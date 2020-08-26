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Украина закроет въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Правительство Украины собирается закрыть государственную границу для иностранцев до конца сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:03
2020-08-26T16:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 26 авг — РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> собирается закрыть государственную границу для иностранцев до конца сентября, заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a>.Он отметил, что это решение примут из-за ситуации с пандемией коронавируса. На Украину будут пускать только тех, кто имеет разрешение на проживание или является членом международных или гуманитарных миссий. "Есть большой перечень", — отметил Шмыгаль.По последним данным, за время эпидемии на Украине коронавирусом заразились около 110 тысяч человек, 2354 заболевших скончались. Сегодня правительство также продлило действующий в стране карантин до ноября. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
К ним еще кто то едет :))
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только вчера Зеленский призвал облегчить въезд белорусам... Сие как понимать? Их не жалко?
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украина
РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, украина, в мире

Украина закроет въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса

14:03 26.08.2020 (обновлено: 16:53 26.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 26 авг — РИА Новости. Правительство Украины собирается закрыть государственную границу для иностранцев до конца сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что это решение примут из-за ситуации с пандемией коронавируса.

"В связи с уровнем заболевания мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами", — сказал глава кабинета министров.

На Украину будут пускать только тех, кто имеет разрешение на проживание или является членом международных или гуманитарных миссий.
"Есть большой перечень", — отметил Шмыгаль.
По последним данным, за время эпидемии на Украине коронавирусом заразились около 110 тысяч человек, 2354 заболевших скончались. Сегодня правительство также продлило действующий в стране карантин до ноября.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыУкраинаВ мире
Популярные комментарии
К ним еще кто то едет :))
26 августа, 14:06
ASAlex Smolov
58242109
только вчера Зеленский призвал облегчить въезд белорусам... Сие как понимать? Их не жалко?
26 августа, 14:07
О Ольга Занкова
20401100
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