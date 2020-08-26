https://ria.ru/20200826/granitsa-1576331750.html

Украина закроет въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса

Правительство Украины собирается закрыть государственную границу для иностранцев до конца сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T14:03

2020-08-26T14:03

2020-08-26T16:53

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 авг — РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> собирается закрыть государственную границу для иностранцев до конца сентября, заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a>.Он отметил, что это решение примут из-за ситуации с пандемией коронавируса. На Украину будут пускать только тех, кто имеет разрешение на проживание или является членом международных или гуманитарных миссий. "Есть большой перечень", — отметил Шмыгаль.По последним данным, за время эпидемии на Украине коронавирусом заразились около 110 тысяч человек, 2354 заболевших скончались. Сегодня правительство также продлило действующий в стране карантин до ноября. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

Alex Smolov К ним еще кто то едет :)) 127

Ольга Занкова только вчера Зеленский призвал облегчить въезд белорусам... Сие как понимать? Их не жалко? 62

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, украина, в мире