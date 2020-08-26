https://ria.ru/20200826/granitsa-1576294680.html

"Пугают российскими танками". Что творится на границе с Белоруссией

"Постоят часами, а потом, как партизаны, идут в лес", — рассказывает таксист группе туристов из России. Те удивляются, ведь пересекать границу, закрытую из-за... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T08:00

2020-08-26T08:00

2020-08-26T08:02

александр лукашенко

белоруссия

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<strong>МИНСК, 26 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова.</strong> "Постоят часами, а потом, как партизаны, идут в лес", — рассказывает таксист группе туристов из России. Те удивляются, ведь пересекать границу, закрытую из-за пандемии, разрешили еще в начале июня. А тут очереди, как в поликлинике. "Как же! После выборов в Белоруссии начали пугать российскими танками. Теперь двери вам вряд ли распахнут", — отвечает водитель. Работы у него прибавилось, цены при этом нещадно задирает: выбор-то у пассажиров небольшой. Корреспондент РИА Новости посмотрел, что происходит на российско-белорусском пограничье."У нас урожай загнивает"Микроавтобус с белорусскими номерами появляется со стороны России и сразу за кордоном резко тормозит на обочине трассы М1. Из салона выходят пассажиры с сумками и рюкзаками. Водитель торопит, указывает на стоянку такси. Пока люди бредут туда, к микроавтобусу подходят трое с большими коробками. "Сегодня ольшанские огурцы. Десять упаковок по десять килограммов в каждой. Итого сто. Довезешь? — спрашивает у водителя один из них. — В следующий раз будут яблоки". "Польские?" — шутливо окликается тот. "Какое там! Польские яблоки белорусы едят. В Россию свое везем, натуральное", — бурчит собеседник и загружает коробки."Не продешеви. Так и скажи покупателям: это знаменитые огурцы из Ольшан. Лучше не найти", — напутствует другой. "Да ладно, в России есть свои, луховицкие", — подтрунивает водитель."Не сравнивай! Это белорусское качество!"Через несколько минут груженный огурцами микроавтобус отбывает в Россию. "Быстрей бы границу открыли. Карантин сняли, чего ждут?" — вздыхает один из оставшихся коммерсантов. "Теперь так и будут в очередях томить. Пугают российскими танками. В Москве не дураки сидят. Если снимут кордон, все затрубят: вот, мол, открыли для БТР. Никто так подставляться не будет", — рассуждает его товарищ. "Успокоились бы все поскорее. Выборы, протесты, а у нас урожай загнивает. Куда его теперь?"Пересекали границу обходными путямиТаксисты зазывают прибывших в Белоруссию туристов. Те жалуются на дороговизну, и водители немного сбавляют цену. Восемь человек рассаживаются в две машины и отправляются в Витебск. Четверо терпеливо ждут маршрутку. "Границ вроде бы нет, но они есть. Бред какой-то и морока", — обращается девушка к друзьям. "Союзное государство. Двадцать лет строим и никак не достроим", — разводит руками парень. "Ну коронавирус же был. Россия закрыла границы, Лукашенко — нет. Вот откуда все эти пробки на кордоне", — объясняет компаньон. "Карантин ведь снимают, а чувство, как будто въехала в Белоруссию зайцем в электричке", — вздыхает девушка. "Это вам еще повезло, — вмешивается водитель такси, который все еще надеется сторговаться. — В марте и апреле тут такое творилось! На границе в очередях часами стояли. И не всех пропускали". "И что, люди ночевали здесь?" — спрашивает молодой человек. Нет, до этого не доходило. Водители через интернет договаривались с клиентами и на свой страх и риск везли через леса обходными путями. "Чем так рисковать, лучше поскорей открыть для всех", — замечает турист. "Да куда теперь? Пока у нас заваруха не кончится, кордон будет", — уверен таксист. Он своего добился: не дождавшись маршрутки, компания садится в такси и укатывает в Оршу.Подходит автобус. У границы водитель всех высаживает. Одни продолжают путь пешком, другие — в такси с российскими номерами, которые поджидают неподалеку. "Так безопаснее", — кратко отвечает один из водителей на вопрос корреспондента РИА Новости, кто и зачем придумал эту транспортную схему. "Америке и НАТО не нужна наша картошка"Когда подъезжаешь к приграничной деревне Малое Савино, кажется, жизнь здесь остановилась. Но присмотревшись, видишь: тут достаточно многолюдно. По обе стороны дороги — два десятка домов. Возле каждого огород. В поле — стога сена, пасутся коровы. Местные пенсионерки, как и положено, сидят на лавках и обсуждают последние известия. Корреспонденту РИА Новости они объясняют, что всех в деревне волнует, убедит ли Александр Лукашенко белорусов в честности выборов и проигрыше оппонентов. "Батька перегнул палку. Ох, перегнул! — сокрушается баба Ира (сама попросила так себя называть). — Зачем надо было детей бить? Пошумели бы и успокоились. А ведь мы всегда за Александра Григорьевича голосовали". "Уж больно много сорванцов на улицы повалило. Как их было сдержать? Революции нам не нужны. Девяностые уже пережили", — спорит с ней Валентина Николаева или просто баба Валя. На вопрос, что думает об этом деревенская молодежь, пенсионерки отвечают: "Все за стабильность".Для жителей деревни Малое Савино автомобиль хоть и роскошь, но и без него никуда. Общественный транспорт не проходит через деревню, и добраться до центра можно только на машине. Федор Курпатов признается, что обзавестись личным транспортом ему помогли дети. "Пенсии у нас небольшие. Живем за счет своего хозяйства. Кое-что продаем. Иногда к нам заглядывают россияне по пути домой. Покупают огурцы, кабачки, ягоды. Китайцы один раз пожаловали. Хвалили наши яблоки. Сейчас у них много бизнеса в Белоруссии", — деловито излагает он. Следит пенсионер и за политикой. Голосовал за Лукашенко. Недовольных результатами выборов не осуждает, но считает, что "делать все надо по уму". Больше всего его смущает, что оппоненты Батьки иногда озвучивают антироссийские лозунги. "Мы с семьей всю жизнь — на границе Белоруссии и России. Жили — не тужили. А что теперь? Вступим в Евросоюз и НАТО? И кому мы будем нашу картошку и огурцы продавать? Америке? Работать надо. Работать. Нет времени политиканов слушать. Жатва в разгаре". Европу драниками не удивишьГастроном, где отовариваются местные, известен и по ту сторону границы. В ассортименте много белорусской "молочки". "Россияне специально приезжают к нам на автомобилях: скупают йогурты, творог и простоквашу. Иногда заранее оставляют заказы, — говорит продавец Марина. — Это помогает выживать сотням таких деревенских магазинов, как наш". Больше всего ее расстраивает, что граница по-прежнему на замке. Туристов почти нет, и малый бизнес с трудом сводит концы с концами. "Половина белорусской продукции идет в Россию. Будь то тракторы, холодильники, еда или даже женское белье. Без дружбы с россиянами нам никуда. Что бы там ни говорили политики, Европу нашим молоком и драниками не удивишь. Они и с польскими яблоками не знают, что делать. Нам-то куда?" — рассуждает Марина. Она голосовала за Лукашенко. Но признается, что и молодых людей, требующих перемен, понимает. Сыну Марины двадцать лет, и он специально ездил в Минск на акции протеста. "Сначала я много спорила с сыном. Объясняла, что в девяностые годы было очень сложно, а сейчас мы сыты, одеты и обуты. Но он считает, что нельзя топтаться на месте и зацикливаться на стабильности. Молодежь уезжает из деревень. Новое поколение мыслит по-другому". К магазину подкатывает фура с российскими номерами. Продавец торопится обслужить покупателей. Возвратившись к прилавку, Марина устало садится на стул. Она понимает: все хотят перемен — и это нормально. Но не растерять бы то, что уже есть.

Коля Мосяев Вступайте в ЕС и НАТО, будете за евро работать 23

Мык Чар Мы требуем отменить налоги на безработных! Мы требуем отменить двойное налогообложение когда в цену бензина включен налог на дороги и есть отдельно транспортный налог. Мы требуем бесплатное обучение в школах ( на данный момент мы платим за учебники и поборы на ремонт итд) итд Мы хотим нормального развития , это когда: Мы дружим и торгуем со всеми нашими соседями. Это когда есть разделение ветвей власти и человек может себя защитить в суде от произвола чиновников. Это когда есть свобода предпринимательской деятельности (Лукашенко лично обещал пожать руку последнему предпринимателю) . Этт когда есть свобода передвижения по стране ( на данный момент беларус прикреплён к месту контрактом который он не может расторгнуть в одностороннем порядке, а при прогуле может получить административку) итд 20

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия