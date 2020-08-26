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В Челябинске семья поела грибов и попала в больницу с галлюцинациями
Семью из трех человек в Челябинске госпитализировали после отравления собранными в лесу грибами, один из членов семьи – мужчина – находится в токсической коме,... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T13:57
2020-08-26T14:38
челябинск
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 26 авг – РИА Новости.</strong> Семью из трех человек в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинске</a> госпитализировали после отравления собранными в лесу грибами, один из членов семьи – мужчина – находится в токсической коме, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе горздрава.По данным пресс-службы, во вторник в Челябинске зафиксировано групповое отравление грибами-зонтиками семьей, которая сама собирала грибы.Она уточнила, что в 21.49 (19.49 мск) поступил вызов к их 33-летней дочери на другой адрес, также в связи с отравлением грибами. Женщина с рвотой, тошнотой, эйфорией госпитализирована в горбольницу №5, добавила она.
https://ria.ru/20200825/griby-1576272352.html
меркель не хочет выслать самолет? Человек отравлен, в коме - все так же как у навального, такой же рядовой гражданин РФ
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челябинск
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челябинск, происшествия

В Челябинске семья поела грибов и попала в больницу с галлюцинациями

13:57 26.08.2020 (обновлено: 14:38 26.08.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГрибы
Грибы
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Грибы. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 26 авг – РИА Новости. Семью из трех человек в Челябинске госпитализировали после отравления собранными в лесу грибами, один из членов семьи – мужчина – находится в токсической коме, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе горздрава.
По данным пресс-службы, во вторник в Челябинске зафиксировано групповое отравление грибами-зонтиками семьей, которая сама собирала грибы.
"Вызов поступил в 21.47 (19.47 мск), повод - отравление пищей. Мужчина, 63 года, после отравления находится в токсической коме, он госпитализирован в областную клиническую больницу №3. Женщина, 61 год, с галлюцинациями, эйфорией госпитализирована в горбольницу №5", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в 21.49 (19.49 мск) поступил вызов к их 33-летней дочери на другой адрес, также в связи с отравлением грибами. Женщина с рвотой, тошнотой, эйфорией госпитализирована в горбольницу №5, добавила она.
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Обсудить 3
ЧелябинскПроисшествия
Популярные комментарии
меркель не хочет выслать самолет? Человек отравлен, в коме - все так же как у навального, такой же рядовой гражданин РФ
26 августа, 14:08
О Ольга Занкова
2030001
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