кравцову</a> предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не спровоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19.По его словам, его инициатива обусловлена тем, что каждый день на территории России регистрируют порядка пяти тысяч новых случаев COVID-19, и лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов, не допустив новой вспышки заболевания.В свою очередь, член комитета Госдумы по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_boris-mendelevich/" target="_blank" data-auto="true">Борис Менделевич</a> ("Единая Россия") считает, что переносить начало учебного года из-за COVID-19 на октябрь не следует.По словам депутата, это касается не только COVID-19, а в том числе и всех остальных существующих в настоящее время и возможных в будущем инфекций.Глава Национального родительского комитета (НРК), член Общественной палаты России <a href="http://ria.ru/person_Irina_Volynec/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Волынец</a> считает, что большинство российских родителей не поддержали бы перенос начала учебного года на октябрь, а предложенные минпросвещения меры предосторожности являются достаточными для того, чтобы он традиционно стартовал первого сентября."Есть специальные службы, которые за этим следят, которые это регламентируют, и большинство родителей не поддержат перенос нового учебного года на месяц", — заявила она РИА Новости.Позиция министерстваВ Минпросвещения заявили, что не считают необходимым переносить начало учебного года.Там уточнили, что профильные ведомства дали все необходимые установки регионам и провели работу по защите здоровья учеников и педагогов.Первого сентября дети придут в школы, но линейки и другие массовые мероприятия не будут проводиться, а учреждения заработают с некоторыми нововведениями. Будет, в частности, введена обязательная термометрия, дезинфекционные меры будут усилены, передвижение детей между кабинетами ограничат.

https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576314109.html

https://sn.ria.ru/20200825/kravtsov-1576299682.html

https://ria.ru/20200820/1576032727.html

https://sn.ria.ru/20200811/1575631198.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, борис менделевич, ирина волынец, геннадий онищенко, грипп, общество