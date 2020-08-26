https://ria.ru/20200826/granitsa-1576331750.html
Украина закроет въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Правительство Украины собирается закрыть государственную границу для иностранцев до конца сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:03
2020-08-26T14:03
2020-08-26T16:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156376/66/1563766660_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_b6210e49a7c8a4b0394b457051618180.jpg
<strong>КИЕВ, 26 авг — РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> собирается закрыть государственную границу для иностранцев до конца сентября, заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a>.Он отметил, что это решение примут из-за ситуации с пандемией коронавируса. На Украину будут пускать только тех, кто имеет разрешение на проживание или является членом международных или гуманитарных миссий. "Есть большой перечень", — отметил Шмыгаль.По последним данным, за время эпидемии на Украине коронавирусом заразились около 110 тысяч человек, 2354 заболевших скончались. Сегодня правительство также продлило действующий в стране карантин до ноября. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
Alex Smolov
К ним еще кто то едет :))
127
Ольга Занкова
только вчера Зеленский призвал облегчить въезд белорусам... Сие как понимать? Их не жалко?
62
17
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156376/66/1563766660_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_27bf5704208bdb024e38f409531b7dcb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, украина, в мире
КИЕВ, 26 авг — РИА Новости.
Правительство Украины
собирается закрыть государственную границу для иностранцев до конца сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль
.
Он отметил, что это решение примут из-за ситуации с пандемией коронавируса.
"В связи с уровнем заболевания мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами", — сказал глава кабинета министров.
На Украину будут пускать только тех, кто имеет разрешение на проживание или является членом международных или гуманитарных миссий.
"Есть большой перечень", — отметил Шмыгаль.
По последним данным, за время эпидемии на Украине коронавирусом заразились около 110 тысяч человек, 2354 заболевших скончались. Сегодня правительство также продлило действующий в стране карантин до ноября.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф