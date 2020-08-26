https://ria.ru/20200826/griby-1576331396.html
В Челябинске семья поела грибов и попала в больницу с галлюцинациями
Семью из трех человек в Челябинске госпитализировали после отравления собранными в лесу грибами, один из членов семьи – мужчина – находится в токсической коме,... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T13:57
2020-08-26T13:57
2020-08-26T14:38
челябинск
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 26 авг – РИА Новости.</strong> Семью из трех человек в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинске</a> госпитализировали после отравления собранными в лесу грибами, один из членов семьи – мужчина – находится в токсической коме, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе горздрава.По данным пресс-службы, во вторник в Челябинске зафиксировано групповое отравление грибами-зонтиками семьей, которая сама собирала грибы.Она уточнила, что в 21.49 (19.49 мск) поступил вызов к их 33-летней дочери на другой адрес, также в связи с отравлением грибами. Женщина с рвотой, тошнотой, эйфорией госпитализирована в горбольницу №5, добавила она.
https://ria.ru/20200825/griby-1576272352.html
Ольга Занкова
меркель не хочет выслать самолет? Человек отравлен, в коме - все так же как у навального, такой же рядовой гражданин РФ
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челябинск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, происшествия