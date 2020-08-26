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https://ria.ru/20200826/gripp-1576312600.html
Онищенко предупредил о вспышках гриппа с началом учебного года
С началом учебного года могут возникнуть вспышки новых штаммов вируса гриппа, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T05:42
2020-08-26T10:50
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>С началом учебного года могут возникнуть вспышки новых штаммов вируса гриппа, заявил первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по образованию и науке, бывший главный санитарный врач <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> в беседе с порталом <a href="https://ura.news/news/1052446764" target="_blank" rel="nofollow noopener">URA.RU</a>.По его словам, дети "относительно нейтрально" переносят <a href="https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/" target="_blank">COVID-19</a>, поэтому эпидемиологическая ситуация позволяет начать учебу с первого сентября. Онищенко добавил, что коронавирус никуда не делся, но необходимо начать возвращение к нормальной жизни с соблюдением мер защиты. Ранее в Госдуме предложили перенести начало учебного года на первое октября из-за пандемии коронавируса, однако в Минпросвещения не согласились с подобной инициативой.
https://ria.ru/20200812/1575687960.html
Конечно будет вспышка гриппа... Люди не смогли отдохнуть и набраться сил на новый учебный год. Почти пол года в заточении провести, плюс негативное психическое воздействие с этими злополучными масками...
22
Старый волк санитарии, умудренный жизненным опытом, не зря опасается предстоящего сезона - на фоне текущего "Добрячка" (термин Онищенко) три новых штамма гриппа будут особенно проблемными для людей с ослабленным иммунитетом, которым удалось избежать встречи с коронавирусом. Новые штаммы, в отличие от COVID, не оставят в стороне детей и молодежь. Грипп изначально более контагиозен, поэтому, несмотря на наличие более весомого "коллективного иммунитета" к нему, общее количество осложнений может превосходить масштабы эпидемии коронавируса. Абсолютное большинство осложнений любых сезонных эпидемий определяется концептуально ошибочным подходом мировой медицины к проблеме вирусных инфекций...
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РИА Новости
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госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко предупредил о вспышках гриппа с началом учебного года

05:42 26.08.2020 (обновлено: 10:50 26.08.2020)
33443
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. С началом учебного года могут возникнуть вспышки новых штаммов вируса гриппа, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с порталом URA.RU.
По его словам, дети "относительно нейтрально" переносят COVID-19, поэтому эпидемиологическая ситуация позволяет начать учебу с первого сентября.

"Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппом, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры", — заявил он.

Онищенко добавил, что коронавирус никуда не делся, но необходимо начать возвращение к нормальной жизни с соблюдением мер защиты.
Ранее в Госдуме предложили перенести начало учебного года на первое октября из-за пандемии коронавируса, однако в Минпросвещения не согласились с подобной инициативой.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
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Госдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
Популярные комментарии
Конечно будет вспышка гриппа... Люди не смогли отдохнуть и набраться сил на новый учебный год. Почти пол года в заточении провести, плюс негативное психическое воздействие с этими злополучными масками...
26 августа, 07:13
Ири на
1700005
Старый волк санитарии, умудренный жизненным опытом, не зря опасается предстоящего сезона - на фоне текущего "Добрячка" (термин Онищенко) три новых штамма гриппа будут особенно проблемными для людей с ослабленным иммунитетом, которым удалось избежать встречи с коронавирусом. Новые штаммы, в отличие от COVID, не оставят в стороне детей и молодежь. Грипп изначально более контагиозен, поэтому, несмотря на наличие более весомого "коллективного иммунитета" к нему, общее количество осложнений может превосходить масштабы эпидемии коронавируса. Абсолютное большинство осложнений любых сезонных эпидемий определяется концептуально ошибочным подходом мировой медицины к проблеме вирусных инфекций...
26 августа, 08:34
Farid Valitov
801100
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