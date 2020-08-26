https://ria.ru/20200826/gripp-1576312600.html

Онищенко предупредил о вспышках гриппа с началом учебного года

С началом учебного года могут возникнуть вспышки новых штаммов вируса гриппа, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T05:42

2020-08-26T05:42

2020-08-26T10:50

госдума рф

геннадий онищенко

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>С началом учебного года могут возникнуть вспышки новых штаммов вируса гриппа, заявил первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по образованию и науке, бывший главный санитарный врач <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> в беседе с порталом <a href="https://ura.news/news/1052446764" target="_blank" rel="nofollow noopener">URA.RU</a>.По его словам, дети "относительно нейтрально" переносят <a href="https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/" target="_blank">COVID-19</a>, поэтому эпидемиологическая ситуация позволяет начать учебу с первого сентября. Онищенко добавил, что коронавирус никуда не делся, но необходимо начать возвращение к нормальной жизни с соблюдением мер защиты. Ранее в Госдуме предложили перенести начало учебного года на первое октября из-за пандемии коронавируса, однако в Минпросвещения не согласились с подобной инициативой.

https://ria.ru/20200812/1575687960.html

Ири на Конечно будет вспышка гриппа... Люди не смогли отдохнуть и набраться сил на новый учебный год. Почти пол года в заточении провести, плюс негативное психическое воздействие с этими злополучными масками... 22

Farid Valitov Старый волк санитарии, умудренный жизненным опытом, не зря опасается предстоящего сезона - на фоне текущего "Добрячка" (термин Онищенко) три новых штамма гриппа будут особенно проблемными для людей с ослабленным иммунитетом, которым удалось избежать встречи с коронавирусом. Новые штаммы, в отличие от COVID, не оставят в стороне детей и молодежь. Грипп изначально более контагиозен, поэтому, несмотря на наличие более весомого "коллективного иммунитета" к нему, общее количество осложнений может превосходить масштабы эпидемии коронавируса. Абсолютное большинство осложнений любых сезонных эпидемий определяется концептуально ошибочным подходом мировой медицины к проблеме вирусных инфекций... 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, геннадий онищенко, общество